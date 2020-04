Huawei nova 7, nova 7 SE i nova 7 Pro - smartfony z modemami 5G

Zgodnie z zapowiedzią, miała dziś miejsce premiera trzech smartfonów firmy Huawei: nova 7, nova 7 SE i nova 7 Pro. To już nie te czasy, kiedy każdej premiery tych chińskich urządzeń wyczekiwało się w napięciu, a wszystko przez to, że smartfony pracują na własnym systemie, nie zaś na znanym i (bardziej bądź mniej) lubianym Huawei Mobile Services. Cóż, jakby nie było, wszystkie trzy modele prezentują się naprawdę nieźle i na pierwszy rzut oka (także pod kątem designu), może je pomylić z debiutującym niedawno modelem Huawei P40 Pro. Podwójny aparat z przodu (model Pro), podłużna, ale wciąż szeroka wysepkach na plecach to nie wszystkie podobieństwa. Ale dość już o P40. Cechą wyróżniającą trzech nowych urządzeń jest to, że każde, nawet najtańsze obsługiwać będzie sieć 5G.

Kolejnymi wspólnymi cechami Huawei nova 7, Huawei nova 7 SE i Huawei nova 7 Pro jest fakt, że cieszą się fotograficznymi jednostkami głównymi o rozdzielczości 64 Mpix oraz bateriami o pojemności 4000 mAh wspieranych szybkim ładowaniem 40W. Oficjalna sprzedaż wszystkich trzech smartfonów Huawei rozpocznie się w Chinach 28 kwietnia w cenach około 2530 zł (Huawei nova 7 Pro 5G 8/256 GB), około 2020 zł (Huawei nova 7 5G 8/256 GB) oraz około 1660 zł (Huawei nova 7 SE 8/256 GB). Co z dostępnością w Polsce? Na razie nic nie wiadomo, ale nie liczylibyśmy na pojawienie się modeli w naszym kraju.



Huawei nova 7 Pro.

Najwydajniejszy model - Huawei nova 7 Pro - jako jedyny otrzymał podwójny aparat do selfie i peryskopowy obiektyw, który pozwala na robienie zdjęć z 5-krotnym zbliżeniem optycznym, 10-krotnym hybrydowym i 50-krotnym cyfrowym. Bateria, która wspiera szybkie ładowanie we wszystkich modelach ma ładować się od 0% do 100% w godzinę. Chiński klient będzie w stanie wybierać między wersją z 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej nie tylko w przypadku jednostki Pro. Identyczny dylemat "pojemnościowy" będą miały osoby chętne na pozostałe modele, dlatego łatwiej będzie, jak owe niuanse dotyczące specyfikacji, przedstawimy w tabeli.

Huawei nova 7 Pro Huawei nova 7 Huawei nova 7 SE Ekran OLED, 6,57 cala,

2340×1080 px OLED, 6,53 cala,

2340×1080 px IPS, 6.5 cala,

2340×1080 px Procesor Kirin 985 Kirin 820 Pamięć RAM 8 GB Pamięć wewnętrzna 128 / 256 GB Aparat do selfie 32 MP + 8 MP 32 MP 16 MP Aparat główny 64 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP 64 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP

(inne parametry niż w Pro) 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Bateria 4000 mAh

szybkie ładowanie 40W, USB Typu C NFC Tak System Oparty na Android 10

EMUI 10.1 Cena 8 / 128 GB - 2200 zł

8 / 256 GB - 2530 zł 8 / 128 GB - 1780 zł

8 / 256 GB - 2020 zł 8 / 128 GB - 1430 zł

8 / 256 GB - 1660 zł



Huawei nova 7 Pro.



Huawei nova 7 SE.

Źródło: Gizmochina