Minisforum V3 - pierwszy hybrydowy tablet z procesorem AMD Ryzen 7 8840U. Znamy już pełną specyfikację urządzenia

Marka Minisforum jest znana głównie z produkcji miniaturowych komputerów. Tym razem postanowiła jednak zaoferować hybrydowe urządzenie o krótkiej nazwie V3. Pod względem konstrukcyjnym mamy do czynienia z tabletem o bardzo dobrej specyfikacji, który może skorzystać z odłączanej klawiatury, a także dodatkowego rysika. Sprzęt może służyć także jako wyświetlacz dla praktycznie dowolnego urządzenia. Na wydajność z pewnością nie będziemy narzekać.

Do globalnej sprzedaży już niebawem wkroczy nowy tablet, który wyróżnia się pod wieloma względami. Przede wszystkim może skorzystać z układu AMD, który zalicza się do generacji Hawk Point. Na dodatek ma ekran o świetnych parametrach i oferuje wsparcie dla przydatnych akcesoriów.

Z urządzeniem o podobnej funkcjonalności, jednak skierowanym bardziej w stronę graczy, mieliśmy już do czynienia w przypadku handhelda OneXPlayer X1. Natomiast tym razem sprzęt wydaje się dużo bardziej uniwersalny i ma układ od AMD, a nie od Intela. Sercem urządzenia jest procesor AMD Ryzen 7 8840U, który może skorzystać nawet z 32 GB pamięci RAM. Dostępną pamięć na dane, jaką będzie nośnik SSD o pojemności maksymalnie 2 TB, można dodatkowo rozszerzyć poprzez slot na karty SD. Konstrukcja jest całkiem spora, albowiem oferuje nam aż 14-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Odświeżanie panelu wynosi 165 Hz, natomiast jasność szczytowa to 500 nitów. Ekran zapewnia także wsparcie dla rysika, który trzeba dokupić osobno. Warto nadmienić, że do Minisforum V3 możemy podłączyć jakiekolwiek inne urządzenie i przesyłać z niego obraz. Sprzęt jest więc całkiem wszechstronny.

Minisforum V3 Procesor AMD Ryzen 7 8840U (Zen 4, 4 nm)

8C/16T (3300 - 5100 MHz) Układ graficzny AMD Radeon 780M (12 CU, RDNA 3) Pamięć RAM do 32 GB LPDDR5 (6400 MHz) Pamięć wbudowana do 2 TB (M.2 PCIe 2280) Wyświetlacz 14" 2560 x 1600 px, 165 Hz (16:10)

4096 stopni nacisku, 500 nitów, 100% DCI-P3 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Porty, złącza i sloty 2 x USB4 typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x USB typu C, VLink (DP-in)

1 x Slot na karty SD (UHS-II) Aparat przedni 2 MP (Windows Hello, Face ID, ESS) Aparat tylny 5 MP Głośniki 4 Wymiary i waga 318 x 213,8 x 9,8 mm / 946 g Dodatkowe informacje Wsparcie dla rysika i klawiatury (gratis) Akumulator 50,82 Wh / 65 W System operacyjny Windows 11 Pro Tryby wydajności Oszczędzanie energii - 15 W

Zbalansowany - 18 - 22 W

Wydajność - 28 W Dostępność Pod koniec kwietnia 2024 roku Cena 32 GB / 1 TB - 6999 juanów (3860 zł)

32 GB / 1 TB + rysik - 7199 juanów (3970 zł)

Do zestawu dołączana jest klawiatura, która zamieni tablet w mniejszego laptopa. Tym bardziej że na pokładzie znalazł się system Windows 11 Pro, który wspierany jest przez autorskie oprogramowanie producenta (Minisforum Vspace). Pozwala ono na monitorowanie wszystkich podzespołów (podgląd pracy procesora, wentylatorów, aktualne temperatury itd.). Jak większość urządzeń z mobilnymi układami od AMD, także to oferuje nam kilka trybów pracy, pomiędzy którymi można się przełączać we wspomnianym programie. Aktualnie znamy jedynie chińskie ceny, które podano w tabeli, natomiast w Europie z pewnością będą one wyższe. O tym, jak bardzo będą od nich odbiegać, przekonamy się już pod koniec kwietnia, wszak to właśnie wtedy planowany jest globalny debiut Minisforum V3.

Źródło: Minisforum