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Trwa awaria Amazon Web Services. Nie działa mnóstwo popularnych aplikacji, usług i stron internetowych

Piotr Piwowarczyk | 20-10-2025 12:00 |

Trwa awaria Amazon Web Services. Nie działa mnóstwo popularnych aplikacji, usług i stron internetowychObserwujesz problemy z działaniem takich aplikacji, jak Signal, Snapchat, Zoom, Canva, Tidal, Slack czy Perplexity? Nie jesteś jedyny, a wina wcale nie leży po Twojej stronie. Jak się okazuje, dzisiejszego poranka wiele aplikacji, usług i stron internetowych przestało działać prawidłowo na całym świecie. Ustalono już, że to wynik awarii Amazon Web Services (AWS), ogromnej infrastruktury będącej podstawą współczesnego Internetu.

Amazon Web Services jest największym dostawcą usług chmurowych na świecie, dlatego awaria ta może być dziś odczuwalna dla każdego.

Trwa awaria Amazon Web Services. Nie działa mnóstwo popularnych aplikacji, usług i stron internetowych [1]

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Amazon Web Services oferuje szereg usług internetowych, które umożliwiają firmom wynajem komputerów i serwerów do obsługi aplikacji i stron internetowych. W związku z tym wszelkie problemy w AWS mogą szybko wpłynąć na znaczną część Internetu, powodując awarie stron internetowych, które mogą nie mieć wyraźnego związku z samym Amazonem. Amazon Web Services jest najpopularniejszym dostawcą usług chmurowych na świecie, dlatego awaria ta może być dziś odczuwalna dla każdego.

Trwa awaria Amazon Web Services. Nie działa mnóstwo popularnych aplikacji, usług i stron internetowych [2]

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Oczywiście padają już pytania o przyczyny problemów z usługami AWS. Na ten moment wydaje się, że opcję ataku hakerskiego należy wykluczyć. Firma opublikowała już następujący komunikat: "Zidentyfikowaliśmy potencjalną przyczynę błędów w interfejsach API DynamoDB w regionie US-EAST-1. Na podstawie naszych badań problem wydaje się być związany z rozpoznawaniem nazw domen (DNS) punktu końcowego interfejsu API DynamoDB w regionie US-EAST-1". Pozostaje nam zatem uzbroić się w cierpliwość i poczekać na zażegnanie problemów. Status sprawy możecie śledzić na bieżąco POD TYM LINKIEM.

Źródło: The Independent, Niebezpiecznik
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