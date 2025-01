iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle - nowy monitor VA Dual QHD z odświeżaniem 165 Hz i proporcjach 32:9

W swoich monitorach, firma iiyama dotychczas wykorzystywała przede wszystkim matryce o proporcjach 16:9 oraz 21:9 i przekątnych od 23,8 do nawet 42" w przypadku zwykłej panoramy oraz 34" dla ultrapanoramicznych modeli. Teraz producent postanowił przygotować coś całkowicie nowego w swoim portfolio. Monitor iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle powinien zainteresować osoby, które poszukują modelu o proporcjach 32:9 w dość rozsądnej cenie.

Firma iiyama prezentuje nowy monitor G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle, który oferuje 45-calowy ekran VA o rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli. Sprzęt w naszym kraju został wyceniony na kwotę 3499 złotych.

Monitor iiyama G-Masster GCB4580DQSN-B1 Red Eagle to monitor o rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli, przekątnej 45 cali oraz proporcjach 32:9. Jednocześnie wykorzystana matryca VA oferuje dość standardową specyfikację i nie powinniśmy tutaj oczekiwać nowej jakości. Wyświetlacz charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 165 Hz z obsługą techniki AMD FreeSync (mowa jednak wyłącznie o podstawowym standardzie, a nie FreeSync Premium). Współczynnik kontrastu wynosi 3000:1, a czas reakcji (MPRT) to 0.8 ms. Nie brakuje również zakrzywienia - promień krzywizny sięga 1500R, co przy takiej przekątnej jest zdecydowanie pożądane.

Specyfikacja iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle Matryca VA Przekątna 45" Rozdzielczość 5120 x 1440 pikseli (32:9), DQHD Zakrzywienie 1500R Rozmiar plamki 0.212 mm Odświeżanie 165 Hz AMD FreeSync FreeSync NVIDIA G-SYNC Brak oficjalnego certyfikatu Czas reakcji 0.8 ms MPRT Współczynnik kontrastu 3000:1 Luminancja 450 nitów HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 Głębia barw 8-bit (16.7 mln odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 100% sRGB Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4

1x USB-C (DP 1.4 / PD do 90 W) Inne złącza 1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm HUB USB 3x USB 3.2 typu A Gen.1 Głośniki 2x 3 W Standard montażu VESA 200x100; 100x100 Wymiary 1090 x 409 (539) x 275 mm Waga 11,2 kg Cena 3499 zł

Nowy monitor od iiyamy obsługuje HDR10 i posiada normę VESA DisplayHDR 400, choć brak bardziej rozbudowanego systemu lokalnego wygaszania sprawia, że HDR z całą pewnością będzie tylko umowny (co potęguje fakt, że matryca jest 8-bitowa). Luminancja w trybie SDR sięga z kolei 450 nitów. Do dyspozycji oddano szereg portów, w tym 2x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 oraz USB-C, zgodne z trybem DisplayPort 1.4 oraz obsługą Power Delivery o mocy do 90 W. Ponadto otrzymujemy HUB z trzema złączami USB 3.2 typu A Gen.1, sieciowy Ethernet RJ-45 oraz Audio-jack 3.5 mm. Sprzęt trafił już do sprzedaży w Polsce w cenie 3499 złotych, co może stanowić ciekawy wybór dla osób poszukujących ekranu 32:9. My z kolei już testujemy ten monitor i niedługo opublikujemy nasz test sprzętu.

Źródło: iiyama