Intel Meteor Lake - nowa generacja procesorów w litografii 7 nm

Za kilka dni zostaną zaprezentowane desktopowe procesory Intel Comet Lake-S, które będą jednocześnie ostatnią generacją wykorzystującą mikroarchitekturę Skylake. W następnej kolejności powinniśmy otrzymać procesory Rocket Lake-S z architekturą Willow Cove dostosowaną do 14 nm procesu technologicznego. Kolejny na liście jest Alder Lake-S, gdzie będzie wdrożony 10 nm proces technologiczny. Choć wciąż mało wiemy o dalszych planach producenta, które obejmują wprowadzenie pierwszych układów w 7 nm litografii, według zapewnień firmy, pierwszych takich jednostek powinniśmy spodziewać się jeszcze przed końcem 2021 roku. W sieci pojawiły się natomiast informacje, omawiające pierwszą generację procesorów w 7 nm procesie.

Intel Meteor Lake to pierwsza generacja procesorów, która wykorzysta 7 nm proces technologiczny. Ich premiery powinniśmy spodziewać się na przełomie 2021 oraz 2022 roku.

Niestety nie dowiedzieliśmy nic ponad to, że pierwsza seria desktopowych procesorów Intela opartych o 7 nm proces technologiczny będzie okraszona nazwą Meteor Lake (jakkolwiek by zabawnie ona nie brzmiała). Nie wiemy nic na temat samej budowy tychże układów. Możemy jedynie domniemywać obecnie, iż Intel może chcieć wykorzystać budowę zbliżoną do tego, co może pojawić się w jednostkach Alder Lake-S, gdzie kilka wydajniejszych rdzeni zostanie połączonych z kilkoma rdzeniami cechującymi się większą energooszczędnością. Takie procesory miałyby trafić nie tylko do komputerów stacjonarnych, ale również do notebooków.

Według obecnej dokumentacji Intela, rodzina Meteor Lake miałaby zadebiutować najwcześniej na przełomie 2021 oraz 2022 roku. Termin ten jednak może się wydłużyć, gdyby po drodze napotkano problemy z wdrożeniem 7 nm procesu technologicznego. Ten z kolei, według najnowszych informacji, powinien być w pełni konkurencyjny z litografią 5 nm od TSMC. Tak odległa premiera sugeruje, że przynajmniej w najbliższym czasie nie powinniśmy spodziewać się ujawnienia jakichkolwiek szczegółów dotyczących procesorów z serii Meteor Lake.

