Intel Core i5-14400 przetestowany w Geekbench 6 na kilka miesięcy przed oficjalną premierą

Pierwsze procesory Raptor Lake Refresh trafiają już do sklepów. Będą to jednak jednostki z dopiskiem "K", które przeznaczone są dla bardziej wymagających klientów. Osoby chętne do zakupu mniej wydajnych modeli będą musiały uzbroić się w cierpliwość. Pomimo tego, że premiera procesora Intel Core i5-14400 nastąpi dopiero na początku 2024 roku, to wyciekły już jego wstępne testy wydajności w Geekbench 6. Prezentują się one zaskakująco dobrze.

W 2024 roku swoją premierę będzie miał procesor Intel Core i5-14400. Już teraz jednak możemy zapoznać się z jego wstępnymi wynikami wydajności w Geekbench 6. Jeśli potwierdzą się choć częściowo, to otrzymamy zaskakująco dobrą jednostkę z tego segmentu cenowego.

Intel Core i5-14400 zaoferuje 6 rdzeni Performance i 4 rdzenie Efficient. Oznacza to zatem obsługę łącznie 16 wątków. Mamy więc do czynienia z zauważalnie słabszą jednostką niż chociażby Core i5-14600K. Bazowe taktowanie CPU wyniesie 2,5 GHz, ale w trybie Turbo możliwe ma być osiągnięcie poziomu 4,7 GHz. Procesor wyposażono w 20 MB cache L3. Technicznie jest to oczywiście bardzo zbliżona specyfikacja do modelu z poprzedniej generacji. W teście jednordzeniowym aplikacji Geekbench 6 udało mu się uzyskać rezultat 2464 punktów. Test wielordzeniowy to wynik 13373 punktów. Średnia w przypadku Core i5-13400 wynosi odpowiednio 2270 i 10394 punktów. Jeśli wyniki te potwierdzą się po premierze jednostki, to będzie ona o 8,5% szybsza w przypadku testów jednordzeniowych i aż 28,5% szybsza w scenariuszu zakładającym wykorzystanie wielu rdzeni.

Jak zawsze w przypadku przedpremierowych testów, do wyników należy podejść z dystansem. Dokładna wydajność procesora może się różnić w zależności od konkretnego sprzętu czy wersji BIOS-u. W przypadku procesorów Intel Core 13. generacji dysponujemy wieloma testami, z których można wyciągnąć średnią. Core i5-14400 to zaś na razie tylko pojedynczy test, zatem bezpośrednie porównania nie są do końca adekwatne. W tym przypadku wartość uzyskana w teście wielordzeniowym wydaje się znacząco zawyżona względem średniej, którą procesor odnotuje w przyszłości. W praktyce zatem należy spodziewać się znacznie mniejszego wzrostu wydajności względem poprzedniej generacji. Należy też pamiętać, że wyniki uzyskiwane w grach mogą wyraźnie różnić się od rezultatów z benchmarków.

