GTA San Andreas na Unreal Engine 5. Właśnie tak powinien wyglądać remake GTA Trilogy!

Premiera GTA The Trilogy - The Definitive Edition, delikatnie mówiąc, nie była najlepszą rzeczą jaka przytrafiła się firmie Rockstar Games. Tytułowa trylogia w zremasterowanej odsłonie zadebiutowała w bardzo złym stanie technicznym na wszystkich platformach docelowych, wliczając w to bardzo złą optymalizację. Nie milkły głosy, zgodnie z którymi Rockstar przygotował odświeżoną trylogię wyłącznie z chęci szybkiego zysku, nie przykładając się szczególnie do jej jakości. I faktycznie, jak dotąd nawet niezwiązani z gamedevem ludzie, a mianowicie zwykli fani serii z pewną porcją technicznych umiejętności potrafili przygotować dużo bardziej zaawansowane wersje GTA. No, przynajmniej ich "zajawki". Tak się składa, że w sieci pojawiła się właśnie kolejna.

Na youtube'owym kanale TeaserPlay pojawiła się właśnie fanowska rekreacja gry GTA San Andreas na silniku UE5. Oj, byłoby grane.

Na youtube'owym kanale TeaserPlay pojawiła się właśnie fanowska rekreacja gry GTA San Andreas. Zgodnie z najnowszymi standardami - oczywiście na silniku Unreal Engine 5. Obróbce uległo nie tylko zaprezentowane na 2-minutowym wideo Groove Street, ale także główny bohater odsłony - Carl CJ Johnson. Jak podkreśla twórca koncepcji (jak i cały szereg osób komentujących wideo) - tak właśnie powinien wyglądać prawilny remaster GTA:SA jak i całe zresztą Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, które zawitało na pecetach oraz konsolach w listopadzie minionego roku zapewnia sporą dozę nostalgii, ale niekoniecznie błyszczy, jeśli chodzi o gamingowe trendy na miarę XXI wieku. Niektórzy najstarsi fani serii twierdzą nawet, że lepiej nie dotykać wspomnianego remastera, by nie psuć sobie wspomnień z dzieciństwa / młodości. Gra w wersji na PC w pół roku po swojej premierze, w serwisie Metacritic prezentuje ocenę zaledwie na poziomie 49/100 od recenzentów. Gracze zaś dali jej... całe 0,6 punktu.

