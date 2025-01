OnePlus 13 i OnePlus 13R - do Polski trafiły wyczekiwane smartfony z wyższej półki. Zobacz ceny i specyfikacje

Pierwsze flagowce z układem Snapdragon 8 Elite zostały zaprezentowane już wiele tygodni temu, jednak możemy się spodziewać, że w najbliższym czasie dosłownie zapełnią one sklepowe półki w naszym kraju. Na naszym rynku mamy już realme GT 7 Pro i ASUS ROG Phone'a 9 (Pro), a teraz czas na polską premierę ma OnePlus 13. Wraz z tym smartfonem na rynek trafia również nieco tańszy i mniej zaawansowany, ale niemal równie interesujący OnePlus 13R.

OnePlus 13 wyposażony w 256 GB pamięci wewnętrznej kosztuje 4799 zł. Model 13R został natomiast wyceniony na 3699 zł. Nie jest zatem tanio, ale sytuację ratuje niezła oferta przedsprzedażowa.

Specyfikacja smartfona OnePlus 13 jest nam znana już od dawna, ale gwoli jasności warto przypomnieć, że to urządzenie wyposażone w najszybsze na rynku podzespoły - dość powiedzieć, że na pokładzie mamy Snapdragona 8 Elite, pamięć RAM LPDDR5X czy pamięć wewnętrzną UFS 4.0. Ekran jest tutaj 6,82-calowy. To panel AMOLED ProXDR, który jako pierwszy na świecie został oceniony na A++ przez organizację DisplayMate. Wyświetlacz cechuje się zmienną częstotliwością odświeżania obrazu (od 1 do 120 Hz), wysoką rozdzielczością 3168 x 1440 pikseli i jasnością do 4500 nitów. Producent zwraca także uwagę na technologię RadiantView, która zmniejsza zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania, a także Aqua Touch 2.0, funkcję poprawiającą czułość ekranu na dotyk w wilgotnych warunkach. Uwagę zwraca także aparat 50 MP z sensorem Sony LYT-808, teleobiektyw peryskopowy 50 MP z 3-krotnym zoomem optycznym czy jednostka ultraszerokokątna 50 MP Sony LYT-600. Dobre wrażenie robi także obudowa IP68/IP69 oraz bateria 6000 mAh z obsługą ładowania 100 W (pełne naładowanie baterii możliwe w zaledwie 36 minut) i ładowania indukcyjnego 50 W.

OnePlus 13 OnePlus 13R Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Układ graficzny Adreno 830 Adreno 750 Pamięć RAM 12 / 16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 lub 512 GB UFS 4.0 256 GB UFS 4.0 Wyświetlacz 6,82 cala AMOLED LTPO 120 Hz

Dolby Vision, HDR10+

3168 x 1440 px 6,78 cala AMOLED LTPO 120 Hz

Dolby Vision, HDR10+

2780 x 1264 px Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G Kamera przednia 32 MP f/2.4 16 MP f/2.4 Kamery tylne 50 MP f/1.6, OIS - główny

50 MP, f/2.6, OIS - teleobiektyw perys.

50 MP, f/2.0 - ultraszeroki 50 MP f/1.8, OIS - główny

50 MP, f/2.0 - teleobiektyw

8 MP, f/2.2 - ultraszeroki Akumulator 6000 mAh / 100 W + Qi 50 W 6000 mAh / 80 W System operacyjny OxygenOS 15 (Android 15) Wymiary i waga 162,9 x 76,5 x 8,5 lub 8,9 mm

210 lub 213 g 161,7 x 75,8 x 8 mm

205 g Wersje kolorystyczne Black Eclipse, Arctic Dawn i Midnight Ocean Nebula Noir i Astral Trail Inne IP68/IP69, USB-C 3.2, głośniki stereo, czytnik linii ultrasoniczny IP65, USB-C 2.0, głośniki stereo, czytnik linii optyczny Cena 12+256 GB - 4799 zł

16+512 GB - 5299 zł 12+256 GB - 3699 zł

OnePlus 13 prezentuje się nieco mniej imponująco, ale nadal powinien zadowolić wymagających użytkowników. Całość działa pod kontrolą Snapdragona 8 Gen 3, 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej. Mamy tutaj m.in. ekran AMOLED ProXDR 1-120 Hz o rozdzielczości 2780 x 1264 pikseli zapewniający jasność do 4500 nitów, potrójny zestaw aparatów z główną jednostką 50 MP Sony LYT-700 czy baterię 6000 mAh z obsługą ładowania 80 W. Co istotne, oba nowe urządzenia OnePlusa wyposażone w nowy system OxygenOS 15 z funkcjami AI, jak np. inteligentne wyszukiwanie, szybkie streszczanie długiego tekstu oraz upgrade narzędzi fotograficznych. Ceny urządzeń prezentują się następująco:

Ceny mogą wydawać się dosyć wysokie, ale warto wiedzieć, że sytuację znacząco poprawia trwająca do 4 lutego 2025 r. oferta, w ramach której można otrzymać 400 zł zwrotu BLIK-iem przy zakupie OnePlusa 13 w wersji 16+512GB lub 200 zł przy zakupie pozostałych nowości. Dodatkowo do wzięcia jest gratisowy smartwatch OnePlus Watch 2R o wartości ok. 900 zł (przy zakupie do 22 stycznia). Regulamin znajdziecie TUTAJ.

