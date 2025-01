Horizon Forbidden West Complete Edition ma wyjść również na PC i to wcześniej niż wszyscy myślicie

W lutym 2022 roku na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5 ukazała się gra Horizon Forbidden West, będąca drugą częścią przygód rudowłosej Aloy w postapokaliptycznym świecie. Z kolei w kwietniu tego roku wyłącznie na PlayStation 5 ukazał się fabularny dodatek Burning Shores, w którym mogliśmy przemierzać m.in. ruiny Los Angeles. Ostatnio w sieci pojawiły się informacje o planach wydania kompletnego wydania gry ("The Complete Edition"), tymczasem teraz poznaliśmy doniesienia, które wskazują na rychły debiut wersji PC.

Według nieoficjalnych informacji, Horizon Forbidden West Complete Edition trafi zarówno na PlayStation 5 jak również PC.

Informator billbil-kun (ten sam, który zdradził w ostatnim czasie częściową listę gier z wrześniowego PlayStation Plus Extra oraz Premium) podzielił się informacją na temat nadchodzącej kolekcji Horizon Forbidden West Complete Edition. Według jego źródeł, Sony przygotowuje się do ujawnienia kolejnej gry, będącej dotychczasowym tytułem ekskluzywnym dla konsol PlayStation. Co więcej, premiera Horizon Forbidden West Complete Edition na komputerach ma odbyć się mniej więcej w ciągu najbliższego miesiąca. Tytuł dostępny będzie standardowo na platformach Steam oraz Epic Games Store.

Od jakiegoś czasu mówi się, iż we wrześniu Sony zorganizuje kolejny pokaz i wygląda na to, że na wydarzeniu powinna zostać ujawniona kolekcja Horizon Forbidden West. Sony w swoich poprzednich premierach gier na PC również bardzo mocno ograniczało marketing i wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie z nowymi przygodami Aloy. Warto również podkreślić, iż Horizon Forbidden West pozostaje na chwilę obecną jedną z najładniejszych gier obecnej generacji, gdzie mamy do dyspozycji w pełni otwarty świat. Wydanie na PC z pewnością zostałoby jednak jeszcze mocniej podkręcone pod tym względem. Nie pozostaje nam nic innego jak czekać na oficjalne ruchy ze strony Sony.

Źródło: Dealabs (billbil-kun)