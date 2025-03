Intel ARC A570M i ARC A530M - na rynku bez rozgłosu zadebiutowały nowe mobilne układy graficzne

Wśród mobilnych dedykowanych układów graficznych Intela znajdowało się do tej pory pięć modeli charakteryzujących się zróżnicowaną wydajnością. Swoją premierę miały w zeszłym roku, ale amerykańska firma nie poprzestała na tym. Na rynek wprowadzone zostały właśnie dwa dodatkowe modele: Intel ARC A570M i ARC A530M. Mogą one być ciekawą propozycją dla osób, które poszukują bardziej kompromisowych rozwiązań.

Na rynku zadebiutowały dwa nowe modele dedykowanych mobilnych układów graficznych Intela. Obie propozycje cechują się zbliżoną specyfikacją do zeszłorocznego Intel ARC A550M.

Pierwszy z nowych układów, czyli Intel ARC A570M, został wyposażony w 16 rdzeni Xe, co przekłada się na 256 jednostek wykonawczych. Jest to identyczna liczba, jak w przypadku modelu ARC A550M. Podejrzewa się również, że zastosowano ten sam rdzeń graficzny, czyli ACM-G10. Producent zdecydował się także na taką samą liczbę jednostek XMX oraz jednostek Xe Vector (po 256). GPU posiada 16 rdzeni przeznaczonych do obsługi Ray Tracingu. Taktowanie układu wynosi 1300 MHz, co jest wartością wyższą o 400 MHz od ARC A550M. TGP zamyka się w 75-95 W.

Intel ARC A570M Intel ARC A550M Intel ARC A530M Rdzenie Xe 16 16 12 Jednostki Intel XMX 256 256 192 Jednostki Xe Vector 256 256 192 Rdzenie Ray Tracing 16 16 12 Taktowanie rdzenia 1300 MHz 900 MHz 1300 MHz Pamięć 8 GB (?) GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB (?) GDDR6 Szyna pamięci ? 128-bit ? TGP 75-95 W 60 W 65-95 W

Intel ARC A530M to obcięta wersja starszego GPU. Posiada 12 rdzeni Xe (192 jednostki wykonawcze), 192 jednostki XMX i tyle samo jednostek Xe Vector. Mniejsza jest także liczba rdzeni przeznaczonych do Ray Tracingu (12). Co ciekawe także ten układ charakteryzuje się wyższym taktowaniem od swojego starszego brata. Podobnie, jak w przypadku ARC A570M, wynosi ono 1300 MHz. GPU odznacza się nieco niższym TGP (65-95 W). Oba nowe układy wykorzystują magistralę PCIe 4.0 x8.

Producent niestety nie pochwalił się konfiguracją pamięci, ale jest ona zapewne mocno zbliżona do ARC A550M. Układ ten posiada 8 GB pamięci GDDR6, działającej w oparciu o szynę 128-bitową. Przepustowość pamięci wynosi 224 GB/s. W przypadku ARC A570M i ARC A530M różnice prawdopodobnie sprowadzają się do tego właśnie elementu. Jak może wynikać to z nazwy, pierwszy z wymienionych modeli charakteryzuje się zapewne wyższą przepustowością, a drugi niższą. Wątpliwe jest, by były jakieś różnice w ilości samej pamięci.

Źródło: Intel, Tom's Hardware