Intel Core i5-14600K przetestowany w aplikacji Geekbench. Jaki rezultat uzyskał nowy procesor ze średniego segmentu?

Premiera procesorów Raptor Lake Refresh jest bardzo blisko. Nie ma zatem nic dziwnego, że pojawiają się regularnie wiarygodne przecieki dotyczące ich wydajności. Kolejny z nich obejmuje jednostkę Intel Core i5-14600K. Poznaliśmy nie tylko jej wyniki w aplikacji Geekbench 6, ale również taktowanie po podkręceniu. Choć wzrost wydajności nie jest olbrzymi, to jeśli ktoś posiada CPU z generacji poprzedzających Raptor Lake, przesiadka będzie w pełni uzasadniona.

W ramach najnowszego przecieku poznaliśmy wyniki procesora Intel Core i5-14600K(F) w aplikacji Geekbench 6. Jednostka ze średniego segmentu budżetowego wypadła około 13% lepiej niż jej bezpośredni poprzednik.

Procesor Intel Core i5-14600K to jednostka cechująca się sześcioma rdzeniami Performance i ośmioma rdzeniami Efficient. Nie zaoferuje zatem większej liczby rdzeni w porównaniu z analogicznym modelem z poprzedniej generacji. Podwyższono jednak nieco maksymalne taktowanie fabryczne, które wyniesie teraz 5,3 GHz. Nowy procesor jest oczywiście kierowany do średniego segmentu budżetowego i może być bardzo dobrą propozycją dla graczy, którzy nie przesiedli się jeszcze na jednostki Raptor Lake. Osoby, które jednak korzystają z Intel Core i5-13600K, powinny wstrzymać się zmianą procesora.

Test jednordzeniowy Test wielordzeniowy Intel Core i5-14600K OC 2861 17974 Intel Core i5-14600KF 2779 16707 Intel Core i5-14600K 2819 16666 Intel Core i5-13600K 2660 14802

W sieci pojawiły się wyniki trzech testów z Geekbench. Dwa dotyczą wariantu "K" i jeden bliźniaczego wariantu "KF", który nie jest wyposażony w zintegrowany układ graficzny. W jednym z testów procesor z dopiskiem "K" osiągał taktowanie 5,7 GHz, co sugeruje, że był w jakiś sposób podkręcony. Jego wyniki w Geekbench 6 to 2861 pkt. dla testu jednordzeniowego i 17974 dla testu wielordzeniowego. Są to naturalnie wartości wyższe niż w przypadku niepodkręconych Core i5-14600K oraz Core i5-14600KF, które wyniosły odpowiednio 2819/16666 i 2779/16707. Jeśli zestawimy te wyniki z podobnym procesorem, ale z generacji Raptor Lake, to zauważymy około 12-13% wzrost wydajności w zadaniach wielordzeniowych.

Źródło: Geekbench, VideoCardz