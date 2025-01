Intel Meteor Lake - producent ostatecznie wyjaśnia kwestię procesorów na rynek desktopowych zestawów PC

W ubiegłym tygodniu Intel zaprezentował architekturę stojącą za procesorami Meteor Lake i należącymi do 1. generacji układów Intel Core Ultra. Procesory te stworzono z myślą o energooszczędności i ich głównym targetem są notebooki. Premiera układów Meteor Lake zaplanowana została na 14 grudnia, a w przyszłym roku miały także trafić do desktopów, o czym również informowaliśmy. Teraz Intel postanowił doprecyzować co miał na myśli i wygląda na to, że klasycznej premiery dla desktopów jednak nie będzie.

Intel ostatecznie wyjaśnił kwestię desktopowych procesorów Meteor Lake. Okazuje się, że nie trafią one do wolnej sprzedaży, zamiast tego trafią one do gotowych zestawów All-in-One czy Mini PC.

W komunikacie prasowym możemy przeczytać, iż procesory Intel Meteor Lake pojawią się w ograniczonej wersji także na rynku desktopowym. Nie chodzi jednak o jednostki sprzedawane na wolnym rynku (DIY), zamiast tego niektóre z układów mają trafić do gotowych zestawów typu All-in-One (komponenty PC połączone z monitorem) oraz w Mini PC. Mowa zatem de facto o mobilnych konstrukcjach w obudowie BGA, tyle że przeniesionych do niestandardowych form PC. Takie premiery mają miejsce również z innymi generacjami, czy to od Intela czy od AMD.

Some clarification on Meteor Lake „desktop will come in 2024“: „Meteor Lake is a power efficient architecture that will power innovative mobile and desktop designs, including desktop form factors such as All-in-One (AIO). We will have more product details to share in the future.“ — Andreas Schilling (@aschilling) September 27, 2023

Tak więc premiery procesorów Meteor Lake pod podstawkę LGA 1851 nie będzie. Nowy socket zadebiutuje wraz z układami Arrow Lake, których premierę zaplanowano na drugą połowę 2024 roku. O ile Meteor Lake zbudowany został głównie na procesie Intel 4, tak Arrow Lake skorzysta już z nowszej litografii Intel 20A. Pierwsze próbki inżynieryjne będą wysyłane do klientów począwszy od pierwszego kwartału 2024 roku. Z kolei gotowe zestawy All-in-One oraz Mini PC z Intel Meteor Lake powinny trafić do sprzedaży na początku przyszłego roku. Meteor Lake skorzysta z nowej architektury dla rdzeni Performance oraz Efficient: odpowiednio Redwood Cove oraz Crestmont, wprowadzi dodatkowe energooszczędne rdzenie E-Core do SoC, a także otrzyma nowe układy graficzne, oparte na architekturze Xe-LPG (pochodna Xe-HPG Alchemist).

Źródło: Intel, ComputerBase, X @aschilling