Intel Platform Power Management to specjalny sterownik, który pozwala zwiększyć wydajność procesorów Arrow Lake-S w grach

Procesory Arrow Lake-S zaoferowały nową architekturę oraz nazewnictwo. Wielu użytkowników spodziewało się jednak lepszej wydajności. Nowe CPU Intela wypadają nieźle w aplikacjach, ale gorzej przedstawia się to w grach, gdzie ustępują nie tylko konkurencji, ale także rozwiązaniom z poprzedniej generacji. Nieco pomóc ma tutaj specjalny sterownik Intel Platform Power Management. Firma ASRock przekonuje, że wzrost wydajności jest zauważalny.

Sterownik Intel Platform Power Management to nowe rozwiązanie, które pozwala zoptymalizować taktowanie i napięcie procesorów Arrow Lake-S. Przekłada się to na wyższą wydajność sprzętu, zwłaszcza w grach.

Wydaje się, że procesory Arrow Lake-S mają pod pewnymi względami charakter nowatorski. Intel zdecydował się wprowadzić duże zmiany do architektury, co doprowadziło między innymi do porzucenia technologii Hyper-Threading. Wiemy już, że nie wpłynęło to pozytywnie na wydajność tych jednostek w grach, jednak należy spodziewać się, że kolejne generacje zaoferują lepsze wyniki, ponieważ będą lepiej doszlifowane. Póki co wypuszczono sterownik Intel Platform Power Management, który dedykowany jest płytom głównym z chipsetem Z890. Sterownik dynamicznie dostosowuje częstotliwość taktowania oraz napięcie procesora w zależności od aktualnego obciążenia systemu. W praktyce zarządzanie tymi kwestiami ma być znacznie efektywniejsze niż w przypadku standardowego zestawu funkcji.

Intel PPM jest już dostępny do pobrania ze stron ASRock, które dedykowane są konkretnym modelom płyt głównych Z890. Jak wynika z testów tajwańskiej firmy, można liczyć na wzrost wydajności procesorów Arrow Lake-S w grach nawet o 13,23%, co w odpowiednich warunkach może być wartością znaczącą. Jako przykład podano benchmark gry Final Fantasy XIV z dodatkiem Dawntrail, który uruchomiono na procesorze Intel Core Ultra 9 285K. Bez sterownika uzyskano 29157 punktów. Włączenie Intel PPM pozwoliło zwiększyć tę wartość do 33017 punktów. Różnica jest zatem zauważalna, a każde rozwiązanie, które zwiększa wydajność procesorów Arrow Lake-S w grach jest mile widziane.

Źródło: WCCFTech, ASRock