Jak rozpoznać muzykę za pomocą telefonu, offline i bez odblokowywania ekranu? Oto funkcja: Co jest grane

Zapewne znajdą się osoby, które nie lubią słuchać muzyki, ale mimo wszystko sądzę, że należą one do mniejszości. Przyjemnie jest, gdy ulubione kawałki lecą w tle podczas pracy, jazdy samochodem, czytania książki albo umilają dojazdy komunikacją miejską. Jednak czasami zdarzają się chwile, kiedy słyszysz coś, czego nie znasz, a spodobało Ci się na tyle, że chętnie dodasz to do swojej listy odtwarzania. Na szczęście w zasięgu ręki zapewne masz akurat smartfon, który może Ci w tym pomóc. Tak naprawdę nie ma z tym w zasadzie żadnego problemu, bo przecież wystarczy użyć Asystenta Google lub odpowiedniej aplikacji, ale są też smartfony, które nie tylko mają taką funkcję zainstalowaną fabrycznie, ale nawet nie wymagają żadnej interakcji od użytkownika, bo są w stanie rozpoznać muzykę w otoczeniu automatycznie i wyświetlić nazwę utworu na ekranie blokady.

Autor: Tomasz Duda

Do takich smartfonów zaliczają się różne smartfony z rodziny Google Pixel, a dokładniej wszystkie modele od Pixel 2, aż do najnowszego Pixel 8 (sugerowany Android 11, a najlepiej 12, choć na niektórych wcześniejszych też się da). Producent, czyli firma Google wyposażyła je fabrycznie w funkcję Co jest grane (ang. Now Playing), która teoretycznie jest ekskluzywna dla Pikseli, ale na szczęście jest programista, który stworzył darmową wersję na inne modele telefonów (link na końcu tekstu). Jasne, że Android na niemal dowolnym smartfonie pozwala rozpoznawać utwory, choćby przy pomocy asystenta głosowego, a oprócz tego można używać przeróżnych aplikacji, ale warto docenić to, że funkcja “Co jest grane” nie wymaga doinstalowywania czegokolwiek, a jeśli jest aktywna, to nie potrzebuje nawet odblokowywania telefonu, bo może rozpoznawać muzykę całkowicie samoczynnie. Ale na tym nie koniec.

W Twoim otoczeniu leci muzyka, która bardzo Ci się podoba, ale nie znasz nazwy, ani wykonawcy. Wtedy sięgasz po smartfon i… nie musisz robić nic, bo nazwa utworu już wyświetla się na ekranie. Jak to możliwe? Sprawdź.

“Co jest grane” pozwala zapisywać historię rozpoznanych utworów, a także oznaczać wybrane kawałki jako ulubione oraz za pomocą jednego dotknięcia odtwarzać jej w wybranej usłudze streamingowej, takiej jak choćby popularny Spotify czy YouTube Music. Wiedziałem o istnieniu tej opcji od dawna, ale z niej nie korzystałem. Natomiast po zakupie smartfonu Google Pixel 6a włączyłem ją na samym początku (po pierwszej konfiguracji) i w zasadzie zapomniałem o tym fakcie. Aż do niedawna, gdy oglądałem jakiś film na YouTube, w którym użyta była ciekawa muzyka. Chciałem rozpoznać, co to jest i już sięgałem po telefon, aby Asystent Google udzielił mi odpowiedzi, ale ku swojemu zdumieniu zobaczyłem, że nic nie muszę robić, bo telefon na ekranie blokady już wyświetlał nazwę piosenki. Stwierdziłem wtedy, że funkcja ta jest na tyle przydatna, że warto o niej zrobić krótki poradnik.

Jak to działa?

Pierwsze pytanie brzmi: jak w ogóle działa funkcja Co jest grane (Now Playing)? W prostych słowach: każdy utwór ma swoją unikalną charakterystykę, która w języku angielskim określana jest jako acoustic fingerprint. Istotne jest to, że rozpoznawanie utworu odbywa się w telefonie. Rozwiązanie to korzysta bowiem z bazy zapisanej w pamięci urządzenia, dzięki czemu może prawidłowo rozpoznać utwór, nawet w ciągu 1-3 sekund. Małe “ale” jest takie, że jeśli utwór nie zostanie automatycznie znaleziony na urządzeniu, to przy manualnym sprawdzaniu zostanie on wyszukany w bazie online, ale nawet to trwa równie szybko. Oczywiście w bazie nie są zapisane pełne utwory, bo zajęłyby one zbyt wiele miejsca. Nie są to też funkcje “hash’ujące”, bo są one zbyt dokładne i wrażliwe nawet na małe zmiany, a tutaj chodzi przecież o to, że jeśli dwa utwory brzmią tak samo dla ludzkich uszu, to powinny być one traktowane jako takie same, nawet jeśli plik / sygnał nie jest w pełni identyczny. Drobne różnice nie mają znaczenia, tym bardziej że muzyka musi być rozpoznawana niezależnie od tego czy gra w małym pokoju, czy centrum handlowym. Mogą być jednak wykorzystywane spektrogramy (częstotliwość, amplituda, czas) lub ich uproszczone albo skompresowane wersje.

Jak włączyć rozpoznawanie muzyki na smartfonie Google Pixel?

Po pierwsze należy wejść w Ustawienia, następnie w Dźwięk i wibracje, a później w Co jest grane. Teraz aktywować trzeba opcję Rozpoznawaj utwory odtwarzane w pobliżu. Smartfon pobierze do pamięci bazę danych potrzebną do rozpoznawania muzyki. Rzecz jasna baza ta z biegiem czasu musi być aktualizowana i rozszerzana. Na początku Google Pixel pobiera całość, a później tylko dodatkowe zmiany, ale całość. Utwory wyszukiwane ręcznie i nierozpoznane w bazie offline mogą zostać wyszukane przez Internet. Rzecz jasna do pobrania bazy warto skorzystać z Wi-Fi, żeby nie zużywać niepotrzebnie pakietu danych, ale cały proces trwa tylko chwilę. W zasadzie po aktywacji tej funkcji i pobraniu bazy funkcja od razu zaczyna działać, ale to jeszcze nie koniec.

Czy telefon nasłuchuje cały czas? Odpowiedź brzmi: nie. Mogłoby to powodować dodatkowe obciążenie akumulatora w smartfonie, czego raczej wszyscy chcemy uniknąć. Zatem funkcja automatycznie aktywuje się mniej więcej co kilkadziesiąt sekund. Standardowo na dole wyświetlacza wyświetla się mały piktogram z nutką umieszczoną w szkle powiększającym. To oznacza, że funkcja działa, ale jeszcze niczego nie wykryła. W tym momencie możemy po prostu poczekać, aż rozpoznawanie włączy się samoczynnie albo możemy ręcznie wymusić rozpoznawanie, po prostu dotykając tej nutki. Wtedy wyświetli się napis “Szukam utworu”. Gdy już zostanie on znaleziony, to nazwa wyświetla się po prawej stronie od tej nutki. Wtedy ponowne jej dotknięcie powoduje dodanie utworu do ulubionych, czyli w praktyce zapisanie na oddzielnej liście, a obok ikony pojawia się serduszko.

Rozpoznawanie muzyki jest bardzo szybkie

Dużą zaletą jest to, że proces rozpoznawania muzyki faktycznie jest bardzo szybki. Nie będzie przesadą jeśli napiszę, że zdecydowana większość utworów, które odtwarzałem testowo, była rozpoznana w ciągu około dwóch sekund (zarówno offline, jak i online), a skuteczność określania nazw utworów była w moim przypadku stuprocentowa. Czasami wystarczyło, żeby wykonawca zaśpiewał dosłownie jedno słowo, a już pojawiała się prawidłowa nazwa na smartfonie. Nie twierdzę, że “Co jest grane” poradzi sobie ze wszystkim (może ktoś znajdzie jakieś wyjątki), ale mi się nie udało przyłapać tej funkcji na żadnym błędzie. Obojętnie czy był to gatunek drum and bass, death metal, rock, rap, techno, obojętnie czy utwór był starszy, czy nowszy. Wszystko zostało rozpoznane bardzo szybko i trafnie. Rzecz jasna nie będę wrzucał poniżej pełnej listy piosenek, które wykorzystałem w czasie testu, ale przez kilka dni “zabawy” z tą usługą nie pomyliła się, nawet gdy rozpoznawała mało znane utwory na pokazie mody.

Jak sprawdzić historię rozpoznawania muzyki w Co jest grane?

Na początku wejdź na smartfonie w Ustawienia - Dźwięk i wibracje - Co jest grane, a następnie przewiń stronę lekko w dół i otwórz menu o nazwie Historia Co jest grane. Tutaj znajdziesz listę wszystkich rozpoznanych piosenek. Jeśli przy nazwie jest widoczna tylko nutka, to oznacza, że muzyka została rozpoznana automatycznie (bez ingerencji użytkownika), a jeśli pojawi się nutka w szkle powiększającym, to znaczy, że wyszukanie było manualne (użytkownik dotknął przycisku z nutką na ekranie blokady). Po prawej stronie listy wyświetlają się serduszka, które można dotknąć, aby polubić dany utwór. Zostanie on wtedy zapisany na oddzielnej liście. Z kolei dotknięcie nazwy utworu spowoduje jego otworzenie w usłudze streamingowej, abyśmy mogli posłuchać go ponownie.

Smartfon może też zasugerować utworzenie na pulpicie skrótu do Historii Co jest grane. Dzięki temu można otworzyć ja dosłownie jednym dotknięciem palca. Oprócz tego rozpoznany utwór wyświetla się również w androidowym menu systemowym, wysuwanym od góry. Tutaj również można przejść do historii lub polubić piosenkę. Na samy dole wyświetlacza widoczna jest jeszcze karta Ulubione. W tym miejscu znajdziemy rozpoznane utwory, które spodobały nam się tak bardzo, że zechcieliśmy dodać je do oddzielnej listy. Ponownie dotknięcie nazwy piosenki w tym miejscu sprawi, że otworzy się wybrana usługa streamingowa, w której będzie można tej muzyki posłuchać lub wręcz stworzyć sobie całą playlistę ciekawych utworów znalezionych, a w zasadzie zasłyszanych przez telefon. Na koniec dodam, że funkcja “Co jest grane” obecna na smartfonach Google Pixel nie jest jedynym sposobem na rozpoznanie muzyki przy użyciu telefonu. Jak już wspomniałem, można do tego wykorzystać zazwyczaj również asystenta głosowego albo skorzystać z popularnej aplikacji, takiej jak np. Shazam. Ponadto Co jest grane (Now Playing) zostało nawet przeportowane z Pikseli na inne smartfony pod nazwą Ambient Music Mod, więc moim zdaniem warto dać mu szansę.