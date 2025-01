Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) - nowy tablet, który wprowadza do budżetowej serii układ Samsung Exynos. Wad jest jednak więcej

Już niebawem w sprzedaży zadebiutuje niezapowiedziany tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), który właśnie ukradkiem pojawił się na irlandzkiej stronie producenta. Dzięki temu poznaliśmy jego pełną specyfikację oraz poszczególne funkcje. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy mieli do czynienia z budżetowym wariantem, który mimo wszystko otrzyma w zestawie rysik S Pen. Urządzenie przeznaczone jest więc nie tylko do zastosowań rozrywkowych, ale i bardziej kreatywnych.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) szykuje się do wkroczenia na rynek budżetowych tabletów, a tuż przed premierą poznaliśmy jego specyfikację. Nowość jest jednak tym samym modelem, który powstał jeszcze w 2022 roku - zmiany doczeka się jedynie procesor oraz prawdopodobnie cena.

Tablet otrzyma „uwielbiany” w Polsce procesor, jakim jest autorski układ Samsung Exynos 1280. Jego wsparciem będą tylko 4 GB pamięci RAM oraz maksymalnie 128 GB pamięci flash. Jedną z najdziwniejszych decyzji producenta, jest umieszczenie 10,4-calowego ekranu o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli, który składa się z przestarzałej matrycy TFT. Jego funkcjonalność dopełnia dołączony do zestawu rysik S Pen, który pozwoli na szkicowanie bądź tworzenie notatek. W kwestii rozrywki będziemy mogli skorzystać z dwóch wbudowanych głośników, które wspierane są technologią Dolby Atmos. Nie zabrakło także typowych modułów łączności bezprzewodowej oraz satelitarnej, choć warto zaznaczyć, że w przypadku Wi-Fi mówimy o wariancie z 2013 roku.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Procesor Samsung Exynos 1280 (5 nm)

2 x 2,4 GHz A78 + 6 x 2 GHz A55 Układ graficzny Mali G68-MP4 Pamięć RAM 4 GB LPDDR4x Pamięć wbudowana 64 / 128 GB (?) Wyświetlacz 10,4" TFT 2000 x 1200 px Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS Złącza, porty i sloty USB typu C (2.0)

Audio-Jack 3,5 mm

Slot na karty pamięci microSD (do 1 TB) Aparat przedni / tylny 5 MP / 8 MP Akumulator 7040 mAh Wymiary i waga 244,5 x 154,3 x 7 mm / 465 g Głośniki 2 (AKG) z Dolby Atmos System operacyjny Android (?) / One UI 6.1 Dodatkowe informacje Wsparcie dla rysika S Pen, Samsung Knox Cena 429 euro (przewidywana, niepotwierdzona)

Na plus można zaliczyć obecność gniazda Audio-Jack 3,5 mm, a także slot na karty microSD. Do dyspozycji otrzymamy również podstawowy zestaw kamer oraz akumulator o przyzwoitej pojemności. Tablet oferuje synchronizację tekstu pomiędzy urządzeniami Samsunga, a także łatwe przesyłanie innych plików. Spoglądając jednak na specyfikację sprzętu, łatwo zauważyć, że tegoroczna edycja nie doczekała się niemalże żadnych usprawnień od tej, która zadebiutowała w 2022 roku. Jedyną zauważalną zmianą jest inny procesor oraz zapewne nowszy system operacyjny. Trochę szkoda, szczególnie że omawiany model może kosztować nawet 429 euro, a wspomniany Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) (Qualcomm Snapdragon 720G) to koszt 1399 zł.

Źródło: Samsung Ireland