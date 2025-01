Honor Pad 8, Pad X9 i Pad 9 - oficjalny debiut tabletów w Polsce. Najtańszy model kosztuje raptem 999 zł

Marka Honor oficjalnie wróciła do Polski w połowie 2023 roku i od tego czasu oferuje swoje produkty na naszym rodzimym rynku. Tym razem doczekaliśmy się premiery trzech tabletów, z których każdy jest całkiem dobrze wyceniony. Wszystkie będą się wręcz idealnie nadawać do streamingu VOD, codziennej pracy i mniej wymagającej rozrywki. Na pokładzie znajdziemy bowiem panele IPS i nawet 8 głośników. Za wydajność odpowiadają jednak budżetowe układy od marki Qualcomm.

W polskich sklepach pojawiły się trzy tablety od marki Honor. Niemal każdy z nich jest budżetowym urządzeniem, które sprawdzi się do oglądania filmów z aplikacji VOD, przeglądania internetu i nieco mniej zasobożernych gier.

Honor Pad 9

Najtańszym z trzech braci jest Honor Pad X9, który jest bliźniaczo podobny do wariantu Pad 8 (ta edycja została wprowadzona na rynek jeszcze w 2022 roku) - zarówno pod kątem wyglądu, jak i samej specyfikacji technicznej. Do działania wykorzystuje on procesor Qualcomm Snapdragon 685, 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Możemy liczyć na trochę mniejszy ekran niż w porównywanej wersji Honor Pad 8, który wyróżnia się 120-hercowym odświeżaniem. Poza tym aspektem oraz mniej pojemną pamięcią RAM nie zauważymy zbyt wielu różnic. Największą z nich jest cena, gdyż pierwszy wariant kosztuje 999 zł, a drugi jest od niego o 200 zł droższy.

Honor Pad 8 Honor Pad 9 Honor Pad X9 Procesor Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm)

4 x 2,4 GHz Kryo 265 Gold

4 x 1,9 GHz Kryo 265 Silver Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm)

4 x 2,2 GHz Cortex-A78

4 x 1,8 GHz Cortex-A55 Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm)

4 x 2,8 GHz Cortex-A73

4 x 1,9 GHz Cortex-A5 Układ graficzny Adreno 610 Adreno 710 Adreno 610 Pamięć RAM 6 GB 8 GB 4 GB Pamięć wbudowana 128 GB 256 GB 128 GB Wyświetlacz 12" IPS 2000 x 1200 px (5:3), 90 Hz 12,1" IPS 2560 x 1600 px, 120 Hz 11,5" IPS 2000 x 1200 px (5:3), 120 Hz Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 Porty, złącza i sloty USB typu C Aparat przedni 5 MP 8 MP 5 MP Aparat tylny 5 MP 13 MP 5 MP Akumulator 7250 mAh / 22,5 W 8300 mAh / 35 W 7250 mAh / 22,5 W Głośniki 8 6 Wymiary i waga 278,5 x 174,1 x 6,9 mm / 520 g 278,2 x 180,1 x 7 mm / 555 g 267,3 x 167,4 x 6,9 mm / 499 g Cena 1199 zł 1599 zł 999 zł

Honor Pad 9 jest lepszy od dwóch pozostałych praktycznie w każdej kwestii i pozwoli na dużo płynniejszą pracę. Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 jest zbliżony pod względem samej wydajności do układu Qualcomm Snapdragon 778G 4G. Jest on wspierany przez 8 GB pamięci RAM, z kolei na dane użytkownik otrzymuje aż 256 GB pamięci flash. Do streamingu VOD z pewnością przyda się osiem głośników, a także 12,1-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli ze 120-hercowym odświeżaniem. Na dodatek otrzymamy do dyspozycji całkiem pojemne ogniwo akumulatora, które można naładować z mocą 35 W. Edycja jest oferowana w kwocie 1599 zł. Wszystkie trzy sprzęty są już dostępne w popularnych sklepach z elektroniką.

Honor Pad 8

Honor Pad X9

Źródło: Honor