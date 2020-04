Intel Rocket Lake-S - producent rozpoczął testy nowych procesorów

Za kilka tygodni doczekamy się premiery kolejnej generacji desktopowych procesorów Intela dla mainstreamu - mowa oczywiście o układach Comet Lake-S, które mają przynieść maksymalnie 10 rdzeni i 20 wątków, a także obsługę wielowątkowości we wszystkich segmentach, a więc Core i3, Core i5, Core i7 oraz Core i9. Choć w ostatnim czasie pojawiło się sporo sprzecznych informacji na temat kolejnych generacji desktopowych układów, wygląda na to, że Intel rozpoczął już testy sampli inżynieryjnych z rodziny Rocket Lake-S. W bazie 3DMark pojawiła się bowiem pierwsza taka jednostka, choć jej specyfikacja nie jest zbyt imponująca, zwłaszcza pod względem bazowej częstotliwości pracy zegara. Niemniej mamy do czynienia z wczesną wersją, która do czasu premiery z pewnością zostanie ulepszona.

W bazie programu 3DMark pojawił się pierwszy procesor z nadchodzącej linii Intel Rocket Lake-S. Będzie to pierwsza generacja od lat, która porzuci architekturę Skylake na rzecz przeportowanego do 14 nm Willow Cove.

W bazie programu 3DMark natknięto się na 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor Intel Core, należący do 11 generacji Rocket Lake-S. Wedle wcześniejszych informacji, układy te przeniosą mikroarchitekturę Willow Cove (która pojawi się w rodzinie Tiger Lake) do 14 nm procesu technologicznego. Procesory te będą również posiadały nowe zintegrowane układy graficzne bazujące na architekturze Xe i wytworzone w 10 nm litografii. Oprócz tego nie zabraknie wsparcia m.in. dla PCIe 4.0.

Testowany układ w bazie 3DMark to wczesna wersja inżynieryjna i widać to chociażby po niskim taktowaniu bazowym wynoszącym 1,8 GHz. Niestety nie ujawniono żadnych wyników wydajności, jednak w sieci pojawiły się kolejne doniesienia na temat możliwej daty premiery. Wszystko wskazuje na to, że układy zostaną wprowadzone do sprzedaży najwcześniej w pierwszym kwartale 2021 roku, z kolei oficjalna zapowiedź może mieć miejsce podczas przyszłorocznych targów CES w Las Vegas.

Źródło: Twitter _rogame