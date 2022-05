Everywhere – czym będzie gra, za którą stoi autor serii GTA? Tytuł ma czerpać inspiracje z Ready Player One

Na początku 2017 roku Leslie Benzies (autor serii Grand Theft Auto) po "spięciu się" ze studiem Take-Two postanowił założyć kilka własnych firm związanych z interaktywną rozrywką. Jedno z nich miało zająć się produkcją gry o tytule Everywhere. Już wtedy Benzies zdradził, że gra będzie platformą, na której gracze będą się bawić, ale też zapewniać rozrywkę innym, jednocześnie zacierając podział między realnym a wirtualnym światem. Na początku gracze wnioskowali, że będziemy mieli do czynienia z kopią GTA Online. Jednak najnowsze doniesienia sugerują, że były szef Rockstar North zaserwuje nam raczej „Ready Player One w rzeczywistości”. Tak przynajmniej ujął to sam Benzies, bo jak wiadomo projekt będzie w pełni cyfrowy.

Everywhere ma być produkcją inspirowaną tytułem Ready Player One. Możemy spodziewać się metaświatów, a może nawet zabawy w VR. Benzies posiada bowiem firmę, zajmującą się także wirtualną rzeczywistością.

Nowe informacje dotyczące gry pt. Everywhere uzyskaliśmy za sprawą dokumentów przygotowanych dla inwestorów. Benzies opisuje w nich produkcję jako „Ready Player One w rzeczywistości”. „Gra AAA z otwartym światem, w której rozgrywka wieloosobowa obejmuje wielorozdziałową epicką narrację, treści generowane przez użytkowników poprzez 'wirtualny sandbox', w którym gracze mogą tworzyć własne światy, oraz głębokie integracje społecznościowe i streamingowe”. O tym, że Everywhere będzie oferowało "metaversowe doświadczenia", gracze rozprawiali już co prawda od kilku miesięcy, jednak dopiero teraz otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie tego, czego spodziewać się po produkcji.

„W niedalekiej przyszłości technologia sprawiła, że ludzkość znalazła się nad przepaścią zmian modyfikujących świat. Są tacy, którzy chcą wykorzystać tę technologię tylko dla siebie, i tacy, którzy chcą jej użyć, by pomóc całej ludzkości. Czy będziemy patrzeć w gwiazdy? Czy też będziemy patrzeć tylko pod swoje nogi? (...) W sercach mężczyzn i kobiet toczy się wojna między dobrem a złem. Wszystko się zmienia. I nie ma już odwrotu. To jest gra. To wspólnota. To nowy świat. Burza jest na horyzoncie. A to dopiero początek Everywhere” - czytamy dodatkowo w najnowszym opisie gry na jej stronie internetowej.

