Intel Core i9-9900K z prawie 4 kg miedzianym chłodzeniem. Jak sobie radzi fikuśna konstrukcja?

Pomysłowość ludzka czasami nie zna granic. Wiele zrodzonych projektów ujrzało światło dzienne dzięki internetowi. W tym wypadku nie będzie wyjątku. Użytkownik Reddita utworzył wątek, na którym podzielił się bardzo niecodziennym chłodzeniem dla procesora. Takich pomysłów były już setki. Teraz przyszedł czas na... chłodzenie procesora wielkim miedzianym cylindrem.

Nie zawsze niekonwencjonalne metody dają złe efekty, a czasem nawet są bardziej efektywne niż normalne. Użytkownik Reddita "That-Desktop-User" podzielił się jakiś czas temu efektami swojej pracy. Na udostępnionym zdjęciu widzimy wyciągniętą na zewnątrz płytę GIGABYTE Z390 AORUS Pro wraz ze wspomnianym ponad 4-5 kg blokiem miedzi (8-12 funtów według twórcy). Czym on jest? Z konwersacji w serwisie Reddit można się dowiedzieć, że element pochodzi z drogiej medycznej maszyny, która symuluje funkcje życiowe danej osoby. W środku znajduje się mosiężny filtr. Wydaje się więc idealny, żeby użyć go do schłodzenia procesora ;) Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o temperatury w tej konstrukcji?

"W spoczynku temperatury utrzymują się w granicach 35°C, natomiast przy włączonym benchmarku sięgają 85°C" - informuje autor dzieła. Jednak same testy nie trwały zbyt długo bowiem tylko 15 minut. Tyle czasu komputer był po prostu uruchomiony. Następnie został uruchomiony test wydajnościowy, który musiał po minucie się zakończyć, ponieważ temperatura zaczęła wzrastać. Użytkownik nie chcąc zepsuć sobie sprzętu, przerwał eksperyment. Po co w ogóle to zrobił? Jak zawsze powodem była ludzka ciekawość. Oczywiście przy tak drogim sprzęcie testowanie chłodzenia procesora było, lekko mówiąc nierozważne. Nikomu nie zaleca się wykonywać takich eksperymentów. Zazwyczaj przynoszą tylko więcej szkody niż pożytku.

Źródło: Reddit, WCCFTech