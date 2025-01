Test iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle - Ultrapanoramiczny monitor o rozdzielczości 5120x1440 do gier

Japońska firma iiyama dotychczas przygotowywała głównie propozycje monitorów panoramicznych o proporcjach 16:9 oraz ultrapanoramicznych 21:9 i to zarówno wśród propozycji dla graczy jak również do zastosowań typowo biznesowych. Kilka tygodni temu ogłoszono jednak kompletnie nowy model - iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle, który charakteryzuje się wykorzystaniem wyświetlacza o proporcjach 32:9. W tym wypadku mamy ekran wyglądający tak jakbyśmy postawili obok siebie dwa monitory o rozdzielczości 1440p i złączyli je ze sobą. Nowa propozycja powinna skusić tych graczy, którzy preferują grać na bardzo szerokich monitorach, choć pod kątem czystej specyfikacji nie znajdziemy tutaj zbyt wiele rzeczy, które faktycznie by odróżniły nową iiyamę od innych propozycji tego samego producenta (za wyjątkiem rzecz jasna samego rozmiaru). Jeśli ktoś zna już dość dobrze monitory iiyama G-Master, ten będzie już mniej więcej zorientowany, czego się tutaj spodziewać.

Autor: Damian Marusiak

Monitor iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle ma spójny design w stosunku do innych modeli z gamingowej serii G-Master. Jeśli chodzi o ekran, to japońska firma postawiła na 44,5-calowy ekran VA, który dodatkowo został dość mocno zakrzywiony (promień krzywizny to 1500R). Dzięki czemu patrzenie na tak szeroką matrycę będzie nieco bardziej naturalne, a także wpłynie pozytywnie na kąty widzenia. Sama rozdzielczość to 5120 x 1440 pikseli, więc o ile w poziomie tych pikseli mamy naprawdę już sporo, tak w pionie nie będzie się niczym różnił w stosunku do klasycznych ekranów 1440p. Z tego też powodu (niedostatku pikseli w pionie) spodziewam się, że nie każdy będzie fanem takiego wyświetlacza.

Monitor iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle to najnowszy monitor japońskiego producenta, tym razem wykorzystujący blisko 45-calową matrycę VA o rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli i proporcjach 32:9.

Pod względem technologii jak również jakości, matryca VA w monitorze iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle znajduje się pomiędzy panelami IPS oraz TN. W tym wypadku ciekłe kryształy ułożone są zarówno prostopadle jak również pod skosem względem powierzchni panelu. Takie ułożenie kryształów powoduje, że kąty widzenia są szersze w porównaniu do Twisted Nematic. Ponadto czas reakcji matrycy jest niższy w porównaniu do większości matryc IPS, jednak trochę wyższy w porównaniu do TN. Jest to więc rozwiązanie, które stara się odnaleźć złoty środek i próbuje wykorzystać możliwości najważniejszych atutów wspomnianych przed momentem technologii IPS oraz TN.

iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle AOC AGON AG493UCX2 Samsung Odyssey Neo G9 Matryca VA VA VA + Mini LED Przekątna 44,5" 48,8" 48,8" Rozdzielczość 5120 x 1440 pikseli (32:9), DQHD 5120 x 1440 pikseli (32:9), DQHD 5120 x 1440 pikseli (32:9), DQHD Zakrzywienie 1500R 1800R 1000R Rozmiar plamki 0.212 mm 0.233 mm 0.233 mm Odświeżanie 165 Hz 165 Hz 240 Hz AMD FreeSync FreeSync FreeSync Premium Pro FreeSync Premium Pro NVIDIA G-SYNC Brak oficjalnego certyfikatu G-SYNC Compatible G-SYNC Compatible Czas reakcji 0.8 ms MPRT 1 ms MPRT 1 ms MPRT Współczynnik kontrastu 3000:1 3000:1 3000:1 Luminancja 450 nitów 550 nitów 420 nitów HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 HDR10, VESA DisplayHDR 400 HDR10, HDR10+

Quantum HDR 2000 Głębia barw 8-bit (16.7 mln odcieni barw) 8-bit (16.7 mln odcieni barw) 10-bit (1.07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 100% sRGB

~90% DCI-P3 100% sRGB

~91% DCI-P3 100% sRGB

~95% DCI-P3 Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4

1x USB-C (DP 1.4 / PD do 90 W) 3x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4

1x USB-C (DP 1.4 / PD do 65 W) 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4 Inne złącza 1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm HUB USB 3x USB 3.2 typu A Gen.1 3x USB 3.2 typu A Gen.1 2x USB 3.2 typu A Gen.1 Głośniki 3 W (x2) 5 W (x2) - Standard montażu VESA 200x100; 100x100 100x100 100x100 Wymiary 1090 x 409 (539) x 275 mm 1194,4 x 467,6-567,6 x 308 mm 1147,6 x 417,2 x 416,4 mm Waga 11,2 kg 14,4 kg 14,1 kg Cena 3499 zł 3999 zł 5099 zł

W teście monitora iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz obecność backlight bleedingu. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), smużenia oraz poboru mocy.