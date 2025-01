HONOR Magic7 Pro - premiera nowego flagowca. Topowe podzespoły, obiecujące aparaty, funkcje AI i... dość wysoka cena

Szukacie dla siebie nowego fotosmartfona, jednak nie jesteście przekonani do rozwiązań firm Apple, Samsung czy Google? Możliwe, że zainteresuje Was najnowsza propozycja marki HONOR, która ma już w swoim portfolio kilka ciekawych modeli z wyższej półki. Na polskim rynku debiutuje właśnie HONOR Magic7 Pro, najnowszy flagowy model wyposażony w topowe komponenty i zaawansowane aparaty. Całość wyróżnia się również kilkoma funkcjami AI.

HONOR Magic7 Pro jest już dostępny w dwóch kolorach: księżycowym szarym oraz czarnym. Smartfon został wyceniony na 5799 zł. Nie jest więc tanio, aczkolwiek sytuację poprawia nieco oferta przedsprzedażowa.

HONOR Magic7 Pro to flagowiec z krwi i kości, o czym świadczą takie podzespoły, jak np. procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, pokryty warstwą nanokrystaliczną 6,8-calowy ekran OLED LTPO Full HD+ o jasności do 5000 nitów czy bateria 5270 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego 100 W (100% w 30 minut) i indukcyjnego 80 W. Na uwagę zasługuje także obudowa IP68/IP69 oraz 512 GB szybkiej pamięci UFS 4.0 w standardzie. Wydaje się jednak, że mówimy tutaj o smartfonie dla tych użytkowników, którzy najbardziej cenią sobie aparaty i funkcje AI. Mamy tutaj bowiem system aparatów HONOR AI Falcon składający się z głównej jednostki 50 MP z czujnikiem 1/1,3 cala i regulowaną przysłoną f/1.4. Urządzenie posiada także aparat szerokokątny 50 MP i teleobiektyw 200 MP z dużą przysłoną f/2.6. Z przodu mamy z kolei "oczko" 50 MP wspierane czujnikiem głębi.

HONOR Magic7 Pro Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Układ graficzny Adreno 830 Pamięć RAM 12 LPDDR5X Pamięć wbudowana 512 GB UFS 4.0 Wyświetlacz 6,8 cala OLED LTPO 120 Hz

jasność do 5000 nitów

2800 x 1280 px Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G Kamera przednia 50 MP f/2.0 + czujnik głębi Kamery tylne Falcon 50 MP f/1.4-2.0, OIS - główny

200 MP, f/2.6, OIS - peryskopowy, zoom x3.0

50 MP, f/2.0 - ultraszeroki Akumulator 5270 mAh / 100 W + Qi 80 W System operacyjny MagicOS 9.0 (Android 15)

aktualizacje do 2030 r. Wymiary i waga 162,7 x 77,1 x 8,8 mm

223 g Wersje kolorystyczne Księżycowy Szary, Czarny Inne IP68/IP69, USB-C 3.2, głośniki stereo, czytnik linii ultrasoniczny Cena 12+512 GB - 5799 zł

Jak deklaruje producent, dzięki wykorzystaniu mocy dużych modeli AI, Magic7 Pro ma doskonale radzić sobie z uchwyceniem światła, cieni, detali oraz jakości zdjęć w trybie teleobiektywu, a tryby portretowe opracowane we współpracy z francuskim studiem fotograficznym Harcourt pozwalają na robienie profesjonalnych zdjęć portretowych z odpowiednio dostosowanym oświetleniem. Marka chwali się także funkcją AI Enhanced Portrait zapewniającą portrety w wyjątkowej rozdzielczości, AI Super Zoom z zakresem ogniskowych od 30x do 100x (pozwala na robienie wyraźnych zdjęć nawet z dużych odległości) czy funkcją HD Super Burst umożliwiającą zamrażanie szybkich sekwencji w jakości 10 klatek na sekundę. Poza tym można liczyć na integrację z Google Gemini, Magiczny Portal, Gumkę AI, Magiczną Kapsułę, Tłumaczenia AI (niestety bez języka polskiego), Notatnik AI czy AI Privacy Call. Co więcej, HONOR Magic7 Pro ma być pierwszym smartfonem z technologią wykrywania deepfake’ów na poziomie urządzenia (aktualizacja wprowadzająca tę funkcję ma ukazać się w II kwartale tego roku).

HONOR Magic7 Pro jest już dostępny w dwóch kolorach: księżycowym szarym oraz czarnym. Smartfon został wyceniony na 5799 zł, a do 29 stycznia dostępny jest w ofercie na start wraz z tabletem HONOR Pad 9 Wifi. W zależności od kanału sprzedaży, konsumenci mogą również znaleźć oferty z dodatkową bezprzewodową podstawką ładującą. Ponadto ogłoszono, że od dzisiaj w regularnej sprzedaży dostępny jest HONOR Magic7 Lite w kolorze fioletowym lub czarnym, za którego zapłacimy w zależności od wersji pamięciowej 1599 zł (wersja 8 GB + 256 GB) lub 1799 zł (wersja 8 GB + 512 GB), a w dniach od 15 stycznia do 16 marca obowiązuje specjalna promocja, w ramach której HONOR zapewnia 180 dniową ochronę ekranu. W wybranych kanałach sprzedaży do 2 lutego będzie można również otrzymać słuchawki bezprzewodowe HONOR Earbuds X6.

Źródło: HONOR