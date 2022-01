Iratus: Lord of the Dead – turowe RPG silnie inspirowane Darkest Dungeon za darmo na GOG

Jeśli nie macie jeszcze dość darmowych gier, to miło mi poinformować, że platforma GOG udostępniła kolejny tytuł za całe zero złotych. Mowa o mrocznym RPG inspirowanym tytułem Darkest Dungeon - Iratus: Lord of the Dead. Gra zadebiutowała na pecetach stosunkowo niedawno, bo w kwietniu 2020 roku, a dostarczyło ją studio Unfrozen. Całość wydana została zaś przez Daedalic i co ważne - posiada spolszczenie w postaci napisów. Gra w regularnej cenie jest do kupienia za około sto złotych, więc nie mamy do czynienia z tytułem tzw. gorszego sortu. Świadczą o tym zresztą oceny na Steamie (bardzo pozytywne) oraz na Metacritic (78/100).

Przez kolejne dwa dni do odebrania za darmo na GOG czeka wysoko oceniane RPG pt. Iratus: Lord of the Dead - gra porównywana do Darkest Dungeon.

Iratus: Lord of the Dead to turowa, taktyczna gra RPG typu roguelike osadzona w świecie mrocznego fantasy. W grze wcielimy się w tytułowego nekromantę Iratusa, który był uwięziony przez tysiące lat, lecz teraz wychodzi na wolność i pragnie sprowadzić na świat królestwo śmierci. Walczymy więc po stronie sił ciemności, władając armią nieumarłych składającą się ze szkieletów, zombie, banshee i wielu innych trupich wojowników. Żołnierzy tych - jak na nekromantę przystało - tworzymy wskrzeszając ciała poległych przeciwników.

Tytuł oferuje całą masę opcji taktycznych oraz strategicznych. Pozwala na rozwijanie podziemnej kryjówki, wzmacnianie naszych sług za pomocą tajemnych rytuałów oraz przemierzanie katakumbów walcząc ze wzmocnionymi alchemicznie górnikami, krasnoludami i innymi niemilcami. Gra ma bardzo niewygórowane wymagania (procesor Intel Core i5 3.0 GHz, 4 GB pamięci RAM, karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 760 lub AMD Radeon R9 280X) i jest określana jako "nieco brzydsza siostra Darkest Dungeon", w której nie uświadczymy jednak aż takiego grindu. Tytuł odbierzecie pod tym adresem bądź w obrębie desktopowej aplikacji GOG Galaxy. Aby odebrać gratis trzeba oczywiście posiadać w serwisie konto.

Źródło: GOG