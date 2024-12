Test iiyama G-Master GCB3480WQSU-B1 Red Eagle - nowa wersja popularnego monitora dla graczy

Do dzisiaj jednym z najpopularniejszych monitorów firmy iiyama był model G-Master GB3467WQSU-B1 (potem również w wersji B5 z nieco ulepszoną matrycą oraz nową podstawą) Red Eagle. Charakteryzował się on dobrą relacją ceny do specyfikacji, oferując m.in. 34-calowy panel VA o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli. W końcu przyszła pora na wprowadzenie jego następcy. Takim monitorem jest w tym wypadku iiyama G-Master GCB3480WQSU-B1 Red Eagle. Co ciekawe, pomimo że mamy do czynienia z nowszym modelem, jego premierowa cena jest o 200 złotych niższa w porównaniu do wspomnianego przed momentem urządzenia. Czy jest to tylko kwestia udanej optymalizacji kosztów, czy też stoi za tym coś więcej? O tym dowiecie się z naszej recenzji, do której już teraz serdecznie zachęcamy.

Autor: Damian Marusiak

Monitor iiyama G-Master GCB3480WQSU-B1 Red Eagle ponownie oferuje matrycę VA z czasem reakcji MPRT sięgającym 0.4 ms. Według deklaracji producenta monitor ten ma być mimo wszystko nieco szybszy, na co wpływ ma zastosowanie nieco szybszego panelu VA, tym razem o częstotliwości odświeżania sięgającej 180 Hz. Rozdzielczość pozostaje bez zmian i sięga 3440 x 1440 pikseli. Na papierze najnowsza propozycja iiyamy wydaje się oferować całkiem dobrze skrojoną specyfikację do ceny. Ponownie iiyama zadbała o wsparcie o HDR - budowa matrycy pozwoliła na uzyskanie podstawowego certyfikatu VESA DisplayHDR 400. Z kolei zaoferowanie matrycy VA powinno charakteryzować się lepszą jakością czerni oraz wyższym współczynnikiem kontrastu w porównaniu chociażby do IPS.

Monitor iiyama G-Master GCB3480WQSU-B1 Red Eagle jest następcą popularnego modelu iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 Red Eagle, który jednocześnie jest oferowany w niższej, premierowej cenie w porównaniu do poprzednika. Sprawdzamy, jak prezentuje się ten model.

Pod względem technologii jak również jakości, matryca VA w monitorze iiyama G-Master GCB3480WQSU-B1 Red Eagle znajduje się pomiędzy panelami IPS oraz TN. W tym wypadku ciekłe kryształy ułożone są zarówno prostopadle jak również pod skosem względem powierzchni panelu. Takie ułożenie kryształów powoduje, że kąty widzenia są szersze w porównaniu do Twisted Nematic. Ponadto czas reakcji matrycy jest niższy w porównaniu do większości matryc IPS, jednak trochę wyższy w porównaniu do TN. Jest to więc rozwiązanie, które stara się odnaleźć złoty środek i próbuje wykorzystać możliwości najważniejszych atutów wspomnianych przed momentem technologii IPS oraz TN.

iiyama G-Master GCB3480WQSU-B1 Red Eagle Matryca VA Przekątna 34" Rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli (21:9), UWQHD Zakrzywienie 1500R Rozmiar plamki 0.232 mm Odświeżanie 180 Hz AMD FreeSync FreeSync Premium Pro NVIDIA G-Sync G-SYNC Compatible (nieoficjalna obsługa) Czas reakcji 0.4 ms (MPRT) Kontrast statyczny 4000:1 Luminancja 420 nitów HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 Głębia kolorów 8-bit (16.7 mln odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw ~100% sRGB, ~90% DCI-P3 Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.0 (3440 x 1440, 100 Hz)

2 x DisplayPort 1.4 (3440 x 1440, 180 Hz) Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm HUB USB 2 x USB 3.2 typu A

1 x USB 3.2 typu B Głośniki 3 W (x2) Dodatkowe informacje Flicker free, PbP i PiP, Black Tuner, Standard montażu VESA 100x100 Regulacja nachylenia 20° w górę; 5° w dół Regulacja wysokości 110 mm Pobór mocy Typowy - 51 W

Tryb czuwania - 0.5 W Waga z podstawą 7,6 kg Wymiary z podstawą 808 x 441.5 - 551.5 x 255 mm Cena 1699 zł

W teście monitora iiyama G-Master GCB3480WQSU-B1 Red Eagle, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz obecność backlight bleedingu. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), smużenia oraz poboru mocy.