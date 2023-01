Górnicy kryptowalut znaleźli nowy sposób na oszukiwanie graczy. Używają do tego kart graficznych oraz... farby

W połowie września 2022 roku zakończył się kolejny boom kryptowalutowy. Wówczas Etherum przeszło z modelu proof of work na proof of stake, a wydobywanie alternatywnych coinów przestało się opłacać. YouTuber Alexandre Souza odkrył sposób, w jaki górnicy oszukują nieświadomych graczy. Zaprezentowane przez niego karty graficzne miały przemalowane pamięci, aby na pierwszy rzut oka nikt nie zorientował się, że kupił używany produkt.

Górnicy kryptowalut odkryli nowy sposób na oszukiwanie nieświadomych klientów. Malują moduły pamięci, by ukryć ślady użytkowania, a następnie sprzedają karty jako zupełnie nowe.

Wiele osób odczuwa awersję do pomysłu kupowania używanych kart graficznych, które uprzednio pracowały w koparce kryptowalut, a ich obawy nie są nieuzasadnione. Nawet najbardziej zapaleni gracze nie używali sprzętu przez 24 godziny na dobę, dodatkowo nie pracował on przez cały czas z maksymalnym obciążeniem pamięci. Z tego powodu w głowach klientów pojawiają się obawy dotyczące żywotności oferowanych kart. Sprzedawcy doskonale zdają sobie z tego sprawę i często starają się ukryć faktyczne środowisko pracy danych egzemplarzy. Gdy wejdziemy na popularne portale ogłoszeniowe i zaznaczymy, by wyświetlały się wyłącznie modele używane, zauważyć można dużą kreatywność w konstruowaniu opisów. Według deklaracji sprzedających prawie wszystkie karty pochodzą z komputerów gamingowych, w ostateczności ze stacji roboczych służących do produkcji grafiki 3D. YouTuber Alexandre Souza odkrył, że niektórzy górnicy poszli o krok dalej i nie tylko nie informują klientów o istotnych faktach, ale również na wszystkie sposoby próbują sprawić, by ich karty wyglądały jak nowe.

Widoczne na zdjęciach żółte zabarwienie może świadczyć o ponownym lutowaniu pamięci do innej płytki PCB lub po prostu długiej pracy w bardzo wysokiej temperaturze. Niezależnie od przyczyny, budzący podejrzenia żółty kolor to jasny znak, że dany egzemplarz nie jest nowy. Część nieuczciwych górników stara się go zamaskować poprzez nałożenie pasującej kolorystycznie warstwy farby. Trzeba przyznać, iż jest to skuteczna metoda, ponieważ bez rozkręcenia karty graficznej nie ma możliwości zauważenia ingerencji. Podobne śledztwo zostało przeprowadzone przez kanał TecLab. Autorzy filmu zauważyli, że używane w koparkach karty graficzne wyróżniają się innym kolorem żywicy epoksydowej, która otacza rdzeń. W nowych egzemplarzach jest ona przezroczysta, natomiast w używanych - brązowa.

Źródło: VideoCardz, TecLab (YouTube), Iskandar Souza (YouTube)