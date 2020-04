Motorola Edge i Edge+: Smartfony już oficjalnie. Było na co czekać

O nadchodzącym nowym "dziecku" marki Lenowo, Motoroli Edge i Edge+, wiedzieliśmy już od kilkunastu tygodni. Wraz z przeciekami okazało się, że marka wraz z owymi modelami zamierza stanąć w szranki z największymi behemotami branży, czyli flagowcami, dobrze już ugruntowanymi na rynku mobilnym. To nowość, bo dotychczas Motorole znaliśmy jako przedstawicieli niskiej i średniej półki, gdzie odnaleźć mogliśmy sporo solidnych modeli. Czy Motorola Edge i Motorola Edge+ mają szansę stać się godnymi rywalami dla najwydajniejszych dziś smartfonów? Ujawniona dziś oficjalnie specyfikacja każe nam sądzić, że są na to szanse, ale wszystkiego jak zawsze i tak dowiemy się w praktyce.

Dzisiejsza premiera ujawniła dwa najnowsze modele smartfonów ze stajni Lenovo: Motorola Edge i Motorola Edge+. Czy będą one w stanie zmierzyć się z najmocniejszą konkurencją na rynku?

Tak jak się spodziewaliśmy, Motorola Edge+ będzie miała wyświetlacz OLED z zagiętymi bocznymi krawędziami. Jego przekątna to 6,7 cala, a rozdzielczość to Full HD+. Wzorem innych tegorocznych urządzeń z wyższej półki, nie zabraknie tutaj odświeżania 90 Hz. Warto zwrócić uwagę na wycięte "oczko", które jest niezwykle małych rozmiarów. Pod powierzchnią panelu ma się znaleźć czytnik linii papilarnych. Sercem urządzenia został Snapdragon 865 z obsługą sieci 5G. Na pokładzie znajdzie się 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB szybkiej pamięci UFS 3.0 na dane. Akumulator ma pojemność 5000 mAh (18W ładowanie przewodowe i 15W bezprzewodowe), ale to nie ostatnia dobra wiadomość, bowiem na smartfonach odnajdziemy niemal czysty system Android 10. Szkoda tylko, że dostanie najpewniej tylko jedną dużą aktualizację. Urządzenie oferuje też złącze jack oraz USB-C jak i ładowanie zwrotne o mocy 5W.



Motorola Edge+.



Motorola Edge+.



Motorola Edge.



Motorola Edge.

Motorola Edge podobnie, jak wersją z Plusem otrzyma mocno zakrzywiony ekran (wodospadowy), pod którym znajdzie się czytnik linii papilarnych. W obu modelach pojawią się też głośniki stereo. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do wyświetlacza. 6,7-calowy panel cechuje rozdzielczość 2340 x 1080 pikseli oraz odświeżanie obrazu częstotliwością 90 Hz. O odpowiednią wydajność smartfona Motorola Edge znanego również jako XT2063-3 zadbają układ Snapdragon 765 (również 5G), 6 GB RAM oraz 128 GB przestrzeni na dane. Znajdziemy tutaj również złącze USB-C, audio jack 3,5 mm oraz głośniki stereo. Niestety, akumulatora o pojemności 4500 mAh nie naładujemy bezprzewodowo, gdyż producent nie zdecydował się na takowe rozwiązanie. Tyle o najważniejszych punktach specyfikacji obu smartfonów. A teraz czas na to, co wszyscy kochamy (chyba) najbardziej: aparaty! Aby było jednak przejrzyściej, tę część specyfikacji zostawiam Wam już w poniższej tabeli.

Motorola Edge+ Motorola Edge Aparat do selfie: 25 MP, f/2.0, 0.9µm 25 MP, f/2.0, 0.9µm Pierwszy aparat główny 108 MP, f/1.8, 1/1.33", 0.8µm,

PDAF, OIS 64 MP, f/1.8, 1/1.72", 0.8µm,

PDAF, Laser AF Drugi aparat główny 16 MP - ultraszerokokątny

f/2.2, 13 mm 16 MP - ultraszerokokątny

f/2.2, 13 mm Trzeci aparat główny 8 MP - tele, f/2.4,

3x zoom optyczny, PDAF, OIS 8 MP - tele, f/2.4,

3x zoom optyczny, PDAF, OIS

Motorola Edge+ Motorola Edge Wyświetlacz OLED, 6,7 cala, 2340 x 1080 px, 90 Hz OLED, 6,7 cala, 2340 x 1080 px, 90 Hz Procesor Snapdragon 865 5G Snapdragon 765 5G Pamięć RAM 12 GB 6 GB Pamięć na dane 256 GB 128 GB Bateria 5000 mAh 4500 mAh System operacyjny Android 10 z nakładką My UX Android 10 z nakładką My UX Wymiary i waga 161,07 x 71,38 x 9,6 mm, 203 g 161,64 x 71,2 x 9,29 mm, 190 g Cena 1999 euro 2999 złotych Dostępność maj 2020 maj 2020



Motorola Edge+.



Motorola Edge.

Przy okazji premiery urządzeń warto też wspomnieć o nowej nakładce, której możliwie blisko do czystego Androida. My UX zawiera wszystkie znane i cenione funkcje moto: od włączania latarki potrząśnięciem ręką po włączanie aparatu przez pokręcenie nadgarstkiem. W Motorola Edge+ interakcja z zakrzywionym ekranem połączona jest z niestandardowymi, zaawansowanymi ustawieniami w My UX, dzięki którym muzyka, wideo i gry robią jeszcze lepsze wrażenie. Użytkownicy mogą nawet tworzyć własne motywy, dobierając czcionki, kolory, kształty ikon i animacje czytnika linii papilarnych. Motorola Edge+ będzie dostępna w USA od 14 maja wyłącznie w sieci Verizon Wireless. Począwszy od maja Motorola Edge+ będzie dostępna w różnych krajach Europy (w cenie sugerowanej 1199 euro). Motorola Edge będzie dostępna w różnych krajach Europy od maja, w Polsce w cenie sugerowanej 2999 zł. Poniżej zamieszczamy jeszcze kilka zdjęć, wykonanych (według producenta) przy użyciu obu nowych smartfonów.



Zdjęcie wykonane przy użyciu Motorola Edge+.



Zdjęcie wykonane przy użyciu Motorola Edge+.



Zdjęcie wykonane przy użyciu Motorola Edge+.



Zdjęcie wykonane przy użyciu Motorola Edge+.



Zdjęcie wykonane przy użyciu Motorola Edge.



Zdjęcie wykonane przy użyciu Motorola Edge.



Zdjęcie wykonane przy użyciu Motorola Edge.

