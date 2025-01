HP OMEN Transcend 16 - nowy laptop dla graczy z Intel Core i7-14700HX. Na pokładzie NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

HP oficjalnie zaprezentowało dwa nowe laptopy dla graczy z serii OMEN Transced. Mniejszy z braci, a więc model 14-calowy, już jakiś czas temu pojawił się w internecie wraz z pełną specyfikacją. Według firmy jest to jeden z najlżejszych gamingowych notebooków na rynku. Natomiast większa jednostka może się pochwalić procesorami Intela 14. generacji z serii Intel Raptor Lake-HX Refresh, a także równie dobrą matrycą OLED, która może skorzystać ze zmiennego odświeżania.

HP OMEN Transcend 14 i 16 to nowe modele notebooków przeznaczonych dla graczy. Oba warianty mogą skorzystać z matryc typu OLED, a także całkiem wydajnych podzespołów.

O mniejszym modelu wspominaliśmy już na łamach PurePC w grudniu 2023 roku (link powyżej), więc dziś całą uwagę skupimy na edycji HP OMEN Transcend 16. Omawiana jednostka będzie mogła skorzystać z dwóch modeli procesorów z serii Intel Raptor Lake-HX Refresh, a dokładniej mowa o Intel Core i7-14700HX oraz i9-14900HX. Do wyboru otrzymamy układy graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 40, z których najwydajniejszym będzie wariant GeForce RTX 4070 Laptop GPU. W przypadku pamięci RAM możemy liczyć na kości w standardzie DDR5, a ich maksymalna pojemność wyniesie 32 GB. Nie zabraknie również 2 TB nośnika danych na złączu M.2.

HP OMEN Transcend 14 HP OMEN Transcend 16 Procesor Intel Core Ultra 7 155H (16C/22T)

Intel Core Ultra 9 185H (16C/22T)

Intel Meteor Lake-H Intel Core i7-14700HX (20C/28T)

Intel Core i9-14900HX (24C/32T)

Intel Raptor Lake-HX Refresh Zintegrowany układ graficzny Intel ARC Graphics; 8 Xe-Core / 1024 SP Intel UHD Graphics 770 Osobny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU / 6 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU / 8 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU / 8 GB GDDR6 Pamięć RAM 16 / 32 GB RAM LPDDR5X 7467 MHz

RAM lutowany do płyty głównej 16 / 32 GB RAM DDR5 5600 MHz Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe: 512 GB, 1 TB lub 2 TB 1 x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe, 512 GB, 1 lub 2 TB (TLC) Ekran 14" 2880 x 1800 pikseli, 16:10, OLED

Adaptive-Sync: 48 - 120 Hz

0,2 ms czas reakcji, 400 nitów (SDR), do 500 nitów (HDR)

100% pokrycia barw DCI-P3 16" 2560 x 1600 pikseli, OLED

Adaptive-Sync: 48 - 120 Hz

0,2 ms czas reakcji, 400 nitów (SDR), do 500 nitów (HDR)

100% pokrycia barw DCI-P3



16" 2560 x 1600 pikseli, IPS

240 Hz, 3 ms czas reakcji, do 400 nitów

100% pokrycia barw sRGB



16" 1920 x 1200 pikseli, IPS

165 Hz, 3 ms czas reakcji, do 400 nitów

100% pokrycia barw sRGB Porty 1x HDMI 2.1

1x Thunderbolt 4

1x Audio-Jack 3.5 mm

1x USB 3.2 typu C Gen.2

2x USB 3.2 typu A Gen.2 1 x RJ-45

1 x HDMI 2.1

2 x Thunderbolt 4

1x Audio-Jack 3.5 mm

2 x USB 3.2 typu A Gen.1 Łączność Bezprzewodowa:

Intel Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth 5.3

Intel Wi-Fi 7 BE200 + Bluetooth 5.4 Kamera internetowa HP TrueVision 1080p Audio HyperX Audio Control, DTS:X Ultra, HP Audio Boost 2.0 Akumulator Litowo-polimerowy, 6-komorowy, 71 Wh

Do 11,5 godzin pracy z dala od zasilania Litowo-polimerowy, 6-komorowy, 97 Wh

Do 10,5 godzin pracy z dala od zasilania Moc zasilacza 140 W 200 lub 230 W Waga 1,63 kg 2,1 kg Wymiary 313 x 233,5 x 17,99 mm 356,6 x 268,9 x 19,8 mm System Windows 11 Home / Pro 64-bit Cena Od 1499 dolarów Od 1899 dolarów

Jednym z najciekawszych elementów jest jednak ekran, ponieważ do dyspozycji otrzymamy matrycę OLED ze zmiennym odświeżaniem o całkiem przyzwoitych parametrach. Będziemy mogli zdecydować się na tańsze wersje, wszak na rynek trafią również modele z panelami IPS. Nowe laptopy skorzystają także z najnowszego standardu Wi-Fi w wersji 7. Na dodatek mamy do czynienia z dość pojemnym ogniwem, które ma zapewnić do 10,5 godzin pracy - dostępne jest szybkie, maksymalnie 230 W ładowanie. Nie wiadomo kiedy dokładnie nowości trafią na rynek europejski, jednak poznaliśmy oficjalne ceny obu edycji, które podano w tabeli.

Źródło: HP