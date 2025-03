OnePlus 13R - oto wszystko co wiemy o nadchodzącym smartfonie z wyższej półki. Na pokładzie ma się znaleźć Snapdragon 8 Gen 3

Smartfon OnePlus 13 został już oficjalnie zaprezentowany w Chinach, jednak najwyraźniej jeszcze kilka tygodni będziemy musieli poczekać na jego polską premierę. Możliwe, że przy okazji marka zaprezentuje nam również OnePlusa 13R, który - podobnie jak model 12R - powinien okazać się tańszą, aczkolwiek nadal wartą uwagi alternatywą. Czego możemy spodziewać się po tym urządzeniu? Cóż, na pewno już dobrze znajomego designu.

Smartfon ma zostać wyposażony w już ex-flagowy, nadal bardzo wydajny chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, baterię o pojemności ok. 6000 mAh, główny aparat Sony IMX 906 50 MP i teleobiektyw Samsung ISOCELL JN1 50 MP. Pozostaje tylko liczyć na to, że producent nie przesadzi z ceną.

Wszystko wskazuje na to, że OnePlus 13R będzie rebrandowanym modelem OnePlus Ace 5, który niebawem powinien zadebiutować na rynku chińskim. Wygląd tego urządzenia przedstawiono na poniższej grafice. Jak widać, całość cechuje się charakterystyczną, okrągłą wysepką na aparaty z trzema sensorami, a także płaską aluminiową ramką. Na lewym boku ma się znaleźć alert slider. Źródło twierdzi, że smartfon ten ma otrzymać ceramiczne plecki. Na froncie widzimy natomiast centralnie ulokowaną przednią kamerkę.

Dotychczas udostępniona specyfikacja OnePlusa 13R jasno mówi, że będzie to urządzenie o ogromnym potencjale. Smartfon ma zostać wyposażony w już ex-flagowy, nadal bardzo wydajny chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, baterię o pojemności ok. 6000 mAh, główny aparat Sony IMX 906 50 MP i teleobiektyw Samsung ISOCELL JN1 50 MP. O ile tylko inne komponenty będą na równie wysokim poziomie, możemy być spokojni o sukces tego modelu. Pozostaje tylko liczyć na to, że producent nie przesadzi z jego ceną. Liczymy na to, że konkretna zapowiedź OnePlusa 13R / OnePlusa Ace 5 odbędzie się już niebawem.

Źródło: Android Authority, Weibo