Nowe monitory dla graczy od firmy iiyama. Do serii Red Eagle wkraczają modele z matrycą Fast IPS o 180 Hz odświeżaniu

Japońska marka iiyama zaprezentowała właśnie kilka nowych modeli monitorów dla graczy, które wejdą w skład linii Red Eagle. Każdy z nich charakteryzuje się wysokim odświeżaniem, rozdzielczością Full HD lub QHD oraz całkiem niskim czasem reakcji. Do oferty trafią także warianty, które pozwolą na regulację wysokości, pochylenia oraz obrotu konstrukcji. Nie zabraknie w nich portów USB, jak również gniazda słuchawkowego. Możemy przy tym liczyć na dość przyzwoite ceny.

Firma iiyama szykuje się do wprowadzenia nowych modeli monitorów dla graczy. Wszystkie edycje zaoferują matrycę Fast IPS o niskim czasie reakcji i wysokim odświeżaniu, a niektóre zapewnią więcej opcji regulacji konstrukcji.

Nowości od iiyamy to zasadniczo trzy modele: G-Master G(B)2470HSU-B6, G-Master G(B)2770HSU-B6 oraz G-Master GB2770QSU-B6. Pierwsze dwa występują zarówno w edycji, która pozwoli nam na regulację wysokości oraz obrotu (GB), jak i w bardziej ograniczonej wersji, która umożliwi jedynie zmianę kąta nachylenia (G). Do wyboru otrzymamy monitory o rozmiarach: 23,8, a także 27 cali. Niemal wszystkie modele oferują matrycę Fast IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, która zapewnia 180-hercowe odświeżanie obrazu, a przy tym niski czas reakcji - 0,2 ms.

iiyama G-Master G2470HSU-B6 Red Eagle iiyama G-Master GB2470HSU-B6 Red Eagle iiyama G-Master G2770HSU-B6 Red Eagle iiyama G-Master GB2770HSU-B6 Red Eagle iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle Matryca Fast IPS Przekątna 23,8" (60,5 cm) 27" (68,6 cm) Rozdzielczość 1920 x 1080 px (16:9) 2560 x 1440 px (16:9) Rozmiar plamki 0,275 mm 0,311 mm 0,233 mm Odświeżanie 180 Hz Adaptive Sync Tak Czas reakcji 0,2 ms (MPRT) Kontrast statyczny 1000:1 1200:1 Kontrast dynamiczny 80 000 000:1 Luminancja 300 nitów 400 nitów Głębia barw 8-bit (16,7 mln kolorów) Pokrycie przestrzeni barw 100% sRGB Złącza cyfrowe 1 x HDMI 1.4

1 x DisplayPort 1.2 Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm HUB USB 4 x USB 3.2 Gen 1 typu A Głośniki 2 x 2 W VESA 100x100 Regulacja pochylenia -3,5 do 21,5° -5 do 23° -3,5 do 21,5° Regulacja obrotu Brak 45°, 90° Brak 45°, 90° Regulacja wysokości Brak 150 mm Brak 150 mm Pobór mocy 18 W 16 W 21 W Wymiary 539,5 x 393,5 x 192,5 mm 539,5 x 505 x 171mm 613 x 557,5 x 213 mm 613 x 438 x 192,5 mm Waga 3,2 kg 4,5 kg 5,4 kg 5,7 kg Cena 669 zł 749 zł 839 zł 899 zł 1299 zł

Ostatni wariant może się jednak pochwalić wyższą rozdzielczością (2560 x 1440 pikseli), a także nieco lepszą jasnością (400 zamiast 300 nitów). Na pokładzie znajdziemy jeden port HDMI i jeden DisplayPort. Miłym dodatkiem jest obecność złącza słuchawkowego (choć każdy monitor ma wbudowane głośniki), a także HUB-a USB, który da nam do dyspozycji 4 porty USB. Konstrukcje można również zawiesić na ścianie, dzięki popularnemu standardowi VESA 100x100. Ceny i pełną specyfikację każdej edycji możemy zobaczyć w tabeli. Niektóre modele już trafiły do sprzedaży, a reszta dołączy do nich w następnych tygodniach.

Źródło: iiyama