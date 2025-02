Huawei Ascend 910C - chińska firma opracowała własny chip do obsługi AI, aby walczyć z monopolem NVIDII

Rozwój wszelkich usług zaliczanych do segmentu sztucznej inteligencji wymaga sporych zasobów obliczeniowych. Aktualnie za dostarczanie wydajnych akceleratorów odpowiada głównie firma NVIDIA, choć swoje jednostki oferują także AMD oraz Intel. W Chinach sytuacja nie wygląda jednak tak dobrze — w tym państwie nie są dostępne najwydajniejsze obecnie modele. Huawei chce temu zaradzić, więc niebawem zaoferuje nowy chip, który będzie rywalem dla układu NVIDIA H100.

Chiny wciąż borykają się z utrudnionym dostępem do wydajnych chipów do obsługi AI. Huawei opracowuje więc własne akceleratory, które mają poprawić sytuację. Firma ma zamiar walczyć o pozycję z NVIDIĄ.

W Chinach nie można oficjalnie kupić wydajnych akceleratorów NVIDIA H100, a zamiast nich tytułowa firma oferuje ograniczony pod względem możliwości model NVIDIA H20. Natomiast nie jest to rozwiązanie idealne, gdyż hamuje rozwój AI w tym państwie. Według nowych doniesień, które przedstawiła redakcja The Wall Street Journal, Huawei stworzył nowy akcelerator do obsługi sztucznej inteligencji o nazwie Ascend 910C, który w ostatnich tygodniach był testowany przez różne przedsiębiorstwa. Jego wydajność ma być zbliżona do chipu NVIDIA H100, który został wprowadzony na rynek w 2022 roku. Nadal jest to jednak wydajna jednostka i stosunkowo często wybierana przez duże firmy.

Już teraz wiadomo, że wstępne zamówienia od różnych przedsiębiorstw mają przełożyć się na ponad 70 tys. chipów Huawei Ascend 910C, natomiast kwota wszystkich transakcji ma wynieść łącznie ok. 2 mld dolarów. Dostawa nowości jest planowana na październik 2024 roku. Firma SemiAnalytics twierdzi, że Huawei w 2025 roku może wyprodukować między 1,3 a 1,4 mln omawianych chipów, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie zostaną wprowadzone dodatkowe ograniczenia ze strony innych państw. NVIDIA oczywiście nie przygląda się biernie całej sytuacji i według informatorów obniżyła nieco ceny chipów NVIDIA H20, a wkrótce zaoferuje w Chinach akcelerator NVIDIA B20. Ciężko więc przewidzieć, czy firmie Huawei uda się w Chinach zdobyć dominującą pozycję w segmencie sztucznej inteligencji, czy też ofensywa ze strony NVIDII — mimo sankcji — będzie nadal zbyt silna.

Źródło: The Wall Street Journal