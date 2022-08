Intel obiecuje prace nad poprawą wydajności kart graficznych ARC Alchemist w API DirectX 11 oraz starszych wersjach

Nad kartami graficznymi Intel ARC widnieją cały czas poważne problemy z działaniem - karty nie radzą sobie zbyt dobrze w środowisku DirectX 11 oraz starszych API, a jeden z czołowych producentów niereferencyjnych kart zrezygnował z kontynuowania prac nad autorskimi wersjami Intel ARC, głównie z powodu problemów z wydajnością oraz niejasnych informacji dotyczących cen. Wygląda na to, że producent w końcu zdał sobie sprawę z problemów, z którymi karty ARC się borykają.

Intel obiecuje, że naprawi obecne problemy kart ARC w kontekście wydajności w środowisku DirectX 11 oraz starszych API. Przyznaje jednak, że będzie to bardzo długa droga do poprawy osiągów GPU.

Według dotychczasowych informacji, karty graficzne Intel ARC potrafią radzić sobie całkiem nieźle w takich API jak DirectX 12 czy Vulkan. Znacznie gorzej jest w przypadku DirectX 11, gdzie układy Alchemist wypadają niejednokrotnie gorzej od starych rozwiązań NVIDII czy AMD. Duża w tym wina sterowników graficznych, które nie zostały odpowiednio przygotowane, by utrzymać lepszą wydajność w DX11 oraz starszych API. O ile w przypadku DirectX 12 wydajność kart graficznych jest nie tyle uzależniona ściśle od sterowników, co przede wszystkim od optymalizacji twórców gier, tak w DirectX 11 finalne osiągi były dużo mocniej uzależnione od stopnia dopracowania sterowników, bo to właśnie na nich ciążyło zadanie dostosowania wydajności do różnych układów graficznych, zarówno tych mocniejszych jak również słabszych.

W najnowszym wideo od Intela, Tom Petersen przyznał w końcu, że obecnie karty graficzne Intel ARC z układami Alchemist borykają się z dużymi problemami, związanymi ze znaczącymi spadkami wydajności w grach opierających się na API DirectX 11 oraz starszych, co jest w głównej mierze związane ze złym podejściem do prac nad sterownikami. Petersen obiecuje, że firma wyeliminuje problemy trapiące ARC ale jednocześnie przyznaje, że będzie to nie tylko trudne zadanie, ale przede wszystkim czasochłonne. Wygląda na to, że doprowadzenie zarówno części hardware'owej jak i software'owej nowych kart ARC do stanu używalności bez względu na API będzie długofalowym zadaniem.

