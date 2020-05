Intel Rocket Lake i Alder Lake - kolejne informacje o procesorach

Na konkretne zmiany w ofercie Intela pecetowcy czekają już kilka długich lat. Jak wiemy, tak naprawdę od procesorów Skylake (Core 6. generacji) Niebiescy tylko nieznacznie odświeżają swoje układy poprzez nieco wyższe taktowania lub większą liczbę rdzeni i wątków w chipach z tego samego segmentu. Choć nadal nie wiemy, jak dokładnie wyglądają plany giganta na najbliższe lata, to w sieci właśnie pojawiły się właśnie kolejne konkretne przecieki dotyczące dwóch najbliższych generacji procesorów Intela - mowa o mikroarchitekturach Rocket Lake oraz Alder Lake. O ile ta pierwsza nie wprowadzi jeszcze żadnej rewolucji, to już ta druga zapowiada się naprawdę bardzo intrygująco.

Jest duża szansa na to, że nuda w ofercie Intela niebawem się skończy. Choć jeszcze Rocket Lake będzie raczej mało rewolucyjną architekturą, to już Alder Lake zapowiada się bardzo intrygująco.

Zacznijmy od układów Rocket Lake, które mają zostać zaprezentowane jeszcze w tym roku. Wszystko wskazuje na to, że będą to udoskonalone chipy Comet Lake - mają pasować do płyt głównych LGA 1200, ponownie zostaną wyprodukowane przy użyciu litografii 14 nm, ale co ciekawe, mają zaoferować tylko do ośmiu fizycznych rdzeni. To dosyć zaskakujące, bowiem debiutujące właśnie układy Core 10. generacji oferują do 10 rdzeni. W zamian jednak otrzymamy wsparcie dla interfejsu PCI-Express 4.0 (płyty Z490 mają poradzić sobie z tym standardem) oraz być może większą energooszczędność. Jak widać poniżej, Intel przewiduje niższe współczynniki TDP niż dotychczas, bo maksymalna wartość dla 8-rdzeniowego układu to nie 125, a 95 W. Limity PL2 i PL4 wynoszą kolejno 173 W i 251 W przy 56-sekundowym współczynniku Tau (zmienna taktowania, która określa, jak długo procesor może utrzymywać podwyższony stan mocy przed wycofaniem do PL1). W przypadku procesorów z TDP 80 W wartość PL2 to 146 W, PL3 - 191 W, PL4 - 251 W, ale wartość Tau wynosi tutaj już 28 sekund. Dla modeli z TDP 65 W PL2 wynosi 128 W, PL3 - 177 W, PL4 - 251 W, a wartość Tau to również 28 sekund.

O układach Alder Lake wiemy już nieco mniej, ale wszystko wskazuje na to, że to właśnie na tą generację czekają wszyscy, którzy są znudzeni dotychczasową ofertą Intela. Procesory te zamontujemy na nowych płytach głównych LGA 1700, mają one wspierać nowe pamięci DDR5. Wedle dotychczasowych wieści chipy Alder Lake mają mieć nawet do 16 rdzeni w systemie 8 "dużych" + 8 "małych. Kości DDR5 mają pracować z prędkością 4800 GT/s z jednym 1DPC (jeden moduł DIMM na kanał). Przy układzie 2DPC (dwa moduły DIMM na kanał) kontrolery pamięci mogą obsługiwać tylko prędkości do 4000 GT/s. W obu przypadkach możliwe ma być przetaktowanie. Na koniec wspomnę tylko, że to tylko niepotwierdzone informacje i lepiej podejść do nich z dystansem. Niemniej jest duża szansa na to, że nuda w ofercie Intela niebawem się skończy.

Źródło: VideoCardz, PTT