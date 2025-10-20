Tydzień komponentów - tańsze procesory, karty graficzne, obudowy i zasilacze. Jest też promocja na systemy chłodzenia, krzesła i myszki

W x-komie ruszył Tydzień Komponentów – to wyjątkowa okazja, by zmodernizować komputer i sięgnąć po najnowsze procesory, karty graficzne, zasilacze oraz inne kluczowe części w cenach obniżonych nawet do 50%. Oprócz tego w ofercie x-komu czekają również rabaty do 2000 zł na TV i audio, promocja 50 zł za każde 500 zł na sprzęty mobilne, laptopy z Windows 11 Pro taniej o 11%, a także bon za opinię o komponentach SMX.

Najlepsze komponenty z rabatami do 50% oraz potężne upusty na peryferiach, czyli sezon promocji w x-kom w pełni się rozkręca.

W ramach Tygodnia Komponentów w x-komie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by zbudować lub ulepszyć swój komputer – od procesorów i kart graficznych, po chłodzenia i zasilacze. Rabaty sięgają nawet 50%, a wybrane produkty objęte są dodatkowymi bonusami za opinię. To idealny moment, by wzmocnić swój zestaw i przygotować go na nowe wyzwania – niezależnie od tego, czy tworzysz, pracujesz, czy grasz. Promocja nie wymaga użycia kodu rabatowego, ceny obniżają się automatycznie. Oferta obowiązuje do 26.10.2025 r. lub do wcześniejszego wyczerpania produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, o maksymalnej liczbie sztuk poinformujemy Cię w koszyku.

Przecena: 1999 → 1799 złotych

Przecena: 529 → 449 złotych

Przecena: 4199 → 3699 złotych

Przecena: 149 → 119 złotych

Przecena: 699 → 579 złotych + bon 100 złotych za opinię

Promocja gamingowa z rabatami nawet do 85% taniej

Niezależnie od tego, czy grasz rekreacyjnie po pracy, czy celujesz w e-sportowy poziom – teraz możesz rozbudować swoje stanowisko bez nadwyrężania budżetu. W tej promocji znajdziesz sprzęt, który skradnie serce każdego gracza: ultra wydajne fotele, biurka, myszki, chłodzenia wodne i słuchawki – wszystko obniżone nawet o 85%. Promocja nie wymaga użycia kodu rabatowego, ceny obniżają się automatycznie. Oferta obowiązuje do 26.10.2025 r. lub do wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, o maksymalnej liczbie sztuk poinformujemy Cię w koszyku.

Przecena: 549 → 379 złotych

Przecena 899 → 555 złotych

Przecena 379 → 299 złotych

Promocja na TV i audio z rabatami do 2000 zł

Jesienne wieczory to doskonały moment, by zadbać o komfortowe seanse filmowe i ulubioną muzykę w najlepszej jakości. Dzięki promocji „TV i audio taniej” możesz odświeżyć swoje domowe centrum rozrywki, wybierając nowoczesny telewizor, soundbar lub głośnik w atrakcyjnej cenie. Wystarczy jeden zakup, by salon zamienił się w prywatną salę kinową lub koncertową. Skorzystaj z rabatów Aby skorzystać z oferty dodaj produkt objęty promocją, w polu "Masz kod promocyjny?" aktywuj kod: tv-audio i dokończ składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 21.10.2025 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, o maksymalnej liczbie sztuk otrzymasz informację w koszyku.

Przecena: 199 → 129 złotych

Przecena: 1649 → 1389 złotych

Przecena: 459 → 319 złotych

50 zł za każde 500 zł na smartfony, tablety, smartwatche i smartringi

Planujesz zakup nowego sprzętu? W ramach akcji „50 zł za każde 500 zł” x-kom nagradza zakupy urządzeń mobilnych – im więcej kupujesz, tym więcej oszczędzasz. Wybierz smartfon, tablet, smartwatch lub smartring z promocji, wpisz kod 50za500, a cena automatycznie spadnie o 50 zł za każde wydane 500 zł. To prosty sposób, by zyskać więcej i cieszyć się nową technologią w jeszcze lepszej cenie. Promocja obowiązuje do 26.10.2025 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, o maksymalnej liczbie sztuk poinformujemy Cię w koszyku.

Laptopy z Windows 11 Pro – aż 11% taniej na wydajność i bezpieczeństwo

Wybierz laptopa z systemem Windows 11 Pro i zyskaj nawet 11% rabatu! W promocji czekają modele topowych marek – idealne zarówno do pracy, jak i nauki. Aby skorzystać z oferty dodaj produkt objęty promocją, w polu "Masz kod promocyjny?" aktywuj kod: win-11-pro i dokończ składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 26.10.2025 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, o maksymalnej liczbie sztuk otrzymasz informację w koszyku.

Komponenty SMX – kup, oceń i odbierz bon do x‑komu

Chcesz rozbudować swój komputer? Kup wybrane komponenty marki SMX, podziel się opinią i odbierz bon do wykorzystania na kolejne zakupy. To prosty sposób na nowy sprzęt i dodatkową nagrodę za aktywność. Promocja trwa do 31.10.2025 r. i dotyczy wybranych komponentów komputerowych marki SMX – szczegóły znajdziesz na stronie akcji.

Źródło: x-kom