HONOR Magic6 Pro będzie aktualizowany przez 5 lat. Zakup topowego fotosmartfona nabiera coraz więcej sensu

Niedawno marka HONOR wróciła do Polski i to od razu z przytupem, bowiem do rodzimych sklepów wprowadzono dwa modele z najwyższej półki: składanego Magic V2 oraz Magic6 Pro. Szczególną uwagą cieszy się ten drugi, nieco bardziej konwencjonalny model. Jak się okazuje, nie tylko wyposażony jest w najnowocześniejsze podzespoły, ale także posiada fantastyczny aparat fotograficzny, który pozwolił na zajęcie 1. miejsca w rankingu DxOMark. Co więcej, ogłoszono właśnie, że model ten otrzyma bardzo długie wsparcie.

HONOR Magic6 Pro, lider rankingu DxOMark otrzyma 5-letnie wsparcie poprawek bezpieczeństwa oraz 4-letnie wsparcie systemu Android. To świetna informacja dla wszystkich posiadaczy, a także osób zainteresowanych kupnem tego smartfona.

Marka HONOR poinformowała, że model Magic6 Pro otrzyma 5-letnie wsparcie poprawek bezpieczeństwa oraz 4-letnie wsparcie systemu Android. To świetna informacja dla wszystkich posiadaczy, a także osób zainteresowanych kupnem tego smartfona - w końcu dotychczas polityka ws. aktualizacji nie była dostatecznie jasna, a teraz można liczyć na kilka lat spokoju. Szkoda tylko, że nie pokuszono się o obniżenie polskiej ceny urządzenia, która została ustalona na poziomie 5999 zł. Jak już pewnie zauważyliście, w obecnej sytuacji bardziej opłaca się sprowadzenie smartfona z zagranicy, aczkolwiek warto przypomnieć, że do 28 kwietnia lub do wyczerpania zapasów trwa specjalna promocja, w ramach której przy zakupie telefonu można odebrać tablet HONOR Pad 8 za 1 zł. Kto wie, być może po jej zakończeniu, akurat na majówkę, cena zostanie skorygowana?

Warto dodać jeszcze, że marka HONOR udostępniła harmonogram aktualizacji do Androida 14 i i MagicOS 8.0 dla pozostałych smartfonów. Póki co tylko HONOR Magic6 Pro pracuje pod kontrolą tego oprogramowania, jednak już niebawem się to zmieni. Oto pełna lista urządzeń wraz z przybliżonym terminem dostępności najnowszej wersji systemu:



HONOR Magic5 Pro – kwiecień/maj 2024

HONOR 90 – czerwiec 2024

HONOR Magic V2 – czerwiec 2024

HONOR Magic6 Lite – lipiec 2024

HONOR X7b – lipiec 2024

HONOR X8b – lipiec 2024

HONOR X6a – sierpień 2024

HONOR 90 Lite – sierpień 2024

HONOR X8a – sierpień 2024

HONOR X7a – sierpień 2024

Źródło: HONOR