Jak szybko synchronizować pliki między różnymi komputerami i smartfonami za darmo? Oto Syncthing

Prywatnie używam trzech laptopów i dwóch smartfonów, problem jest jednak taki, że dosłownie każdy z nich ma inny system operacyjny. Są to odpowiednio: Windows, macOS, Linux, iOS oraz Android. Nikt mi tego nie narzucał. To w stu procentach mój wybór, bo po prostu lubię mieć bezpośrednie porównanie między nimi i możliwość sprawdzania różnic w ich obsłudze oraz funkcjonalności. Jednak łatwe, bezprzewodowe kopiowanie, a najlepiej synchronizowanie plików między wszystkimi tymi urządzeniami może przyprawić o ból głowy. A w zasadzie mogłoby, gdyby nie jedno, darmowe narzędzie o nazwie Syncthing. Dzięki niemu zawartość wszystkich wskazanych przeze mnie katalogów jest cały czas dostępna na każdym z moich urządzeń. Jak to zrobić? Zapraszam do krótkiego poradnika.

Autor: Tomasz Duda

Do niedawna pracowałem głównie na macOS, ale zwykły MacBook Air M1 przestał mi wystarczać, bo dość często wykonuję obróbkę zdjęć RAW z aparatu, plus inne prace graficzne. Teraz używam do tego dobrego laptopa z systemem Windows i 32 GB RAM, a lekkiego i smukłego MacBooka zabieram na wszelkie wyjazdy. Natomiast moim ulubionym systemem jest Linux, którego używam do pisania (również tego artykułu), przeglądania internetu, oglądania filmów, słuchania muzyki i wielu innych zadań, głównie w domu. Przy okazji często w ramach różnych poradników wykonuję zrzuty ekranu na Androidzie lub iOS albo przesyłam ze smartfonów gigabajty zdjęć i filmów, które zrobiłem na prywatnych wyjazdach. Jasne, że sposobów, na transfer danych między różnymi systemami desktopowymi i mobilnymi jest wiele, od zwykłej chmury, przez różnorodne serwery, narzędzia (kiedyś używałem PuTTY), aż po zwykłe nośniki fizyczne. Jednak muszę przyznać, że od pewnego czasu używam darmowego narzędzia Syncthing i spełnia ono moje wszystkie podstawowe wymogi. Może również Wam się spodoba. PS. O innym, niezwykle przydatnym narzędziu o nazwie LocalSend też postaram się zrobić oddzielny wpis.

Za pomocą Syncthing szybko i łatwo stworzysz foldery, które będą zawierały te same pliki na każdym komputerze i smartfonie lub tablecie. Gdy wrzucisz dodatkowe pliki na jednym z nich, to pozostałe pobiorą je automatycznie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesyłać np. zdjęcia, filmy i pobrane pliki z telefonu na komputer, zupełnie o tym nie myśląc. Wszystko wykonuje się samoczynnie po wstępnej konfiguracji, która jest prosta i opisuję ją poniżej.

Jak przesłać duże pliki między komputerami i telefonami przez sieć lokalną? Oto Syncthing

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić jest pobranie darmowej aplikacji Syncthing i zainstalowanie jej na wszystkich urządzeniach, które mają ze sobą synchronizować pliki. Jest ona dostępna na Windows, macOS, Linux oraz kilka innych (np. OpenBSD, FreeBSD, Solaris), a także system Android. Jeśli chodzi o iPhone, to oficjalna aplikacja nie jest dostępna w App Store, ale warto zauważyć, że Syncthing jest projektem o otwartym źródle (open source), więc inni programiści mogą z niego korzystać. Dlatego bez problemu można pobrać udaną alternatywę na iOS, o nazwie Möbius Sync, która jest kompatybilna z Syncthing. Dodam również, że sama strona stworzona w języku angielskim, ale na szczęście interfejs webowy aplikacji działa bez problemu również po polsku.

Po instalacji należy uruchomić aplikację (proces), na wszystkich urządzeniach. Później sam interfejs trzeba wyświetlić w przeglądarce internetowej. Np. w systemie Windows otwórz Syncthing Configuration Page, a w Linuksie Syncthing Web UI (wyświetli się strona z adresem 127.0.0.1:8384). Przy tej okazji warto pamiętać o jednej, ważnej sprawie. Syncthing służy do przesyłania plików w sieci lokalnej (np. domowej). Innymi słowy, wszystkie komputery i smartfony, które mają między sobą synchronizować pliki, muszą być połączone w obrębie tej samej sieci. Nie koniecznie bezprzewodowo. Smartfon rzecz jasna może być połączony przez Wi-Fi, a komputer stacjonarny przez przewód Ethernet. W uproszczeniu: jeśli router będzie ten sam, to z konfiguracją nie powinno być problemu. Twórcy podkreślają wyraźnie, że dane nie są wysyłane na żadne inne komputery, niż tylko te Twoje (nic nie opuszcza Twojej sieci lokalnej). Nie ma żadnego centralnego serwera obsługującego wymianę danych. Komunikacja jest też zaszyfrowana (można synchronizację zabezpieczyć hasłem). Wszystko opiera się na otwartym kodzie źródłowym i otwartym protokole.

Gdy już upewnisz się, że proces jest włączony na wybranych urządzeniach, to konfigurację możesz rozpocząć od dowolnego z nich. Powód jest prosty. Aplikacja potrafi sama wykryć inne urządzenia, które mają włączony Syncthing w tej samej sieci i zaproponować ich szybkie dodanie. Załóżmy, że zaczynasz na komputerze. Otwierasz interfejs webowy (adres 127.0.0.1:8384), w sekcji “To urządzenie” masz nazwę aktualnego komputera, poniżej w sekcji “Urządzenia zdalne” będą niedługo widoczne połączone komputery i smartfony, a w sekcji “Foldery” dodasz katalogi, które chcesz między nimi synchronizować. Gdy w sieci lokalnej zostanie rozpoznany nowy sprzęt z działającym Syncthing, to na górze pojawi się komunikat z przyciskiem Dodaj urządzenie. Wystarczy go kliknąć.

UWAGA! Alternatywna konfiguracja ręczna. Czasami, aby nowe urządzenie zostało rozpoznane, trzeba chwilę poczekać (zazwyczaj minutę lub dwie, ale niekiedy więcej). Powodów może być wiele, od konfiguracji sieci i modelu routera, aż do szybkości sieci, rodzaju przeglądarki internetowej, zainstalowanych w niej rozszerzeń itp. Jeśli by się zdarzyło tak, że nic się nie pojawi nawet po kilku czy kilkunastu minutach, to nie ma problemu. Nowe urządzenie można dodać ręcznie, bo każde dysponuje swoim unikalnym identyfikatorem. Przykładowo jeśli chcesz na komputerze ręcznie dodać smartfon, to wejdź w urządzeniu mobilnym w aplikację Syncthing, wysuń boczne menu (po lewej), dotknij przycisku “Pokaż identyfikator urządzenia” i skopiuj ciąg liter i cyfr. następnie na komputerze w interfejsie webowym kliknij przycisk “Dodaj urządzenie zdalne” i w nowym oknie, w polu ID urządzenia wklej (lub wpisz) ten ciąg znaków ze smartfonu oraz nadaj dowolną nazwę. W ten sposób dodasz też inne komputery. Jeśli z kolei na smartfonie chcesz dodać komputer, to jest nawet łatwiej, bo możesz na komputerze wyświetlić kod QR i po prostu użyć aparatu w telefonie, aby go zeskanować.

No dobrze, skoro masz już komputer i połączony z nim smartfon lub inny komputer, to teraz możesz dodać folder z plikami, które chcesz synchronizować między nimi. Po prostu w sekcji “Foldery” klikasz przycisk Dodaj folder. W nowym oknie, w karcie Ogólne wpisujesz jego nazwę (etykietę) i opcjonalnie wprowadzasz lokalizację tego folderu, czyli ścieżkę (nie jest to konieczne, bo jest już wpisana domyślna). W karcie Współdzielenie zaznaczasz, z jakimi urządzeniami chcesz współdzielić ten folder i dane w nim zawarte (możesz ustanowić hasło do tego) oraz w zakładce Zaawansowane możesz określić, co jaki czas Syncthing ma skanować zmiany w tym folderze i wykonywać synchronizację.

Na urządzeniach, które zostały wskazane do synchronizacji, pojawią się komunikaty (powiadomienia), w których możesz zaakceptować dodanie nowego folderu. Można więc podsumować to w następujący sposób: na jednym komputerze dodajesz inny, akceptujesz to na tym drugim, potem dodajesz folder i współdzielisz go z innymi komputerami (również akceptujesz to na pozostałych urządzeniach), a potem w zasadzie masz już wszystko gotowe. Od tego momentu, gdy na dowolnym z tych urządzeń do synchronizowanego folderu wrzucisz jakieś pliki, zostaną one automatycznie przesłane do tych samych folderów na innych komputerach, smartfonach i tabletach. Gdzie znajdziesz odpowiednie foldery? Standardowo w systemie Windows jest to lokalizacja C:/Users/TwojaNazwaUżytkownika, a w systemie Linux będzie to /home/TwojaNazwaUżytkownika.

To wszystko! Jeśli chcesz, to w sposób opisany powyżej możesz dodawać kolejne urządzenia i kolejne foldery, a także bez problemu ustawisz hasła do synchronizacji oraz co jaki czas ma następować samoczynna synchronizacja plików między nimi. Jest to bardzo przydatne do automatycznego przesyłania np. zdjęć lub zrzutów ekranowych, albo pobranych plików ze smartfonu na komputer (lub wiele komputerów). Po prostu w aplikacji na telefonie naciskasz przycisk “+” (dodaj folder), określasz jaki katalog chcesz udostępnić, nadajesz mu nazwę, wskazujesz komputery i później akceptujesz zaproszenie do współdzielenia na tych urządzeniach. Metoda łatwa i co najważniejsze zapewniająca szybki transfer plików, bo wszystko leci przez Twój domowy (lub biurowy) router, a nie przez Internet.