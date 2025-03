Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Atrakcyjny cenowo monitor do gier z ekranem Fast IPS 180 Hz

Kilka lat temu firma iiyama posiadała w ofercie monitor G-Master GB2770QSU-B1 Red Eagle, który był prawdziwym hitem wśród urządzeń z ekranem o rozdzielczości Quad HD. Dobrze wyważona specyfikacja, z niezłą jakością obrazu oraz atrakcyjną wyceną. Po kilku latach firma postanowiła wprowadzić zaktualizowaną wersję monitora, z nową matrycą (choć nadal Fast IPS) oraz z nieco bardziej rozbudowaną podstawą. W dalszym ciągu jest to monitor całkiem rozsądnie wyceniony - koszt obecnie to nieco ponad 1000 złotych. Postanowiliśmy sprawdzić czy iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle zaprezentuje się jeszcze lepiej od swojego pierwowzoru. Mówiąc krótko - jest dobrze.

Autor: Damian Marusiak

Monitor iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle wykorzystuje 27-calowy ekran Fast IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli wraz z częstotliwością odświeżania na poziomie 180 Hz. Współczynnik kontrastu, według oficjalnej specyfikacji, wynosi 1200:1, natomiast czas reakcji to 0.2 ms, podawany w formacie dla MPRT (Motion Picture Response Time). Nie brakuje również obsługi otwartego standardu odświeżania Adaptive Sync w postaci AMD FreeSync Premium w zakresie od 48 Hz do maksymalnie 180 Hz. Jako że mamy do czynienia z klasycznym monitorem LCD z podświetleniem LED, monitor korzysta z dodatkowych funkcji (Overdrive, MBR), które w zamyśle mają poprawić jakość obrazu w ruchu. Zważywszy na cenę (od 1049 złotych), nowa iiyama jest obecnie konkurencją dla takich monitorów jak LG UltraGear 27GN800P-B, LG UltraGear 27GR75Q-B czy Dell G2724D.

Monitor iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle to nowa wersja popularnego monitora Quad HD dla graczy. Odświeżony model oferuje jeszcze szybszą matrycę wraz z odświeżaniem 180 Hz i w cenie około 1000 złotych.

Monitor iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle wykorzystuje matrycę typu IPS, czyli In-plane Switching. Ekran typu IPS charakteryzuje się specyficznym ułożeniem ciekłych kryształów względem powierzchni ekranu - ułożone są one równolegle w stosunku do powierzchni, a więc inaczej niż choćby w matrycach typu TN, gdzie kryształy są rozłożone bardziej prostopadle. Głównymi cechami paneli IPS jest wierniejsze odwzorowanie barw oraz bardzo dobre kąty widzenia - te bowiem są równie szerokie gdy patrzymy z góry, z dołu lub też z boków. Monitory z matrycami IPS są często rekomendowane dla grafików właśnie ze względu na wspomniane kąty widzenia, które nie zaburzają kolorów oraz z powodu możliwości szerszego odwzorowania palety barw Adobe RGB. Nie jest to jednak technologia bez wad - stosunkowo niski kontrast powoduje, że czerń bardziej przypomina szare odcienie.

iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle LG UltraGear 27GR75Q-B Dell G2724D Matryca IPS (Fast IPS) IPS IPS (Fast IPS) Podświetlenie LED LED LED Zakrzywienie ekranu - - - Przekątna 27" 27" 27" Rozdzielczość 2560 x 1440 (16:9) 2560 x 1440 (16:9) 2560 x 1440 (16:9) Odświeżanie 180 Hz 165 Hz 165 Hz NVIDIA G-SYNC - G-SYNC Compatible G-SYNC Compatible AMD FreeSync FreeSync Premium FreeSync Premium FreeSync Premium Czas reakcji 0.2 ms MPRT 1 ms GtG 1 ms GtG Współczynnik kontrastu 1200:1 1000:1 1000:1 Luminancja 400 nitów (typowo) 300 nitów (typowo) 400 nitów (typowo) HDR - HDR10 HDR10, VESA DisplayHDR 400 Głębia kolorów 8-bit (16.7 mln odcieni barw) 8-bit (16.7 mln odcieni barw) 8-bit (16.7 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 100% sRGB

~90% DCI-P3 ~100% sRGB ~100% sRGB Złącza cyfrowe 1x DisplayPort 1.2

1x HDMI 1.4 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.0 2x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.0 Inne złącza 4x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki 2 W (x2) - - VESA 100x100 100x100 100x100 Waga z podstawą 5,7 kg 6,19 kg 5,95 kg Wymiary z podstawą 613 x 438 x 192,5 mm 613,5 x 459,8 - 569,8 x 291,2 mm 612 x 393,4 - 523 x 200 mm Pivot Tak Tak Tak Gwarancja 3 lata 2 lata 3 lata Cena 1049 zł 899 zł 1099 zł

W teście monitora iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz obecność backlight bleedingu. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), smużenia oraz poboru mocy.