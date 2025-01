HONOR Magic6 Pro i Magic V2 - flagowe smartfony trafiają do polskich sklepów. Znamy ceny oraz ofertę przedsprzedażową

HONOR wprowadza do naszych sklepów swoje kolejne urządzenia. Tym razem przyszła kolej na smartfony z wyższej półki, czyli Magic6 Pro i Magic V2. Pierwszy z nich to bezsprzecznie flagowy model, który zyskał uznanie na świecie głównie z powodu ogromnych możliwości fotograficznych. Magic V2 to z kolei najcieńszy rozkładany smartfon na świecie, który choć swoją premierę miał w zeszłym roku, to do dziś pozostaje jednym z najciekawszych tego typu modeli na rynku.

Smartfon HONOR Magic6 Pro został u nas wyceniony na 5999 zł i będzie dostępny w czarnej lub zielonej wersji kolorystycznej. Składany model HONOR Magic V2 kosztuje z kolei 8999 zł i dostępny będzie w czarnym lub fioletowym wariancie.

Jak mówi Zachary Jiang, Vice President w HONOR Europe: "Wiemy, że premiera HONOR Magic6 Pro i HONOR Magic V2 w Polsce była bardzo mocno wyczekiwana. [...] Mamy nadzieję, że premierowe smartfony marki HONOR spełnią oczekiwania wszystkich entuzjastów nowych technologii w Polsce. Jesteśmy przekonani, że dzięki najnowszym rozwiązaniom w zakresie sztucznej inteligencji, poprawią one komfort użytkowania. Przygotowaliśmy również ciekawą ofertę na start". Można spodziewać się, że szczególnie dużym zainteresowaniem będzie cieszył się HONOR Magic6 Pro, który od niedawna jest liderem fotografii w rankingu DxOMark.

HONOR Magic6 Pro HONOR Magic V2 SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapragon 8 Gen 2 Ekran 6,8 cala LTPO OLED 120 Hz

1280 x 2800 px 7,92 cala LTPO OLED 120 Hz

2156 x 2344 px

6,43 cala LTPO OLED 120 Hz

1060 x 2376 px Aparat główny 50 MP f/1.4-2.0 - główny

180 MP f/2.6 - telefoto, zoom x2.5

50 MP f/2.0 - ultraszerokokątny 50 MP f/1.9 - główny

20 MP f/2.4 - telefoto, zoom x2.5

50 MP f/2.0 - ultraszerokokątny Pamięć 12 GB LPDDR5X + 512 GB UFS 4.0 16 GB LPDDR5X + 512 GB UFS 4.0 Przedni aparat 50 MP 16 + 16 MP Łączność Wi-Fi 7, BT 5.3 Wi-Fi 7, BT 5.3, IR Bateria 5600 mAh

ładowanie 80 W + Qi 66 W 5000 mAh

ładowanie 66 W System Android 14 z MagicOS 8 Android 13 z MagicOS 7.2 Wymiary 162,5 x 75,8 x 8,9 mm rozłożony: 156,7 x 145,4 x 4,7 mm

złożony: 156,7 x 74,1 x 9,9 mm Stopień ochrony IP68 - Waga 225 / 229 g 231 g Cena 5999 zł 8999 zł

Oferta będzie dostępna od dziś do 28 kwietnia bieżącego roku lub do wyczerpania zapasów. Przy zakupie flagowego HONOR Magic6 Pro można otrzymać w prezencie debiutujący w Polsce tablet HONOR Pad 8. Nabywcy smartfona HONOR Magic V2 będą mogli otrzymać tablet HONOR Pad 9 bez dodatkowych kosztów.

Źródło: HONOR