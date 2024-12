HP Envy x360 14 2024 oraz HP Pavilion Aero 2024 - specyfikacja nowych laptopów z Intel Meteor Lake i AMD Ryzen 8040

HP zaprezentowało najnowszą generację dwóch popularnych laptopów: urządzenia konwertowalnego HP Envy x360 14 oraz ultrabooka HP Pavlion Aero 13. Ten drugi nadal pozostanie jednym z najlżejszych laptopów, gdzie waga urządzenia nie przekroczy kilograma. Nowości będą napędzane przez procesory Intel Meteor Lake oraz AMD Ryzen 8040, choć nie da się ukryć, że amerykański producent dużo chętniej tym razem patrzy na układy z rodziny AMD Hawk Point. Nowy HP Envy x360 14 trafi do sprzedaży w marcu, podczas gdy na kolejną generację Pavlion Aero 13 poczekamy do maja.

Firma HP zaprezentowała nową generację urządzenia konwertowalnego HP Envy x360 14 oraz ultrabooka HP Pavilion Aero 13.

HP Envy x360 14 (2024) wykorzysta zarówno procesory Intel Meteor Lake jak i AMD APU Hawk Point. W przypadku Intela zdecydowano się jednak na wybór modeli z linii Meteor Lake-U, a więc układów z TDP na poziomie 15 W: Intel Core Ultra 5 125U oraz Core Ultra 7 155U. Jest to istotna zmiana, ponieważ w porównaniu do Core Ultra 5 125H oraz Core Ultra 7 155H, wymienione wcześniej układy mają nie tylko mniej rdzeni Performance (tylko 2), ale również posiadają o połowę obcięte iGPU (4 Xe-Core / 512 SP), przez co ich oficjalna nazwa to po prostu Intel Graphics, wszak nie kwalifikują się do wyższej linii Intel ARC Graphics. Z kolei procesory AMD są wersjami z podwyższonym limitem mocy: Ryzen 5 8640HS oraz Ryzen 7 8840HS. HP Envy x360 14 (2024) trafi do sprzedaży w marcu przyszłego roku.

HP Envy x360 14 (2024) HP Pavlion Aero 13 (2024) Procesor Intel Core Ultra 5 125U (12C/14T)

Intel Core Ultra 7 155U (12C/14T)

2x P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core



AMD Ryzen 5 8640HS (6C/12T)

AMD Ryzen 7 8840HS (8C/16T) AMD Ryzen 5 8640U (6C/12T)

AMD Ryzen 7 8840U (8C/16T)

AMD Ryzen 7 8840HS (8C/16T) Zintegrowany układ Intel Graphics (4 Xe-Core / 512 SP)

AMD Radeon 760M (Ryzen 5)

AMD Radeon 780M (Ryzen 7) AMD Radeon 760M (Ryzen 5)

AMD Radeon 780M (Ryzen 7) Dedykowany układ - - Pamięć RAM 16/32 GB RAM LPDDR5 6400 MHz

RAM lutowany 16 GB LPDDR5 6400 MHz

RAM lutowany Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 1 TB Ekran 14" 1920x1200 pikseli IPS

16:10, 300 / 400 nitów, ~100% sRGB



14" 2880x1800 pikseli OLED

16:9, 400 nitów, ~100% DCI-P3 13,3" 1920x1200 pikseli IPS, 16:10

13,3" 2560x1600 pikseli IPS, 16:10

Do 400 nitów, 100% sRGB Złącza 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (Thunderbolt 4 w wersji z Intel Meteor Lake)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Audio-jack 3.5 mm 2x USB 3.2 typu C Gen.2

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 Kamera internetowa Full HD + IR Sensor (Windows Hello) Full HD + IR Sensor (Windows Hello) Akumulator 59 Wh (ładowarka 65 W z USB-C w zestawie) 43 Wh (ładowarka 65 W z USB-C w zestawie) Waga 1,4 kg 0,99 kg System Windows 11 Windows 11 Cena Od 960 USD (Intel Meteor Lake)

Od 950 USD (AMD Hawk Point) Od 800 dolarów

HP Pavlion Aero 13 (2024) ponownie bazuje wyłącznie na procesorach AMD Ryzen, tym razem na modelach z generacji APU Hawk Point: AMD Ryzen 5 8640U, Ryzen 7 8840U oraz Ryzen 7 8840HS. Laptop wyposażono także w 16 GB pamięci LPDDR5 6400 MHz oraz jedno złącze M.2 dla SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Do wyboru będą także dwa ekrany IPS o proporcjach 16:10: jeden o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, drugi 2560 x 1600 pikseli. W obu przypadkach jasność sięga 400 nitów, a pokrycie barw sRGB to 100%. Z racji niewielkich rozmiarów, HP Pavlion Aero 13 ma relatywnie niewielki akumulator o pojemności 43 Wh. Sprzęt trafi do sprzedaży w maju w cenie rozpoczynającej się od 800 dolarów. Warto także dodać, że oba omawiane notebooki mają już wbudowany klawisz Copilot w swoich klawiaturach.



HP Envy x360 14 (2024)



HP Pavlion Aero 13 (2024)

Źródło: Notebookcheck