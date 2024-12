iiyama G-Master GCB3481WQSU-B1 Red Eagle - ultrapanoramiczny monitor z obsługą HDR i AMD FreeSync Premium

Japońska marka iiyama przygotowała dla graczy kolejną propozycję monitora. Tym razem możemy liczyć na ultrapanoramiczny, zakrzywiony panel VA o wysokim odświeżaniu i stosunkowo niskim czasie reakcji. Nie zabraknie możliwości regulacji wysokości, czy też kąta nachylenia. Monitor obsługuje technologię synchronizacji obrazu AMD FreeSync Premium, tryb HDR, a przy tym oferuje funkcję Black Tuner, a więc pozwoli nam lepiej kontrolować ciemniejsze obszary.

Tytułowy iiyama G-Master GCB3481WQSU-B1 Red Eagle oferuje nam 34-calową matrycę VA, która wyróżnia się rozdzielczością 3440 x 1440 pikseli. Jako że mamy do czynienia z ultrapanoramiczną konstrukcją, to proporcje wynoszą tu 21:9. Panel może być odświeżany z częstotliwością 180 Hz i obsługuje wspomnianą już technologię AMD FreeSync Premium. Jasność szczytowa plasuje się na całkiem dobrym poziomie, gdyż mowa o 500 nitach. Matryca ma 8-bitową głębię barw i wspiera tryb HDR.

iiyama G-Master GCB3481WQSU-B1 Red Eagle Matryca VA Zakrzywienie ekranu 1500R Przekątna 34" (86,4 cm) Rozdzielczość 3440 x 1440 px (21:9) Rozmiar plamki 0,232 mm Odświeżanie 180 Hz NVIDIA G-SYNC - AMD FreeSync FreeSync Premium Czas reakcji 0,3 ms MPRT Kontrast statyczny 4000:1 Kontrast ACR 80 000 000:1 Luminancja 500 nitów HDR DisplayHDR 400 Głębia kolorów 8-bit (16,7 mln odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw Brak informacji Złącza cyfrowe 2 x DisplayPort 1.4

2 x HDMI 2.0 Inne złącza 4 x USB 3.2 Gen 1 typu A

1 x USB 3.2 Gen 1 typu B

1 x Audio-Jack 3,5 mm Głośniki 2 x 2 W VESA 100x100 Regulacja wysokości 150 mm Regulacja nachylenia 23° w górę; 5° w dół Waga z podstawą 9,4 kg Wymiary z podstawą 809,5 x 435~585 x 290 mm Pivot Nie Pobór mocy Typowo - 54 W

Tryb czuwania - 0,5 W Gwarancja 3 lata Dostępność Druga połowa września 2024 roku Cena 1589 zł

Pod względem łączności będziemy mogli skorzystać z dwóch portów HDMI oraz dwóch złącz DisplayPort, choć nie zabrakło również kilku portów USB i gniazda słuchawkowego. Na pokładzie znalazły się dwa głośniki, z których każdy ma moc 2 W. Wysokość można regulować do 150 mm, a kąt nachylenia w zakresie od 5 do 23 stopni. Monitor jest również kompatybilny z mocowaniem VESA 100x100, więc można go umieścić na dodatkowym uchwycie. Dostępność została przewidziana na drugą połowę września 2024 roku, z kolei cena startowa wyniesie 1589 zł.

