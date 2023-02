Intel Core i5-13490F - ujawniono desktopowy procesor o ciekawej specyfikacji. Co o nim wiadomo?

Nieco ponad rok temu pojawiły się pierwsze informacje o interesującym procesorze Intel Core i5-12490F. Jego niecodzienne oznaczenie skrywało zwiększone taktowania oraz więcej pamięci cache L3 względem popularnego modelu i5-12400F. Mogłoby się wydawać, że to jednorazowy eksperyment, jednak okazuje się, że na stworzenie podobnej jednostki Niebiescy wpadli również teraz. W sieci pojawiły się właśnie wieści o modelu Intel Core i5-13490F, który także oferuje nietypową specyfikację.

Wygląda na to, że Intel Core i5-13490F jest czymś w rodzaju uszkodzonego wariantu i5-13500 z wyłączoną zintegrowaną grafiką oraz nieaktywnymi czterema rdzeniami Efficient. Raczej nie ma się co spodziewać, że układ ten trafi do sklepów w naszej części świata.

Jak pokazują screenshoty ujawnione przez @wxnod, Intel Core i5-13490F został wyposażony w 6 rdzeni Performance oraz 4 rdzenie Efficient. Teoretycznie mamy więc do czynienie z konfiguracją znaną z modelu i5-13400F, aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że omawiany model rozpędza się aż do 4,8 GHz, a poza tym ma na pokładzie nie 20, a 24 MB pamięci cache L3. Wygląda więc na to, że i5-13490F jest czymś w rodzaju uszkodzonego wariantu i5-13500 z wyłączoną zintegrowaną grafiką oraz nieaktywnymi czterema rdzeniami Efficient.

Procesor został już przetestowany za pomocą wbudowanego testu CPU-Z i uzyskał odpowiednio 779,7 i 6834,5 punktów w teście jednordzeniowym i wielordzeniowym. Można więc powiedzieć, że chip oferuje o 6% i o 4,5% wyższą wydajność względem Core i5-13400F. Nic jednak nie wskazuje na to, byśmy mieli się doczekać premiery tego modelu w naszej części świata. Intel Core i5-12490F był oferowany wyłącznie w Chinach i nigdy nawet nie pojawił się w oficjalnych danych Niebieskich. Można założyć, że w przypadku następcy będzie podobnie. Mimo wszystko trochę szkoda - przy odpowiedniej wycenie mógłby stanowić ciekawą propozycję dla graczy.

Intel Core i5-13500 Intel Core i5-13490F Intel Core i5-13400F Rdzenie / wątki 6P + 8E / 20W 6P + 4E / 16W 6P + 4E / 16W Taktowanie bazowe / Boost 2,5 GHz / 4,8 GHz ? / 4,8 GHz 2,5 GHz / 4,6 GHz L2 Cache 11,5 MB 9,5 MB 9,5 MB L3 Cache 24 MB 24 MB 20 MB iGPU Tak Nie Nie PBP / MTB 65 W / 154 W 65 W / 154 W 65 W / 148 W MSRP 232 USD ? 196 USD

