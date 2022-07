Intel szykuje podwyżki na procesory konsumenckie i serwerowe, karty WiFi oraz kontrolery - te mają pojawić się w tym roku

Jeśli w najbliższych miesiącach planujecie zakup procesora firmy Intel, to być może najbliższy czas będzie tym najlepszym. W sieci pojawiły się bowiem informacje sugerujące nadchodzące ruchy ze strony Intela. Wygląda na to, że producent zamierza podnieść ceny, zarówno na procesory, jak również karty sieciowe oraz inne kontrolery. Może to mieć wpływ nie tylko na ceny samych podzespołów, ale również gotowych rozwiązań, tj. desktopy czy notebooki.

Intel rzekomo przygotowuje się do podniesienia cen za procesory konsumenckie i serwerowe, a także karty sieciowe WiFi oraz kontrolery. Podwyżki mają dotknąć klientów jeszcze w tym roku.

Informacje pochodzą z witryny Nikkei Asia, gdzie pojawił się raport dotyczący nadchodzących ruchów Intela. Ze względu na rosnące koszty materiałów, transportu oraz płac, producent zamierza wprowadzić podwyżki sięgające nawet 20%. Według raportu, Intel zaczął już informować swoich partnerów o zbliżających się zmianach w cenach. Trudno przewidzieć skutki takich decyzji w obecnej sytuacji na świecie (głównie inflacja i szalejące ceny, rosnące koszty życia), jednak najbardziej trafnym scenariuszem będzie po prostu spadek popytu.

Jakby tego było mało, podwyżki mają sięgnąć nie tylko obecnych modeli procesorów (w tym oczywiście również 12. generacji Alder Lake), ale również nadchodzących układów 13. generacji Raptor Lake. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że premierowe ceny na nową rodzinę desktopowych procesorów będą jeszcze wyższe w porównaniu z początkowymi cenami za jednostki Alder Lake-S. Rodzina Raptor Lake-S powinna zostać zaprezentowana we wrześniu. Dokładnie 27 oraz 28 września odbędzie się kolejna odsłona Intel Innovation. To podczas tego wydarzenia rok temu pokazano układy Alder Lake-S, a w tym roku - mobilne Alder Lake-HX.

