Test iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle - 32-calowy monitor do gier z ekranem VA w rozsądnej cenie

Firma iiyama zaprezentowała kolejny monitor przeznaczony dla graczy. Japońskie przedsiębiorstwo stara się projektować modele oferujące w miarę dobry stosunek ceny do możliwości i nie inaczej powinno być w tym przypadku. Mowa o monitorze iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle, który obecnie można zakupić w Polsce w cenie 1499 złotych, co czyni tę propozycję jedną z ciekawszych, jeśli chodzi o stosunek ceny do przygotowanej specyfikacji. Monitory iiyama zwykle prezentują się dobrze również w testach i byliśmy bardzo ciekawi, jak model G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle wypadnie także tutaj. Dzięki uprzejmości polskiego oddziału, w ostatnim czasie była ku temu odpowiednia okazja.

Autor: Damian Marusiak

Monitor iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle oferuje 31,5" ekran VA, który dodatkowo jest zakrzywiony - promień krzywizny wynosi 1500R. Rozdzielczość ekranu to 2560 x 1440 pikseli, a częstotliwość odświeżania wynosi 165 Hz. Maksymalna częstotliwość odświeżania wraz z natywną rozdzielczością będzie oferowana wyłącznie po kablu DisplayPort 1.4, podczas gdy po kablu HDMI 2.0 otrzymamy QHD przy odświeżaniu 144 Hz. Czas reakcji matrycy to 0.2 ms, przy czym producent podaje wyłącznie czas reakcji MPRT, przy użyciu stroboskopowego podświetlenia. Finalnie dochodzi jeszcze do tego kwestia wsparcia dla technik adaptacyjnego odświeżania obrazu (Adaptive Sync). Oficjalnie monitor obsługuje rozwiązanie AMD FreeSync Premium, jednak nie było żadnego problemu z adaptacyjną synchronizacją na karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080. Choć oficjalnie monitor nie posiada certyfikatu G-SYNC Compatible, sprzęt w rzeczywistości zachowuje się jakby go posiadał.

Monitor iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle to nowa propozycja japońskiej firmy, w której możemy liczyć na 32-calowy wyświetlacz VA o rozdzielczości 1440p i przy 165 Hz częstotliwości odświeżania.

Pod względem technologii jak również jakości, matryca VA w monitorze iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle znajduje się pomiędzy panelami IPS oraz TN. W tym wypadku ciekłe kryształy ułożone są zarówno prostopadle jak również pod skosem względem powierzchni panelu. Takie ułożenie kryształów powoduje, że kąty widzenia są szersze w porównaniu do Twisted Nematic (TN). Ponadto czas reakcji matrycy jest niższy w porównaniu do większości matryc IPS, jednak trochę wyższy w porównaniu do TN. Jest to więc rozwiązanie, które stara się odnaleźć złoty środek i próbuje wykorzystać możliwości najważniejszych atutów wspomnianych przed momentem technologii IPS oraz TN.

Specyfikacja monitora iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle Matryca VA Przekątna 31,5" Rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli (16:9), QHD Odświeżanie 165 Hz Technika FreeSync AMD FreeSync Premium Technika G-SYNC NVIDIA G-SYNC Compatible (nieoficjalnie) Czas reakcji 0.2 ms MPRT Kontrast statyczny 3000:1 Luminancja 350 nitów HDR HDR10 Głębia kolorów 8-bit (16,7 mln odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw ~100% (sRGB), ~90% (DCI-P3) Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.0 (1440p, 144 Hz)

1x DisplayPort 1.4 (1440p, 165 Hz) Inne złącza 1x USB typu B

2x USB 3.2 typu A Gen.1 (HUB USB) Głośniki 2 W (x2) Dodatkowe informacje - Waga z podstawą 9 kg Wymiary z podstawą 709,5 x 623 x 290 mm (maks. wysokość)

709,5 x 473 x 290 mm (min. wysokość) Cena 1499 zł

W teście monitora iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz obecność backlight bleedingu. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), smużenia oraz poboru mocy.