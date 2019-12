Test smartfona Motorola Moto G8 Plus - Specjalista od rozrywki

W portfolio Motoroli w ciągu ostatnich kilku miesięcy mogliśmy obserwować poważne przetasowania. Producent mocno postawił na nową rodzinę Motorola One, która przez ten czas pokaźnie się rozrosła, zdradzając aspiracje firmy do zdominowania średniego segmentu. Los dotychczasowej, niemalże kultowej rodziny Moto G pozostawał pod znakiem zapytania. Na szczęście okazuje się, że niepotrzebnie - jej nowy przedstawiciel, Motorola Moto G8 Plus, właśnie zadebiutował i prezentuje się obiecująco. Pozostaje tylko jedno pytanie - czy smartfon na pewno jest równie dobry, co jego poprzednicy? Odpowiedź można poznać tylko w jeden sposób - zapraszamy do przeczytania naszego testu!

Autor: Arkadiusz Bała

Motorola mocno się ostatnimi czasy rozpanoszyła w średnim segmencie, przynajmniej w jego niższej części. Producent zastosował strategię zbliżoną do tej forsowanej swego czasu przez LG i przygotował nam szereg urządzeń pozycjonowanych bardzo blisko siebie, ale specjalizujących się w konkretnych funkcjach, a mówiąc bardziej precyzyjnie, funkcjach fotograficznych. Mowa oczywiście o rodzinie Motorola One. Można by się zastanowić czy przy tak skonstruowanym portfolio Motorola Moto G8 lub G8 Plus w ogóle ma jeszcze sens. Jak widać tak - a w każdym razie tak uważa producent, skoro takie urządzenie nam zafundował. Nowy model pozycjonowany jest nieco wyżej od większości pozostałych średniaków legendarnej marki i stara się nam dostarczyć jeszcze więcej tego, czym swoją reputację wywalczyli jedno poprzednicy.

Choć można się zastanawiać, czy w obliczu obecności rozbudowanej serii Motorola One istnienie Motoroli Moto G8 Plus w ogóle ma sens, to producent bynajmniej nie ma takich wątpliwości.

Motorola Moto G8 Plus może się pochwalić mocną specyfikacją. Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapgragon 665 sparowany z 4 GB RAM i akumulatorem o pojemności 4000 mAh. Oprócz tego na pokładzie znajdziemy 64 GB pamięci wewnętrznej (rozszerzalnej o microSD), wyświetlacz IPS o przekątnej 6,3” i rozdzielczości 1080x2280 oraz potrójny aparat, którego główną gwiazdą jest moduł 48 MP. W kwestii łączności mamy do dyspozycji LTE-A Cat 13, dwuzakresowe Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 i NFC. Co ciekawe, smartfona wyposażono także w głośniki stereo, co jest w tym segmencie rzeczą wręcz niespotykaną. Całość pracuje pod kontrolą Androida 9.0 Pie.

Motorola Moto G8 Plus Xiaomi Redmi Note 8 Pro Motorola Moto G7 Procesor Qualcomm Snapdragon 665

4x Kryo 260 HP 2,0 GHz

4x Kryo 260 LP 1,8 GHz MediaTek Helio G90T

2x Cortex-A76 2,05 GHz

6x Cortex-A55 2,0 GHz Qualcomm Snapdragon 632

4x Kryo 250 HP 1,8 GHz

4x Kryo 250 LP 1,8 GHz Układ graficzny Adreno 610 Mali-G76 MC4 Adreno 506 System Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Pamięć RAM 4 GB 6 GB 4 GB Pamięć wbudowana 64 GB 64 GB 64 GB Karta pamięci microSD (do 512 GB) microSD (do 256 GB) microSD (do 512 GB) Łączność LTE-A Cat 13, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GHz), Bluetooth 5.0, NFC LTE-A, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 i 5 GHz), Bluetooth 5.0, NFC LTE-A Cat 7, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GHz), Bluetooth 4.2, NFC Dual SIM Tak Tak Tak Wyświetlacz 6,3" IPS, 1080x2280 6.4" IPS, 1080x2340 6,2" IPS, 1080x2270 Aparat tylny 48+16+5 MP, nagrywanie 2160p@30 FPS 64+8+2+2 MP, nagrywanie 2160p@30 FPS 12+5 MP, nagrywanie 2160@30 FPS Aparat przedni 25 MP 20 MP 8 MP Pojemność akumulatora 4000 mAh 4500 mAh 3000 mAh Wymiary 158,4 x 75,8 x 9,1 mm 161,4 x 76,4 x 8,8 mm 157 x 75,3 x 8 mm Waga 188 g 200 g 172 g Dodatkowe Głośniki stereo - - Cena 1199 zł 1099 zł ok. 900 zł

Urządzenie dostępne jest w cenie 1199 zł, co w kontekście przytoczonej specyfikacji czyni z niego naprawdę interesującą propozycję. Najgroźniejszym konkurentem dla bohatera testu jest Xiaomi Redmi Note 8 Pro, który mocno podniósł poprzeczkę dla urządzeń w średnim segmencie. Poza tym rywali dla niego szukałbym w nieco droższych modelach, takich jak ASUS ZenFone 5Z, Xiaomi Mi 9 SE czy Xiaomi Mi 9T. Przepis na sukces? To się okaże, zwłaszcza że potencjał urządzenia temperuje nieco fakt, że jest ono dostępne wyłącznie w ofercie jednego operatora.