Intel DLVR - BIOS od firmy ASUS zawiera ślady funkcji dla chipów Raptor Lake. Jest ona jednak nieaktywna

Procesory Intel Core 13. generacji nie różnią się zbyt wiele od modeli 12. generacji, jednak producentowi udało się m.in. dodać więcej pamięci podręcznej czy zapewnić wyższe taktowania chipów. Szkoda tylko, że nie wszystko poszło do końca zgodnie z początkowym planem. W zeszłym roku pojawiły się solidne poszlaki, że chipy otrzymają funkcję DLVR pozwalającą zmniejszyć pobór mocy układu, jednak finalnie producent nic takiego nie zaprezentował. Nie oznacza to jednak, że tamte doniesienia były wyssane z palca.

Firma ASUS zachowała ślad po DLVR w swoim BIOS-ie dla procesorów Intel Raptor Lake, a także Alder Lake. Zmiana funkcji o nazwie "CPU DLVR Bypass Mode Enable" nie ma jednak żadnego wpływu na pobór mocy procesora.

Głównym założeniem funkcji DLVR (Digital Linear Voltage Regulator) było wprowadzenie dodatkowego regulatora napięcia. Moduł ten miałby za zadanie zredukować pobór mocy procesora, a wydajność energetyczna chipów miała wzrosnąć nawet o 20%. Okazuje się, że firma ASUS zachowała ślad po tej technologii w swoim BIOS-ie dla procesorów Intel Raptor Lake, a także Alder Lake. Niestety, zmiana funkcji o nazwie "CPU DLVR Bypass Mode Enable" nie ma żadnego wpływu na pobór mocy procesora Intela.

Jak potwierdza niejaki Shamino, wewnętrzny overclocker firmy ASUS, Intel faktycznie miał plany co do implementacji funkcji DLVR w Raptor Lake'ach, jednak finalnie postanowiono zrezygnować z tego pomysłu. Pojawiła się jednak sugestia, że Niebiescy nie porzucili tej technologii i mogą zastosować ją w następnych chipach. O ile domyślamy się, że raczej nie chodzi tu o procesory Meteor Lake i Arrow Lake projektowane z myślą o podstawce LGA 1851, to jednak warto przypomnieć, że pojawiły się niedawno plotki dotyczące pojawienia się modeli Raptor Lake Refresh. Jeśli jednostki te rzeczywiście powstaną i otrzymają DLVR, entuzjaści będą mieli od razu mocny powód by przesiąść na się na nowszy model.

