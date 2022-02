Intel Core i9-12900KS - nowe informacje o specyfikacji topowego procesora Alder Lake. Szykujcie bardzo wydajne chłodzenie

Podczas targów CES 2022 w Las Vegas, Intel potwierdził trwające prace nad nowym, topowym procesorem Alder Lake-S w postaci odblokowanego układu Intel Core i9-12900KS. Będzie to jeszcze szybsza wersja dotychczasowego Core i9-12900K, który przygotowywany jest głównie z myślą o rywalizacji z AMD Ryzen 7 5800X3D, wykorzystującym technologię pakowania 3D V-Cache. Sporo informacji o procesorze Intela pojawiło już się w ostatnich tygodniach. Dzisiaj skupimy się na nowych doniesieniach, dotyczących poboru energii oraz cenie. Okazuje się, że topowy Core i9-12900KS będzie procesorem zauważalnie droższym od obecnego teraz w sprzedaży Core i9-12900K. Dopiero finalne testy pokażą, czy spory wzrost ceny przełoży się na równie zauważalne wzrosty wydajności w grach.

W sieci pojawiły się kolejne szczegóły specyfikacji procesora Intel Core i9-12900KS. Ze względu na znacznie wyższy współczynnik poboru energii, zalecane jest użycie wydajnego chłodzenia np. cieczą.

Intel Core i9-12900KS pojawił się w pierwszych sklepach w cenie między 780 a 790 dolarów. Jednocześnie użytkownik Twittera - momomo_us - twierdzi, że finalna kwota za procesor będzie oscylować w granicy 750 dolarów. Nadal mowa o ponad 20% wyższej cenie w porównaniu do Intel Core i9-12900K. Producent z pewnością wybiera tutaj wyselekcjonowane układy, które są w stanie zaoferować deklarowaną specyfikację. Przypominamy, że taktowanie w trybie Turbo dla rdzeni Performance ma sięgać maksymalnie 5,5 GHz, o 300 MHz wyżej w porównaniu do Core i9-12900K. Nowe informacje wskazują także na wysoki pobór energii.

i9-12900KS

up to 5.50 GHz

PBP 150W

USD 750 ~ (。´・ω・)? — 188号 (@momomo_us) February 14, 2022

Przy adnotacjach o pierwszych cenach, pojawiła się bowiem informacja o współczynniku Processor Base Power - PBP - który oznacza spodziewamy pobór energii procesora przy taktowaniach bazowych rdzeni P-Cores oraz E-Cores. Współczynnik ten w Intel Core i9-12900KS ma wynosić 150 W, a więc o 25 W wyżej w porównaniu do Core i9-12900K. Wskazuje to, że taktowanie bazowe będzie również wyższe, choć dokładnych parametrów nadal nie znamy. Z pewnością wyższy (i to znacznie, sądząc po bardzo wysokim Turbo) będzie także drugi współczynnik - Maximum Turbo Power (MTP). Dla obecnego flagowca wynosi on 241 W. Premiera Intel Core i9-12900KS powinna odbyć się przed końcem pierwszego kwartału roku.

Źródło: VideoCardz, Twitter @momomo_us