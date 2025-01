Intel Core i7-14700KF został podkręcony i sprawdzony w benchmarku Geekbench 6, czy osiągnął 6 GHz?

Jakiś czas temu na światło dzienne wyszedł test nadchodzącego procesora Intel Core i9-14900KF w benchmarku Geekbench 6. Teraz do sieci dostał się test niżej pozycjonowanego, ale przynoszącego pewien powiew świeżości Core i7-14700KF, który został dodatkowo poddany overclockingowi zegarów. Jednakże czy przebił on granice 6000 MHz oraz jaką wydajnością cechuje się nadchodzące CPU? Tego dowiecie się już za chwilę w dwóch poniższych akapitach.

Intel Core i7-14700KF pojawił się w bazie danych benchmarku Geekbench 6. Został on osadzony na płycie głównej Gigabyte AORUS Z790 MASTER X i podkręcony niemalże do 6 GHz, uzyskując rzeczywiste taktowania w przedziale od 5930 MHz do 5980 MHz na rdzeniach Performance. Procesor ten według informacji zebranych przez oprogramowanie testujące powinien cechować się zegarem Turbo na poziomie 5500 MHz oraz zegarem bazowym równym 3400 MHz. Warto też zaznaczyć, że nową jednostkę będzie cechował przyrost rdzeni Efficient w liczbie czterech sztuk, a to oznacza konfiguracje 8P i 12E. Mówimy zatem o 20 rdzeniowym i 28 wątkowym CPU.

Nadchodzący procesor uzyskał w teście jednordzeniowym 3097 punktów, dla porównania AMD Ryzen 7 7800X3D uzyskuje w tym teście 2710 punktów, a Intel Core i7-13700KF 2835 punktów. Natomiast w teście wielordzeniowym Core i7-14700KF zdobył aż 21196 punktów, starszy Core i7-13-700KF 17428 punktów, a bezpośrednia konkurencja Ryzen 7 7800X3D już 15187. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że porównanie to jest jedynie poglądowe, gdyż porównujemy tutaj podkręconą jednostkę 14. generacji do obecnych na rynku CPU, które zostały przetestowane na swoich standardowych zegarach. Mimo to już teraz widać, że Core i7-14700KF będzie najprawdopodobniej najbardziej rozchwytywanym procesorem następnej generacji, gdyż wysokie fabryczne zegary oraz jeszcze wyższe taktowanie po OC, będą świetnie korespondowały z grami, a duża ilość rdzeni z mniej wymagającymi zastosowaniami półprofesjonalnymi lub nawet profesjonalnymi. Dodać jeszcze należy, że MSI najprawdopodobniej wprowadzi w pełni automatyczną funkcję "one click OC" również dla omawianych tutaj procesorów.

Źródło: TechPowerUp