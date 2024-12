Historia PurePC bez cenzury z okazji 18. urodzin - Początki bywały trudne, jednak wyszliśmy na prostą i pozostajemy niezależni

PurePC właśnie osiągnęło Pełnoletniość, zostając jednym z najstarszych polskich serwisów poświęconych technologii, który aktywnie funkcjonuje od momentu założenia. Chociaż w międzyczasie zamknięto serwisy eGielda, Nvision, FrazPC, PCLab i wiele mniejszych, natomiast niemal wszystkie jeszcze istniejące zostały częściami wielkich medialnych molochów, PurePC niczym niezdobyta osada zamieszkała przez nieugiętych Galów, wciąż stawia opór korporacyjnym najeźdźcom. Osiemnaste urodziny świętujemy w znakomitej kondycji, utrzymując niezależność i spokojnie spoglądając w przyszłość. Na chwilę cofniemy się jednak w przeszłość, aby młodszym czytelnikom przybliżyć historię naszego powstania i kilka ciekawostek.

PurePC miało burzliwą historię, ale trudne początki zahartowały naszą redakcję. Dzisiaj poznacie dokładny przebieg wydarzeń, kilka ciekawostek i subiektywnych przemyśleń. Jesteśmy już dorośli, warto podsumować ten okres. Jedno jest pewne - nigdzie się nie wybieramy i działamy dalej.

Dzień dobry - na pokładzie witają Sebastian Oktaba i Rafał Romański

PurePC oficjalnie wystartowało 6 czerwca 2006 roku, obchodząc właśnie 18. urodziny. Gdybyśmy doliczyli jeszcze sześcioletni okres Tweaka, bowiem nastąpiła tutaj wyraźna ciągłość i konsekwencja realizacji misji, moglibyśmy świętować prawie 25 lat działalności. Prawdziwa epoka w branży technologicznej. Starczy napisać, że zaczynaliśmy kiedy istniało jeszcze ATi, Steam dopiero raczkował, dominującym systemem operacyjnym był Windows XP SP2, natomiast gracze ekscytowali się Half-Life 2: Episode One, Test Drive Unlimited i TES IV: Oblivion. Grzebiąc w odmętach przeszłości warto przytoczyć kilka interesujących faktów o naszym protoplaście, który oprócz aktualności, poradników oraz recenzji hardware, posiadał sprawnie funkcjonującą giełdę i sklep internetowy, oferujący między innymi firmowe gadżety (czym przecierał szlaki innym). Serwis intensywnie promował projekt SETI@home, organizował zloty czytelników zanim pomysł podchwyciły DobreProgramy, a przede wszystkim rozwijał prężnie działające forum. Ponad 2 miliony postów napisane do końca 2006 roku, zawierających w większości wartościową oraz merytoryczną wiedzę, stanowiło mekkę każdego overclockera. Tutaj ciekawostka - jednym z patronów medialnych zlotów był Komputer Świat Ekspert. Posłuchajcie więc opowieści o naszych początkach, uzupełnionej o nieznane fakty doprawione odrobiną własnych przemyśleń.

Tweak.pl w 2005 roku i PurePC.pl w 2006 roku

Historia formalnie zaczyna się 30 sierpnia 2000 roku, kiedy odpalono serwis pierwotnie znajdujący pod adresem tweak.adrem.pl, jednak po kilku miesiącach domenę zmieniono na bardziej cywilizowane tweak.pl. Początki działalności nie należały do najłatwiejszych, forum umieszczono na dyskusje.pl, layout pod względem czytelności pozostawiał sporo do życzenia, problemy techniczne były codziennością. Ekipa nadrabiała braki entuzjazmem i pomysłowością. Dopiero gdzieś na początku 2002 roku wprowadzono pakiet kluczowych poprawek, które znacznie uprzyjemniły dodawanie i przeglądanie treści. Postawiono także pierwszą wersję forum bazującą na phpBB 2.0 Beta (działającą początkowo na prywatnym serwerze administratora). Można powiedzieć, że nastąpiła epoka rozkwitu owocująca błyskawicznym zdobywaniem nowych czytelników, bowiem w tamtych czasach overclocking oraz szeroko pojęte garażowe modyfikacje cieszyły się sporym zainteresowaniem. Chciałeś chłodzenie wodne w 2004 roku? Potrzebna była między innymi chłodnica od Opla Kadeta, pompka ze sklepu zoologicznego i praktyczny poradnik dostępny na Tweaku. Zaprawdę powiadam Wam, kreatywność rodzimych modderów zaskoczyłaby samego MacGyvera. Forum bezapelacyjnie rozkwitało, aczkolwiek portal serwował materiały nieregularnie, sekcja aktualności także miewała dłuższe przestoje. Od początku 2005 roku wyraźne widoczne było spowolnienie, zaczęły uwypuklać się problemy wewnętrzne i spadało morale załogi. Zastanawiacie się dlaczego forum Tweak pomimo wzrastającej popularności umarło, ostatecznie przeistaczając w nadal istniejące PurePC?

Na pokładzie niezmiennie Sebastian Oktaba i Rafał Romański

Powodów nie należy doszukiwać się w kondycji portalu, ponieważ na tamtym etapie wystarczyło prężnie działające forum, bezapelacyjnie generujące większość ruchu. Zmiana domeny podyktowana była głośnym konfliktem między Piotrem „Liskiem” Lisowskim i praktycznie całym składem redaktorskim, moderacją oraz administracją. Skracając wątek do rozsądnego minimum - poszło oczywiście o pieniądze potrzebne do utrzymania podstawowej funkcjonalności. Ówczesny redaktor naczelny nie dopełniał obowiązków, dlatego zarządzający forum za własne pieniądze wykupili serwer backupowy, aby uratować dorobek tysięcy internautów. Piotr Liskowski pracujący wtedy w Komputer Świecie nie przejawiał wielkiego zainteresowania losami domeny, chociaż pieniądze od reklamodawców gdzieś magicznie znikały... Teoretycznie miały usprawnić działanie serwisu i pozwolić na wykupienie lepszego hostingu, niemniej w praktyce administracja złamanego gorsza nie zobaczyła. Czarę goryczy przelało zamknięcie Barwkomp.pl, który niestety współdzielił serwer z Tweakem, co mocno rozsierdziło ekipę administrującą. Marek „Marco” Pieróg jeszcze 30 grudnia 2005 oficjalnie na łamach forum gazeta.pl opisał palące problemy, publicznie apelując do Piotra Lisowskiego o interwencję, której się niestety nigdy nie doczekał. Wszelkie próby kontaktu, zdaniem Marka i pozostałych zaangażowanych osób, zostały całkowicie zignorowane. Reakcja nastąpiła dopiero gdy klamka zapadła, daleko odbiegając od spodziewanej - dominowały pretensje, zdziwienie i oskarżenia.

PurePC.pl - powolna ewolucja drugiej iteracji layoutu 2008-2011 rok

Konsekwencją braku zainteresowania Piotra Lisowskiego losami serwisu, unikania ponoszenia kosztów jego funkcjonowania, a także zastanawiającej kwestii związanej z pieniędzmi uzyskiwanymi od reklamodawców, było wyłączenie serwera macierzystego. Tweak umarł 10 kwietnia 2006 śmiercią przewlekłą przez zaniedbanie, ale administracja spodziewając się podobnego scenariusza błyskawicznie odtworzyła jego zawartość, odpalając ostatnią zachowaną bazę. Właśnie w takich okolicznościach powołano do życia forum PurePC, jeszcze nie posiadającego portalu. Zmiana nazwy okazała się niestety konieczna, bowiem Tweak formalnie należał do Piotra Lisowskiego. Nikomu jednak nie chciało się sponsorować cudzego interesu. Jak mawiano w przeszłości - umarł król, niech żyje król! Zdecydowana większość użytkowników (~80%) podążyła za administracją, a reszta niezdecydowanych wkrótce dołączyła do migrantów. Reanimowany Tweak opustoszał, bo prawdziwej wartości nie stanowiła chwytliwa nazwa czy kilkanaście artykułów, ale świetnie zorganizowana społeczność forum. Piotr Lisowski pomimo odgrażania się Markowi Pierogowi i reszcie „buntowników” niczego sensownego nie zrobił, chociaż kilkukrotnie lecz bezskutecznie próbował wskrzeszać markę. Pojawiały się również zapowiedzi pozwów sądowych, wywalczenia ogromnego odszkodowania, ale najwidoczniej komuś zabrakło argumentów. Moim skromnym zdaniem, administracja działała w stanie wyższej konieczności, a ponieważ udostępniła Piotrowi Lisowskiemu autorskie oprogramowanie i pozostałą zawartość, trudno kogokolwiek posądzać o celowe utrudnianie dalszej działalności. Summa summarum, inicjatywę przejęli Rafał Romański, Marek Pieróg i Kuba Wojewoda.

PGA 2015 i stanowisko z ekstremalnym podkręcaniem procesorów

Forum PurePC kontynuowało dziedzictwo Tweaka, dostawało kolejne aktualizacje, moderacja i administracja dzielnie pilnowały porządku oraz aspektów stricte technicznych. Portal uruchomiony niespełna dwa miesiące później również wystartował z przytupem, ale wyraźnie brakowało paliwa do rozkręcenia redakcyjnej machiny. Artykułów pojawiało się relatywnie niewiele, brakowało premierowych materiałów, sekcja aktualności szybko zaczęła podupadać. Bądźmy zupełnie szczerzy - konkurencja w tamtym okresie (2006-2008 rok) dowoziła szybciej, lepiej i regularniej. PurePC pozostawało jednak portalem bardziej od hobbystów dla hobbystów, nikogo formalnie nie zatrudniało, polegając na entuzjastach dodających treści w wolnych chwilach. Żaden podmiot funkcjonujący na podobnych zasadach nie nawiązałby rywalizacji z profesjonalnymi redakcjami. Portalowe wydanie Tweaka również nie miałoby szans rozwinięcia skrzydeł, bowiem to zawsze było bardziej forum dyskusyjne niż pełnoprawny serwis informacyjny, natomiast portalowa odsłona PurePC (jak się później okazało) powielała niemalże wszystkie błędy poprzednika. W tamtych mrocznych czasach sporadycznie zaglądałem na stronę główną, traktując serwis w kategoriach dodatku do potężnego forum, chociaż role finalnie się odwróciły (dzisiaj nawet nie pamiętałem hasła do forum...). Tutaj pozwolę sobie przedstawić moją perspektywę dalszych wydarzeń, bowiem wyłącznie zawodowo jestem z PurePC związany ponad 16 lat, chociaż wliczając czasy Tweaka, sumarycznie byłoby to ponad 20 lat...

PurePC.pl - kolejne większe zmiany stylistyczne w latach 2012-2014

Czytelnikiem Tweak zostałem w połowie 2003 roku, szukając możliwości wyciśnięcia ostatniego megaherca z posiadanego wówczas AMD Duron 1800 (Applebred). Zarejestrowałem się jednak dopiero pod koniec 2005 roku używając pseudonimu „Caleb”, inspirowanego antybohaterem kultowego Blooda. Szeregi redakcji zasiliłem w czerwcu 2008 roku, aczkolwiek wcześniej pomagałem w tworzeniu zawartości forum i wymyśliłem slogan serwisu PurePC („wiemy, co się kręci!”), pomimo iż równolegle próbowałem wspólnie z garstką zapaleńców odpalić nieistniejący serwis o podobnej tematyce - StrefaPC. Ostatecznie ekipa okazała się niespecjalnie kompetentna, dlatego kiedy zobaczyłem nabór prowadzony przez Rafała Romańskiego, pełniącego funkcję redaktora naczelnego, zdecydowałem się zmienić barwy klubowe. Wchodząc do teoretycznie pierwszej ligi spodziewałem się zorganizowanej drużyny, działającej niczym dobrze naoliwiona maszyna. Zastałem natomiast rozklekotanego gruchota, wymagającego generalnego remontu. Serio - brakowało jakichkolwiek standardów edycyjnych, spisanych procedur pomiarowych, wytycznych pozwalających utrzymać jednolitą warstwę wizualną. Wówczas PurePC niewiele miało wspólnego z pełnoprawną redakcją czym byłem szczerze rozczarowany. Każdy robił wszystko wedle własnego widzimisię, dlatego dwa materiały w ramach jednego działu przygotowane przez różnych testerów, potrafiły wyglądać zupełnie inaczej pod względem metodyki i estetyki. Żadna konsekwentnie rozbudowywana baza wyników nie istniała, podobnie jak strategia rozwojowa. Przynajmniej forum bezproblemowo żyło własnym życiem i pozwalało siłą rozpędu utrzymać portal na powierzchni.

Totalna archeologia, ale właśnie tak wyglądało home-office testera sprzętu w 2009 roku

Straszliwie kulała również komunikacja wewnątrz redakcji, ponieważ stara gwardia ewidentnie nie pałała ciepłymi uczuciami do nowych współpracowników, więc wewnętrzne subforum niejednokrotnie iskrzyło. Moderacja nie tolerowała z kolei niektórych osobników kalających imię portalu. Panowała atmosfera wrogości, swego rodzaju wojny domowej. Początkowo niewiele miałem do powiedzenia, zresztą dopiero nabywałem wiedzę praktyczną jako szeregowy redaktor, ale powoli starałem się ujednolicać materiały poczynając od aktualności, bo bałaganu zwyczajnie nie toleruję. Wiecie - chodziło o drobnostki m.in. jeden rozmiar ikonek, zbliżoną ilość znaków, ułożenie zdjęć itp. Zmiany rodziły liczne napięcia, regularnie dochodziło do konfliktów, które niewiele miały wspólnego z konstruktywną krytyką, a stanowiły przejaw złośliwości oraz małostkowości. Marcin "ryba" Rywak piastujący w latach 2007-2010 funkcję szefa działu hardware, zamiast poprawiać jakość i częstotliwość publikacji, wolał wywoływać wojenki z moderacją i załatwiać sprzęt do prywatnych sesji overclockingu. Kiedy zapytałem, dlaczego zamiast syntetyków nie dorzuci do testów procesorów kolejnych gier komputerowych albo popularnych programów, czego przecież oczekują czytelnicy, usłyszałem w odpowiedzi "ludzie to debile i testów pod nich robić nie będzie". Ostatecznie został usunięty ze stanowiska, żeby przypadkiem nie musiał zmieniać zdania. Drugim ciekawym przypadkiem był Grzegorz "SGJ" Skulimowski, który potrafił wykurzyć, zwyzywać i zniechęcić do siebie absolutnie wszystkich starszych czy młodszych redaktorów, więc jakakolwiek dalsza współpraca była niemożliwa.

Gala EHA 2024 na Tajpej podczas Computex, gdzie reprezentował nas Damian Marusiak

Rafałowi taka niezdrowa sytuacja wewnętrzna również mocno zawadzała. Świeża krew usiłowała pracować i dokonywać potrzebnych zmian, oczywiście popełniając błędy i niejednokrotnie błądząc po omacku, weterani stawali okoniem utrudniając jakiekolwiek reformy, ograniczając swoją aktywność do komentowania. Redaktor naczelny szanował starą gwardię, bezsprzecznie byli specjalistami dysponującymi ogromną wiedzą i doświadczeniem, ale kompletnie pozbawionymi zdolności kooperacyjnych. Pomimo krwawiącego serca Rafał "Romek" Romański musiał podjąć męską decyzję w imię większego dobra, dlatego gdzieś między 2009-2010 rokiem pożegnaliśmy problematycznych redaktorów z czasów transformacji Tweak → PurePC. Sytuacja była jednak fatalna, bo trójka właścicieli domeny nie potrafiła uzyskać konsensusu w sprawach formalnych, co blokowało podejmowanie ważnych decyzji rozwojowych. Rafał próbował pozyskać wyłączne prawa do zarządzania portalem, aczkolwiek sformalizowanie umowy z pozostałą dwójką niemiłosiernie się ciągnęło. Panowie w przeciwieństwie do Piotra Lisowskiego nie działali intencjonalnie. Doskonale wiedzieli jak wygląda sytuacja, ale ciężko było przekazać władzę wykonawczą jednej osobie, nawet jeżeli dotyczyła wyłącznie powoli umierającego dodatku do forum. Pochłonięci własnym życiem rodzinnym oraz zawodowym redakcji nie mogliby jednak poprowadzić. Z kolei Rafał nauczony życiowym doświadczeniem w żadne spółki nie wierzył, zwłaszcza że musiałby zainwestować swoje pieniądze, czas i energię.

Z okazji urodzin niejeden tort jedliśmy, ale niektóre były naprawdę ciekawe

Zmęczeni niepewnością, brakiem perspektyw oraz kadrowymi problemami, rozważaliśmy nawet porzucenie PurePC i rozpoczęcie budowania wszystkiego od początku. Wielu kolejnych redaktorów odeszło nie widząc sensu poświęcania czasu w niespecjalnie rokujący projekt. Moderacja również podważała sens kontynuowania roboty obierając stanowisko - "PurePC to zawsze będzie forum". Na szczęście porozumienie udało się osiągnąć, bo wszystkim ostatecznie zależało żeby dogorywający serwis mógł dalej funkcjonować. Rafał Romański uzyskał wyłączne prawa do portalu, natomiast forum zostawił Markowi i Kubie, co nastąpiło gdzieś na początku 2011 roku. Zresztą nie czarujmy - wówczas rynkowa pozycja, faktyczna wartość oraz przyszłość były umowne. Niebawem rzuciłem też poprzednią dobrze płatną pracę, całkowicie stawiając na dziennikarską przygodę jakiej chciałem po prostu zasmakować bez względu na konsekwencje. Teraz 100% czasu mogłem poświęcić PurePC. Zaczęliśmy pracę z mieszkania Rafała, wdrożyliśmy błyskawicznie reformy plus kolejne gałęzie tematyczne. Regularnie zaczęły pojawiać się testy nośników SSD, laptopów i telefonów, niemniej trzonem miał pozostać hardware. Tutaj sytuacja była bardziej skomplikowana, bo zbudowanie odpowiedniej bazy sampli, opracowanie procedur pomiarowych i odbudowanie zaufania wśród gigantów branży, że PurePC nareszcie wraca do walki, wymagało mnóstwa czasu i determinacji. Od 2011 roku serwis wyraźnie nabierał rozpędu, sumiennie zaliczając większość premier podzespołów bazowych, gier komputerowych i urządzeń mobilnych. Strategia zaczęła przynosić wymierne efekty, ale jeszcze wiele wymagało poprawy.

Zdjęcie chyba z 2011 albo 2012 roku, pochodzące z pierwszej siedziby redakcji

Z testami procesorów od początku działalności staliśmy całkiem nieźle, przeważnie serwując artykuły w okolicy zejścia NDA, jednak panowała nieakceptowalna stagnacja w kartach graficznych. Dopiero w pierwszym kwartale 2012 roku zaczęły pojawiać się premierowe recenzje nowych GPU, począwszy od NVIDIA GeForce GTX 680, bowiem wcześniej testy wychodziły okazjonalnie - przerwa między recenzją ATi Radeon HD 5850 i NVIDIA GeForce GTX 580 wynosiła 7 miesięcy. Absolutnie nic pomiędzy tymi artykułami nie wydaliśmy, ponieważ w tamtym czasie brakowało ludzi. Dział w którym epizod zaliczył wcześniej Tomasz "Focus" Niechaj, reanimował Piotr "Chaos" Maj doskonale znany ze sceny overclockerskiej. Reszta działów miała zdecydowanie więcej szczęścia. Jeszcze w 2011 roku prężnie ruszyła sekcja pamięci masowych, potem przyszła kolej na pamięci RAM, urządzenia mobilne i notebooki. Niezachwianie od 2008 roku przygotowywaliśmy też polecane zestawy komputerowe, którym nadaliśmy całkiem zgrabną graficzną formę, niejako wprowadzając na portale format, który wcześniej funkcjonował wyłącznie na forach internetowych w postaci suchych odnośników. Z czasem rozszerzyliśmy nasze portfolio o gaming tzn. premierowe testy wydajności gier komputerowych, które obecnie stanowią jedne z naszych flagowych publikacji. Przez lata intensywnej pracy staraliśmy się dostarczać rzetelne, rozbudowane i wnikliwe analizy, poradniki oraz recenzje, które pomagały czytelnikom w wyborze optymalnego sprzętu. Nadal zmierzamy to robić, ponieważ epoka „post-pc” wbrew oczekiwaniom poniektórych nie nastąpiła. Przetrwaliśmy najgorsze zawirowania, rozwinęliśmy żagle i wypłynęliśmy na otwarte morze :)

Druga siedziba redakcji oferowała sporo przestrzeni, więc stanowiska były niemal luksusowe

Zaryzykuję stwierdzenie, że odkąd zyskaliśmy swobodę decyzyjną nie zaistniały poważniejsze problemy organizacyjne, których nie potrafilibyśmy z Rafałem skutecznie rozwiązywać. Dzięki bezkompromisowej polityce portal konsekwentnie umacniał swoją pozycję i dogonił konkurencję. Kolejne lata wymagały jednak mozolnej pracy, rozszerzania procedur pomiarowych, budowania bazy sampli, dodawania produktów na wykresach itp. Przykładowo - test procesora AMD Athlon FX-57 na Tweak zawierał pięć najbardziej podstawowych aplikacji, 3DMark03 i benchmark w jednej grze komputerowej. Niewiele lepiej sytuacja wyglądała na PurePC jeszcze w 2010 roku na premierę Intel Core i7 980X. Nieskromnie mogę chyba napisać, że później dokonaliśmy ogromnego progresu jakościowego, którego ostateczną formę możecie zobaczyć w dzisiejszych publikacjach. Dlatego kiedy czytam komentarze „kiedyś to było” uśmiecham się dobrotliwie, bo przecież wystarczy zajrzeć do archiwum, żeby zweryfikować stan faktyczny. Pomimo powszechnej laicyzacji oraz popularyzacji tzw. dziennikarstwa emocjonalnego, polegającego na wyrażaniu subiektywnych opinii niepopartych dokładną analizą, gdzie przodują blogerzy i influencerzy, konsekwentnie trzymamy tradycyjną linię programową. Naszą specjalnością pozostają rozbudowane i przekrojowe testy wydajności, wykonane w transparentnej formie pisemnej, które zakresem obejmują kilkadziesiąt modeli danego rodzaju np. serwujemy 40-50 kart graficznych w najnowszych grach komputerowych.

Kiedy pytają, co jest ważniejsze - praca czy jedzenie? Nie odpowiadam. Bo jem.

Stosunkowo szybko położyliśmy również większy nacisk na urządzenia mobilne (2011 rok), bowiem pomimo nazwy PurePC jesteśmy świadomi zmian zachodzących na rynku technologii, która nieustannie ewoluuje i pojęcie „personal computer” przez 18. wiosen nieco zmieniło znaczenie. Niektórzy całkowicie pomijają taką tematykę np. TechPowerUp, niemniej w naszym odczuciu stanowi to naturalny element układanki. Skutkiem powyższego, dzisiaj na portalu znajdziecie nie tylko premierowe testy hardware, ale również smartfonów i laptopów. Cyklicznie wydajemy także rozbudowane poradniki, które namacalnie kreują trendy zakupowe w podzespołach oraz peryferiach komputerowych. Nadal poruszamy zagadnienia wymagające sporego nakładu pracy m.in. optymalizacje timingów, analizy technik upscalingu, poradniki undervoltingu, porównania identycznych GPU dysponujących różnymi pojemnościami VRAM etc. Gorszych lub lepszych recenzji sprzętu znajdziecie wiele, materiałów wykraczających poza sztywne formatki "wyrażania opinii" trzeba ze świecą szukać. Generalnie, jesteśmy w życiowej kondycji i niespecjalnie chcemy majstrować przy konstrukcji portalu, ponieważ odnoszę wrażenie, że czytelnicy otrzymują przeważnie to czego szukają. Dlatego nie przeczytacie na naszych łamach o ciałach niebieskich, teoriach naukowych, sprzęcie wojskowym, polityce czy innych tematach niezbyt związanych ze światem technologii. Chętnie oczywiście poznamy Wasze opinie, bo przecież robimy to wszystko myśląc przede wszystkim o odbiorcach. Może trzeba będzie rozszerzyć formułę i zatrudnić astrofizyka :) Owszem, pozwoliłoby to podkręcić licznik oglądalności, zwłaszcza w połączeniu z agresywnym SEO, preferujemy natomiast ruch organiczny i zdobywanie czytelnika jakością, zamiast łapanki i tematycznego kogla-mogla.

W pierwszym kwartale 2015 roku czekało nas niemałe wyróżnienie, ponieważ spośród wszystkich polskich portali i mediów technologicznych, to właśnie PurePC zostało wybrane do inicjatywy European Hardware Association. Stowarzyszenie EHA tworzy dziewięć dużych europejskich redakcji m.in. HardwareLuxx (Niemcy), KitGuru (Wielka Brytania), Geeknetic (Hiszpania) czy Technology Insider (Holandia), co pozwala przeprowadzać badania trendów, wymieniać informacje i oczywiście przyznawać cenione branżowe nagrody. Poniekąd dlatego zrezygnowaliśmy z naszych wewnętrznych plebiscytów, skoro tegoroczną galę organizowaliśmy współwinie w Hotelu Marriott na Tajwanie podczas targów Computex. Ranga wydarzenia jest wówczas globalna, chociaż nie wykluczamy przywrócenia dodatkowego głosowania, skupionego bardziej na lokalnych upodobaniach i markach. W międzyczasie dorobiliśmy się również profesjonalnej kamery termowizyjnej Testo 885-2 doprawionej obiektywem 15 mm, którą wykorzystujemy przy zdjęciach sekcji zasilania płyt głównych. W posiadaniu mamy jeszcze analogowy miernik poziomu dźwięku Brüel&Kjar Type 2203 z filtrem oktanowym i mikrofonem pojemnościowym tego samego producenta, charakteryzujący klasą dokładności (1). Uwierzcie na słowo - takimi narzędziami pomiarowymi dysponuje niewiele redakcji, więc zamiast przehulać pieniążki sumiennie inwestowaliśmy w wyposażenie laboratorium testowego. O zwykłych decybelomierzach, pirometrach czy kolorymetrach nie trzeba chyba nawet wspominać.

Kiedyś to był overclocking, a teraz jest undervolting

Grzegorz "Ivanov" Iwan i Michał "Xtreme Addict" Vobożil w środowisku naturalnym

Historia PurePC obfituje również w sporo ciekawych wydarzeń, jak chociażby nabycie drogą kupna platformy FCAT, chociaż wszystkie pozostałe redakcje na świecie otrzymały specjalistyczny sprzęt bezpośrednio od NVIDII. Zdziwienie zielonego giganta i konkurencyjnego PCLaba było bezcenne. Krążyła bowiem ploteczka, że koledzy chcieli zaprosić testerów hardware z różnych redakcji na prezentację FCATa, jako wyjątkowego urządzenia dostępnego dla nielicznych, oczywiście z pominięciem delegacji PurePC. Dzięki naszej inicjatywnie nie musieli nikogo fatygować :) Pewnego razu mieliśmy również problem z otrzymaniem premierowych procesorów AMD, natomiast zorganizowaliśmy sampla we własnym zakresie, a publikację puściliśmy przed zejściem NDA jakiego nie musieliśmy przestrzegać. Wywołało to niemałe zamieszanie, ale czasami lubiliśmy zagrać va banque. Parokrotnie demaskowaliśmy także wydajność nowych wersji nośników SSD, gdzie producenci bez informowania zmieniali komponenty - pamięci NAND i/lub kontrolery. PurePC często organizowało także pokazy podkręcania z ciekłym azotem, współpracując z najlepszymi polskimi overclockerami podczas imprez masowych (IEM / PGA). Dzięki brakowi monotonii osiemnaście lat zleciało błyskawicznie, a hobbystyczne zajęcie przekształciło w zawodową pracę. Pierwotnie planowałem zabawić w dziennikarstwie tylko dłuższą chwilkę, zaczynając od recenzowania gier komputerowych. Trochę się zasiedziałem.

Polska jest w zjednoczonej Europie, a PurePC od 2015 roku dodatkowo w EHA

Podsumowując - zaczynaliśmy od hobbystycznego, wąsko tematycznego i typowo amatorskiego serwisu, skupionego na podkręcaniu oraz modowaniu podzespołów, który funkcjonował nieregularnie przesypiając kluczowe premiery. Czasami pojawiała się jedna recenzja miesięcznie (przełom 2007/2008), natomiast w całym 2007 roku wszystkich dłuższych publikacji powstało raptem 54. Dzisiaj w zaledwie półtora miesiąca potrafimy osiągnąć zbliżoną produktywność, chociaż serwujemy znacznie bardziej rozbudowane oraz zróżnicowane materiały, jednocześnie zaliczając szersze spektrum premier (łącznie z wyjazdami zagranicznymi). Przypadek raczej niestandardowy, ponieważ od dłuższego czasu panuje tendencja do redukcji, laicyzacji oraz rozwadniania serwisów technologicznych w celach skuteczniejszej monetyzacji. Jeszcze w połowie 2010 roku portal PurePC stanowił tylko dodatek do świetnie prosperującego forum, jednak dołożyliśmy starań, aby przekształcić niewielki serwis w solidne źródło informacji. Lata 2011-2012 okazały się przełomowe pod wieloma względami, bo właśnie wtedy cyklicznie zaczęły pojawia się recenzje procesorów, kart graficznych, pamięci masowych, laptopów, smartfonów i peryferii. Przestaliśmy patrzeć w przeszłość, traktować overclocking jako motyw przewodni, inaczej pewnie nie miałbym sposobności napisania niniejszego felietonu. Pewnie zastanawiacie się również czy jakościowe serwisy poświęcone sprzętowi komputerowemu, takie jak chociażby PurePC, mogą spokojnie patrzeć w przyszłość? Otóż uczciwie odpowiadam - tak.

Paradoksalnie dzisiaj sytuacja jest całkiem komfortowa, bo konkurencja wymarła lub dokonała rytualnego seppuku, więc stanowimy istotne ogniowo zarówno w oczach odbiorów, producentów, pijarowców i sklepów. Kiedyś na rynku funkcjonowało kilkanaście dużych portali technologicznych, poprzeczka była zawieszona wysoko, konkurencja zażarta, a dzisiaj trudno takowe zliczyć na palcach jednej ręki zapijaczonego emerytowanego drwala. Odsetek wydawnictw regularnie serwujących nieszablonowe materiały jest jeszcze mniejszy. Wbrew pozorom, firmy zajmujące się technologią bardzo doceniają fachowców, inaczej miałyby problemy z ekspozycją technologii, dotarciem do wymagającego klienta. Absolutnie nie chciałbym być jednak źle zrozumiany, że popadamy w jakieś przesadne samochwalstwo, bo akurat strasznie ubolewam nad brakiem poważnej konkurencji i degradacją branży medialnej. Zawsze można też pewne rzeczy zrobić lepiej, co staramy się czynić. Większość portali technologicznych wykończyła jednak nie kiepska kondycja finansowa i/lub brak zainteresowania treściami, chyba że były niewarte oglądania, lecz fatalne w skutkach decyzje podmiotów nimi zarządzających. Przeważnie powodowało to odpływ pracowników, potem odpływ czytelników, dopiero finalnie zaś kłopoty finansowe. Wówczas korporacyjny właściciel najczęściej pisał o nierentowności, którą przecież sam sobie zafundował. Dlatego niezależność PurePC traktujemy jako świętość, bo wielokrotnie widzieliśmy do czego prowadzi „korporacyjny porządek” dewastujący nawet sprawnie działające serwisy o ugruntowanej pozycji. Przykłady poniżej:

Żeby uniknąć pisania takich komunikatów, wolimy pozostać wolnym medium.

Może nie mamy owocowych czwartków, ale mamy rude piątki :)

Obecną kondycję PurePC najlepiej odzwierciedlają statystyki - w maju bieżącego roku wydaliśmy 24 duże artykuły, które zagościły na głównym rotorze, pomijając felietony, mini-recenzje, TOP10 i pozostałe formy publicystyczne. Newsów w analogicznym okresie powstało prawie 300. Bywały w ostatnich latach okresy, gdy sekcja aktualności trochę nie nadążała, ale problem został rozwiązany m.in. dzięki nowym ambitnym redaktorom. Właśnie - nieuniknionym zjawiskiem w każdej redakcji była, pozostaje i będzie rotacja. Przez wszystkie lata szeregi PurePC zasiliło kilkadziesiąt osób, którym z tego miejsca należą się podziękowania, nawet jeżeli rozstawaliśmy się w niespecjalnie dobrych stosunkach. Aktualny skład wydaje się jednak na tyle profesjonalny, sprawdzony oraz zahartowany, że możemy skupić uwagę wyłącznie na dostarczaniu solidnych treści. Kiedy zaczynaliśmy reanimować portal (2011 rok), podział oglądalności w domenie wynosił 90/10% na korzyść forum, dzisiaj statystyki się odwróciły, co dobrze pokazuje także rynkowe tendencje. Ostatnie lata upłynęły pod znakiem niezliczonych premier, wyjazdów, konferencji, projektów, nawiązywania znajomości i samodoskonaleniu. Odpoczywać jednak nie zamierzamy. Jak pewnie zauważyliście, należę do najdłużej działających redaktorów PurePC, nadal nie dopadło mnie wypalenie zawodowe będące częstym zjawiskiem w każdej branży, dlatego cieszę się robotą i możliwością dzielenia wynikami ze społecznością. Zamiast szukać wsparcia do działów strategicznych, a następnie sprawdzać czy wszystko zostało zrobione zgodnie z procedurami, co niezbyt dobrze działało w przeszłości, postanowiłem do upadłego wykonywać testy ponosząc jednocześnie pełną odpowiedzialność za wyniki.

Rafałowi życzcie z kolei zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, ponieważ przed rokiem przeszedł bardzo skomplikowaną operację ratującą życie. Wszystko poszło na szczęście zgodnie z planem, ale gdyby zabrakło tego człowieka, samodzielnie nie zdecydowałbym się poprowadzić portalu (nawet gdybym został zapisany w testamencie). Wspólnie wypracowaliśmy idealną symbiozę - Rafał zajmuje się sprawami formalnymi, prawnymi, rozliczeniowymi oraz organizacyjnymi na poziomie prowadzenia działalności. Czasami jeszcze przynudza w komentarzach. Mnie pozostało autonomiczne prowadzenie działów hardware, opracowywanie procedur testowych, dbanie o terminowe wydawanie kluczowych premier, częściowe zarządzanie redakcją, ustalanie priorytetów i oczywiście komunikacja ze społecznością. Zgadnijcie - kto wyciągnął krótszą zapałkę? Jesteśmy bardziej kolegami aniżeli współpracownikami, dlatego potrafimy się sprzeczać o drobnostki, pierdyknąć telefonem w chwilach podenerwowania, niemniej w sprawach fundamentalnych podejście mamy identyczne. Mocnym hardware'owym filarem redakcji jest również Damian Marusiak, mający krzemowe serce i ogromną wiedzę techniczną, który przeniósł recenzje laptopów na wyższy poziom. Codzienną porcję informacji zapewniają jeszcze niestrudzeni Piotr Piwowarczyk odpowiedzialny również za urządzenia mobilne, nadzieja młodego pokolenia w osobie Natana Faleńczyka będącego człowiekiem wielu talentów oraz zainteresowań, a także Łukasz Stefaniak, Mateusz Szlęzak i Szymon Góraj, zajmujący się głównie giereczkami czy publicystyką około tematyczną. Rzadziej lecz regularnie piszą jeszcze Tomasz Duda (nie tylko sprzęt audio) i będący kolejnym weteranem PurePC - Kamil Śmieszek rządzący twardą ręką działem sieci od 2008 roku. Swoją cegiełkę w ostatnich latach dołożyła nieobecna już Ewelina Stój. Nad sprawami technicznymi niezmiennie czuwa Łukasz Kasprzyk, który zdobył w naszym wewnętrznym rankingu tytuł administratora tysiąclecia.

Serdecznie też dziękujemy wszystkim czytelnikom, fanom technologii, komentującym i przeglądającym biernie zawartość serwisu, że możemy razem świętować 18. urodziny PurePC. Najbliższa przyszłość wygląda obiecująco, szykuje się bardzo ciekawy 2024/2025 rok, mnóstwo fajnych merytorycznych materiałów, zatem odwiedzajcie nas regularnie. Żeby dodatkowo wyróżnić dzisiejszą datę przygotowaliśmy konkurs z cennymi nagrodami, który znajdziecie pod TYM linkiem. Jest to największa akcja rozdawnicza jaką dotychczas zrobiliśmy. Powodzenia!