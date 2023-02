Intel Core i7-13790F - kolejny nietypowy procesor przeznaczony na chiński rynek ujrzał światło dzienne. Czy jest czego żałować?

Wczoraj opisywaliśmy na naszych łamach procesor Intel Core i5-13490F, które wyróżnia się bardzo ciekawą specyfikacją. Niestety, model niemal na pewno będzie dostępny jedynie w Chinach. Dziś wiemy już, że wspomniany model nie jest jedynym tego typu eksperymentem. W drodze jest również nieco wydajniejszy Core i7-13790F. Poznaliśmy już jego specyfikację i wygląda na to, że układ ten zaoferuje wyższą wydajność od niedawno topowego Core i9-12900KS.

Chip Intel Core i7-13790F niestety nie trafi do sklepów w naszej części świata, a szkoda - mógłby być ciekawą propozycją dla wielu graczy, którzy zrobiliby użytek z dodatkowej pamięci cache L3 względem modelu i7-13700F.

Warto dodać, że oba wspomniane układy należą do ekskluzywnej serii Black Edition i są już oferowane w Chinach. O ile wariant i5 jest nam już znany, możemy się skupić na wydajniejszym procesorze z nowej linii. Intel Core i7-13790F to 16-rdzeniowy układ (8P+8E) z 24 wątkami, który otrzymał 33 MB pamięci podręcznej L3. Chip rozpędza się aż do 5,2 GHz, co oznacza, że pod względem specyfikacji jest to dobrze nam znany Core i7-13700F z dodatkowymi 3 MB pamięci L3, która może mieć drobny wpływ na lepsze wyniki w grach. Jak sugeruje samo oznaczenie procesora, na pokładzie nie ma iGPU.

Intel Core i9-13900F Intel Core i7-13790F Intel Core i7-13700F Rdzenie / wątki 8P + 16E / 32W 8P + 8E / 24W 8P + 8E / 24W Taktowanie Boost 5,6 GHz 5,2 GHz 5,2 GHz L2 Cache 32 MB 24 MB 24 MB L3 Cache 36 MB 33 MB 30 MB iGPU Nie Nie Nie MSRP 524 USD ok. 440 USD 385 USD

Chip został już sprawdzony w CPU-Z, gdzie uzyskał 836 pkt w teście jednordzeniowym i 12139,8 pkt w teście wielordzeniowym. Pod względem wydajności mamy więc do czynienia z jednostką nieznacznie szybszą od niedawnego flagowca Intela, czyli modelu Core i9-12900KS. Problem może stanowić jednak stosunkowo wysoka cena sięgająca aż 2999 RMB (ok. 440 dolarów), która jest zauważalnie wyższa od standardowej wersji i7-13700F. Tym jednak nie powinniśmy się przejmować. Chip niestety nie trafi do sklepów w naszej części świata, a szkoda - mógłby być ciekawą propozycją dla wielu graczy, z którzy zrobiliby użytek z tych dodatkowych 3 MB pamięci cache L3.

Źródło: WCCFTech