Intel Core Ultra 7 1002H - wyciekły informacje na temat nowego procesora mobilnego z rodziny Meteor Lake

W niedalekiej przyszłości swoją premierę rynkową będą miały procesory Intel Meteor Lake. Będzie to pierwsza generacja CPU po zmianie nazwy marki przez amerykańską firmę. Przykładowo, zamiast standardowego Core i7 otrzymamy procesory o nazwie Core Ultra 7. W Internecie pojawiły się zrzuty z loga utworzonego podczas bootowania komputera, na którym widnieje jeden z przedstawicieli nowej rodziny mobilnych procesorów Intela.

W sieci opublikowano log z bootowania procesora Intel Core Ultra 7 1002H. Jednostka zostanie prawdopodobnie wyposażona łącznie w 16 rdzeni (w tym dwa osadzone w bloku SoC) oraz obsłuży 22 wątki.

Log wyciekł za pośrednictwem użytkownika Twittera o pseudonimie InstLatX64. Specyfikacja nowej jednostki wydaje się zbliżona do procesora Intel Core Ultra 7 1003H, ale cechuje się niższym taktowaniem. Oba procesory zaoferują 16 rdzeni i obsługę 22 wątków. Znajdzie się wśród nich prawdopodobnie 6 rdzeni Performance, 8 rdzeni Efficient i 2 rdzenie osadzone w bloku SoC jednostek. To ostatnie rozwiązanie będzie charakterystyczne dla generacji Meteor Lake. Podstawowe taktowanie Intel Core Ultra 1002H ma wynieść 3 GHz i jest to wartość o 100 MHz niższa niż w zaprezentowanej podczas Computex 2023 bliżej niesprecyzowanej próbce inżynieryjnej oraz o 400 MHz niższa od Intel Core Ultra 7 1003H.

CPU Meteor Lake wyposażone zostaną też w specjalny chip VPU (Visual Processing Unit), który wykorzysta potencjał sztucznej inteligencji do wykonywania rozmaitych zadań. Będą cechowały się ponadto lepszą efektywnością energetyczną, co jest szczególnie ważne w rozwiązaniach przenośnych. Premiera nowych procesorów Intela nastąpi jeszcze w drugiej połowie 2023 roku. Według wcześniejszych informacji, debiutu rynkowego doczekają się tylko mobilne wersje CPU Meteor Lake. Posiadacze desktopów mogą na razie liczyć jedynie na odświeżoną edycję linii Raptor Lake. Na pełnoprawną kolejną generację stacjonarnych CPU będziemy musieli zapewne zaczekać do czwartego kwartału 2024, kiedy to na rynku spodziewane są jednostki Arrow Lake.

Źródło: VideoCardz, Twitter