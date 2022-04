AMD Ryzen PRO 6000 - Premiera wydajnych procesorów Rembrandt dla laptopów przygotowanych z myślą o rynku biznesowym

Kilka miesięcy temu odbyła się premiera mobilnych procesorów AMD Ryzen 6000 z rodziny Rembrandt. Wprowadziły one usprawnione rdzenie Zen 3+ (modyfikacje ukierunkowane głównie na zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej, co wpływa korzystanie na czas pracy na zasilaniu akumulatorowym laptopów) oraz zupełnie nowe, zintegrowane układy graficzne RDNA 2. Już standardowo w przypadku ostatnich generacji procesorów APU, po konsumenckiej premierze przyszedł czas na omówienie rozwiązań przygotowanych z myślą o biznesie. Tutaj AMD ujawniło właśnie szczegóły na temat rodziny Ryzen PRO 6000. W przeciwieństwie do poprzednich lat, tym razem wśród procesorów znajdziemy nie tylko jednostki U, ale (przede wszystkim) układy H o wyższych limitach energetycznych.

Dzisiaj debiutują mobilne procesory AMD Ryzen PRO 6000 dla rynku biznesowego. W przeciwieństwie do poprzednich generacji, układy Ryzen PRO 6000 będą podzielone na segmenty "H" oraz "U".

Przy okazji dzisiejszej premiery mobilnych jednostek Ryzen PRO 6000, producent pochwalił się zwiększeniem udziałów na rynku notebooków. Największe wzrosty pojawiły się w segmentach cenowych od 1000 do 2000 dolarów - w głównej mierze mowa o wydajnych modelach premium. AMD Ryzen PRO 6000 to nie tylko świetna wydajność CPU + iGPU, ale także ogólna energooszczędność oraz większe możliwości w zakresie zabezpieczenia przenośnych komputerów. W skład generacji Ryzen PRO 6000 wchodzi łącznie 8 procesorów: AMD Ryzen 9 PRO 6950H, Ryzen 9 PRO 6950HS, Ryzen 7 PRO 6850H, Ryzen 7 PRO 6850HS, Ryzen 5 PRO 6650H, Ryzen 5 PRO 6650HS, Ryzen 7 PRO 6850U oraz Ryzen 5 PRO 6650U. Jednostki Ryzen 9 PRO oraz Ryzen 7 PRO wyposażono w 8 rdzeni Zen 3+ z obsługą 16 wątków jednocześnie. Układy Ryzen 5 PRO to procesory 6-rdzeniowe i 12-wątkowe. W zależności od oznaczenia, TDP procesorów wynosi: 45 W (H), 35 W (HS) lub 15-28 W (U).

Na pokładzie nie brakuje także najnowszych układów graficznych Radeon 680M (Ryzen 7 PRO, Ryzen 9 PRO) oraz Radeon 660M (Ryzen 5 PRO), wykorzystujących architekturę RDNA 2 oraz oferujących znacznie lepsze osiągi w porównaniu do Radeona Vega z poprzednich generacji. Procesory Rembrandt PRO oferują także znacznie bardziej rozbudowane zaplecze multimedialne: obsługę kodeka AV1, HDR Dolby Vision o 10-bitowej głębi barw czy wsparcie dla szybkich portów USB 4 o przepustowości 40 Gbps. Nie brakuje ponadto obsługi HDMI 2.1 czy DisplayPort 2.0 oraz magistrali PCIe 4.0 (dla dGPU oraz SSD). Wszystko to ukryto w wydajnych procesorach, wyprodukowanych w 6 nm litografii TSMC. Producent chwali się imponującymi wynikami czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym dla laptopów korzystających z procesorów Ryzen 6000 PRO. Te, według pomiarów AMD na przykładzie HP EliteBook 865 G9 z AMD Ryzen 7 PRO 6850U mają sięgać 29 godzin w przypadku odtwarzania wideo oraz nieco ponad 26 godzin w benchmarku MobileMark 2018.

Ryzen 9 PRO 6950H Ryzen 9 PRO 6950HS Ryzen 7 PRO 6850H Ryzen 7 PRO 6850HS Ryzen 5 PRO 6650H Ryzen 5 PRO 6650HS Rodzina Rembrandt Rembrandt Rembrandt Rembrandt Rembrandt Rembrandt Architektura Zen 3+

RDNA 2 Zen 3+

RDNA 2 Zen 3+

RDNA 2 Zen 3+

RDNA 2 Zen 3+

RDNA 2 Zen 3+

RDNA 2 Litografia 6 nm 6 nm 6 nm 6 nm 6 nm 6 nm Rdzenie/wątki 8/16 8/16 8/16 8/16 6/12 6/12 Zegar bazowy 3,3 GHz 3,3 GHz 3,2 GHz 3,2 GHz 3,3 GHz 3,3 GHz Zegar Turbo 4,9 GHz 4,9 GHz 4,7 GHz 4,7 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz Układ iGPU Radeon 680M Radeon 680M Radeon 680M Radeon 680M Radeon 660M Radeon 660M Kontroler pamięci DDR5-4800

LPDDR5-6400 DDR5-4800

LPDDR5-6400 DDR5-4800

LPDDR5-6400 DDR5-4800

LPDDR5-6400 DDR5-4800

LPDDR5-6400 DDR5-4800

LPDDR5-6400 Wsparcie dla funkcji PRO Tak Tak Tak Tak Tak Tak Cache L2+L3 20 MB 20 MB 20 MB 20 MB 19 MB 19 MB TDP 45 W 35 W 45 W 35 W 45 W 35 W

Ryzen 7 PRO 6850U Ryzen 5 PRO 6650U Rodzina Rembrandt Rembrandt Architektura Zen 3+

RDNA 2 Zen 3+

RDNA 2 Litografia 6 nm 6 nm Rdzenie/wątki 8/16 6/12 Zegar bazowy 2,7 GHz 2,9 GHz Zegar Turbo 4,7 GHz 4,5 GHz Układ iGPU Radeon 680M Radeon 660M Kontroler pamięci DDR5-4800

LPDDR5-6400 DDR5-4800

LPDDR5-6400 Wsparcie dla funkcji PRO Tak Tak Cache L2+L3 20 MB 19 MB TDP 15 - 28 W 15 - 28 W

W porównaniu do konsumenckich układów Rembrandt, tutaj dochodzą dodatkowe funkcje zabezpieczeń dla całych platform. Podobnie jak w serwerowych procesorach AMD EPYC Milan oraz Milan-X, a także konkurencyjnych układach Intel Tiger Lake / Alder Lake, także APU AMD Rembrandt PRO odznaczają się zaimplementowanym mechanizmem Shadow Stack, chroniącym przed atakami malware typu control-flow hijacking, czyli związanych z przepływem sterowania. Procesory AMD Ryzen PRO 6000 oferują także szyfrowanie zgodne z wytycznymi federalnego rządu Stanów Zjednoczonych (certyfikat FIPS 140-3). Nie brakuje ponadto pełnej ochrony dla wrażliwej pamięci RAM. Nowe układy Ryzen PRO 6000 mają także sprzętową obsługę platformy Microsoft Pluton (procesory AMD Ryzen PRO 6000 to pierwsze układy x86 w pełni kompatybilne z platformą Microsoftu), służącego m.in. do dodatkowego zabezpieczenia obsługiwanych urządzeń w szerokim obszarze od chipa do chmury.

Wśród najnowszych komputerów przenośnych, wspierających nowe procesory AMD Ryzen PRO 6000, warto wymienić serię Lenovo ThinkPad Z. To urządzenia z ekranem o przekątnej 13 cali oraz 16 cali, które od podstaw zostały przygotowane jako efekt współpracy pomiędzy Lenovo oraz AMD. Nie brakuje tutaj m.in. świetnej jakości wykonania, doskonałych ekranów OLED, kamer internetowych o rozdzielczości 1920 x 1080 czy dopracowanych mikrofonów do sprawnej obsługi np. wideokonferencji. Nowe procesory Ryzen PRO 6000 pojawią się także w innych notebookach Lenovo ThinkPad. Mowa tutaj o modelach ThinkPad T14, T14s, T16 oraz X13. Drugim producentem, którzy wykorzysta układy Rembrandt PRO będzie HP. W tym wypadku klienci mogą liczyć na modele HP EliteBook 865 G9, EliteBook 845 G9 oraz EliteBook 835 G9.

Źródło: AMD, PurePC.pl