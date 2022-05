Laptop biznesowy 2022 – czym się różni od zwykłego? Sprawdzamy na przykładzie Lenovo ThinkPad P14s z AMD Ryzen PRO

W ostatnich latach na rynku laptopów możemy obserwować spore zainteresowanie przenośnymi komputerami, które wykorzystywane są w celach biznesowych. Klienci korporacyjni wykorzystują maszyny, które w domyśle powinny oferować znacznie szerszy zestaw funkcjonalności w porównaniu do tańszych, ale i zubożałych pod pewnymi względami modeli konsumenckich. Co jednak faktycznie odróżnia typowego notebooka multimedialnego od maszyny przeznaczonej na rynek biznesowy? Różnice przedstawiamy w poniższym poradniku, a bazą dla rozważań będzie ultrabook biznesowy Lenovo ThinkPad P14s, wyposażony w bardzo mocny (jak na tego typu maszynę) procesor AMD Ryzen 7 PRO 5850U. To właśnie procesor jest jedną z fundamentalnych cech, a platforma AMD Ryzen PRO oferuje znacznie więcej niż tylko wysoką wydajność. My jednak skupimy się także na przedstawieniu cech, jakimi powinien odznaczać się biznesowy notebook w 2022 roku.

Procesory AMD Ryzen PRO zyskują coraz większą aprobatę wśród różnorodnych firm składających chociażby zestawy komputerowe (lub oferujące gotowe notebooki), bazujące na najnowszych generacjach procesorów AMD Ryzen PRO. Coraz większe zainteresowanie procesorami AMD Ryzen PRO widać także, gdy popatrzymy na wzrost udziałów firmy w segmencie laptopów premium, odznaczającymi się nie tylko bardzo dobrą jakością wykonania, ale także oferowaniem dodatkowych zabezpieczeń, tak bardzo istotnych dla biznesowych klientów. Od początku istnienia mobilnych układów Ryzen PRO (od 2018 roku), wzrosty sięgają już 11% na rynku notebooków premium, których ceny sięgają od 1000 do 1500 dolarów. Jeszcze większy wzrost - bo 14% - dotyczy najwyższego segmentu, w których laptopy kosztują od 1500 do 2000 dolarów. Może być już tylko lepiej, tym bardziej że nowa generacja procesorów AMD Ryzen PRO 6000 podnosi wysoko poprzeczkę, zarówno w dziedzinie wydajności, energooszczędności jak również wsparcia dla klientów oraz szeroko omawianych zabezpieczeń komputerów. To w końcu mobilne jednostki Ryzen 6000 PRO są pierwszymi na rynku, które na poziomie hardware'owym wspierają najnowszy procesor bezpieczeństwa Microsoft Pluton. Ma on pomóc w ochronie sprzętu począwszy od strony hardware'owej, przez software, aż po rozwiązania oparte na chmurze (cloud).

Procesory AMD Ryzen PRO oferują nie tylko wysoką wydajność, ale także długie wsparcie producenta oraz zaawansowane funkcje zabezpieczający komputer przed niepowołanym dostępem. Nic dziwnego, że z rozwiązań AMD zaczyna korzystać coraz więcej klientów. Cechy idealnego laptopa biznesowego omawiamy na przykładzie Lenovo ThinkPad P14s.

Oprócz rozbudowanych metod zabezpieczenia, procesory AMD Ryzen PRO oferują także zaawansowane funkcje dotyczące zarządzania. Niezależnie od tego, czy przenośne komputery są zarządzane w sieci, czy w chmurze za pomocą narzędzi do zarządzania punktami końcowymi, w każdym momencie cyklu życia notebooka biznesowego, począwszy od wdrożenia do momentu wycofania z użytku, funkcjonalność zarządzania z pomocą układów AMD Ryzen PRO oferuje administratorom IT ujednolicony zestaw narzędzi do zarządzania systemami w całej organizacji. Mowa o takich możliwościach jak przykładowo zdalne aktualizowanie oraz naprawianie urządzeń sieciowych, wdrażanie systemów Windows do kolejnych urządzeń metodą zdalnej obsługi, wsparcie dla zbudowanych infrastruktur sprzętowych oraz sieciowych czy bezprzewodowa obsługa do 32 powszechnie używanych profili opartych na otwartym systemie DASH. Aby wspomóc działania z zakresu zarządzania, procesory AMD Ryzen PRO posiadają wbudowany układ AMD Manageability Processor, którego celem jest zwiększenie możliwości związanych ze zdalną obsługą sieci bezprzewodowych.

Aby ułatwić przekaz dotyczący omówienia różnic pomiędzy klasycznym laptopem konsumenckim, a rozwiązaniem biznesowym, wypożyczyliśmy notebooka Lenovo ThinkPad P14s, który wydaje się być idealnym modelem dla wszystkich osób, poszukujących wydajnych oraz bezpiecznych rozwiązań dla swoich firm. Na jego przykładzie krok po kroku omówimy, czym w 2022 roku powinien charakteryzować się dopracowany komputer przenośny dla rozwiązań biznesowych. Odpowiedni procesor to oczywiście jedna z kluczowych rzeczy, jednak nie jest to jedyna rzecz, na której będziemy się skupiać. Przykład Lenovo ThinkPad P14s pokazuje, że takich różnic oraz niuansów będzie znacznie więcej.

